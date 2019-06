更新か打ち切りか...米ドラマシリーズの行方をチェック！【CBS編】

アメリカでは昨秋から放送スタートしたドラマがシーズンファイナルを迎えているこの時期。各局が続々とシリーズの更新状況を発表している。米ネットワークごとに更新されているのか、打ち切りなのかをご紹介していこう。

(最終更新日:6月18日)

更新決定

・シーズン10へ

・シーズン4へ

・シーズン15(ファイナルシーズン)へ

・シーズン10へ

・シーズン4へ

・シーズン17へ

・シーズン11へ

・シーズン6へ

・シーズン3へ

・シーズン3へ

・シーズン3&4へ

・シーズン2へ

(FBIのニューヨーク支局を舞台にテロや組織犯罪と日夜闘う捜査チームを描く)

・シーズン2へ

(『スーサイド・スクワッド』のジェイ・ヘルナンデス主演。1980年代に放送された『私立探偵マグナム』のリブート版)

・シーズン2へ

・『Madam Secretary』シーズン6へ

・『Man With a Plan』シーズン4へ

・『Mom』シーズン7&8へ

・『The Neighborhood』シーズン2へ

(世界でトップ級の人質交渉人を主人公に据えた新作ドラマ)

打ち切り決定

・(シーズン12で終了)

・(シーズン7で終了)

・(※正式に終了決定)

・(シーズン2)

・『Fam』(シーズン1)

(『ヴァンパイア・ダイアリーズ』のニーナ・ドブレフ主演。婚約したばかりのカップルを描くコメディ)

・(シーズン1)

(『ER 緊急救命室』のノア・ワイリー主演。人種問題とあるべき正義の姿について議論を投げかけるミニシリーズ)

・『Happy Together』(シーズン1)

(『リーサル・ウェポン』のデイモン・ウェイアンズの息子デイモン・ウェイアンズ・Jr出演シットコム)

・『Life in Pieces』(シーズン4)

(トム・ハンクスの息子コリン・ハンクス出演のコメディ)

検討中

・

・

・『Blood & Treasure』

(『インディアナ・ジョーンズ』を彷彿とさせるアクション・アドベンチャー)

・『Ransom』

(『パイレーツ・オブ・カリビアン/生命(いのち)の泉』のルーク・ロバーツ主演の新作ドラマ)



