◆アジア最大級の国際短編映画祭「ショートショートフィルムフェスティバル&アジア」

【AKIRA/モデルプレス=6月16日】EXILE/EXILE THE SECONDのAKIRAが16日、東京・明治神宮会館にて開催されたアジア最大級の国際短編映画祭「ショートショートフィルムフェスティバル&アジア」(SSFF&ASIA)のアワードセレモニー及びレッドカーペットイベントに出席した。今月6日、台湾出身の女優・林志玲(リン・チーリン)との結婚を発表してから、初の公の場。去り際に「ご結婚おめでとうございます!」と声をかけられると、笑顔で「ありがとうございます」と答えた。AKIRAのほか、安藤桃子監督、かたせ梨乃、永瀬正敏、ホラン千秋、とよた真帆、EXILE HIRO、今市隆二(三代目 J SOUL BROTHERS from EXILE TRIBE)、佐野玲於(GENERATIONS from EXILE TRIBE)ら豪華ゲストが参加した。セレモニーでは、日本の映画祭では最多となる計4作品が推薦可能となった、翌年のアカデミー賞につながるオフィシャルコンペティションおよびノンフィクション部門の優秀賞を発表。そして海外からも注目を浴びる「東京」の魅力を発信するCinematicTokyo部門、25歳以下の国内在住監督によるU-25プロジェクト、CGアニメーション部門の各優秀賞およびひかりTVアワードと計8つの賞が発表される。(modelpress編集部)【Not Sponsored 記事】