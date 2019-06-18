断崖絶壁に遊歩道をつくる村民たち 湖北省恩施
10日、絶壁で石を片付ける村民。（恩施＝新華社配信/楊順丕）
【新華社恩施6月18日】中国湖北省恩施トゥチャ族ミャオ族自治州巴東県の大支坪鎮尚家村では、深い山中にあり「天心眼」と呼ばれる切り立った崖が壮大な景観を形成している。村民らは2017年から絶壁に遊歩道をつくる取り組みを始め、簡易的な歩道がすでに数キロ分できている。遊歩道の開発を通じた地域の観光振興が期待されている。
10日、絶壁で石を整理する村民。（恩施＝新華社配信/楊順丕）
10日、上空から見た「天心眼」と呼ばれる絶壁。（小型無人機から、恩施＝新華社配信/楊順丕）
10日、絶壁で石を片付ける村民。（小型無人機から、恩施＝新華社配信/楊順丕）
10日、絶壁で石を片付ける村民。（恩施＝新華社配信/楊順丕）
10日、絶壁で休憩する村民。（恩施＝新華社配信/楊順丕）
10日、作業の合間に「天心眼」の絶景を撮影する村民。（恩施＝新華社配信/楊順丕）
10日、絶壁に開いた洞穴で鍾乳石を観察する村民。（恩施＝新華社配信/楊順丕）
10日、絶壁で簡易的な木橋をつくる村民。（恩施＝新華社配信/楊順丕）
10日、絶壁で簡易的な木橋をつくる村民。（小型無人機から、恩施＝新華社配信/楊順丕）