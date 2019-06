『ナイトメア』と『ジェーン・ザ・ヴァージン』のあの二人、新作ミステリードラマで夫婦役に

ゴシックホラードラマ『ナイトメア 〜血塗られた秘密〜』のイーサン・チャンドラー役で知られるジョシュ・ハートネットと、コメディドラマ『ジェーン・ザ・ヴァージン』にローズ役で出演しているブリジット・リーガンが、新作ゴシック・ミステリードラマで共演することになった。米TV Lineが報じている。

【関連記事】カンヌ国際映画祭で注目を集めた寺島しのぶ主演映画『オー・ルーシー!』はジョシュ・ハートネットも出演!

ジョシュとブリジットが共演する『Paradise Lost(仮題)』は、主人公となる精神科医のフランシスと彼女の夫が、二人に関わる人々の恥ずべき秘密を暴くためだけに、カリフォルニア州から夫の故郷であるミシシッピ州へ所を移す...というストーリー。

ブリジットはフランシスを演じ、ジョシュは彼女の夫役で出演する。二人の脇を固めるキャストとして、バーバラ・ハーシー(『ワンス・アポン・ア・タイム』)、ニック・ノルティ(『ラン・オールナイト 』)、シェーン・マクレー(『スニーキー・ピート』)、ゲイル・ビーン(『スノーフォール』)、ダニエル・デットワイラー(『gifted/ギフテッド』)も決定している。

脚本を手掛けるのは、『ゴシップガール』のチェイス・クロフォードが主演したドラマ『Blood & Oil(原題)』でペンを執ったローズ・フィッシュバーン。アリカ・リサンヌ・ミットマン(『デクスター 〜警察官は殺人鬼』)がフィッシュバーンと共同でショーランナーを務め、ジョン・リー・ハンコック(『スノーホワイト』)、デヴィッド・カンター(『フィリップ・K・ディックのエレクトリック・ドリームズ』)、ジェフ・オーキン(『グッド・ガールズ! 〜NY女子のキャリア革命〜』)、ロメオ・ティローン(『The Tick/ティック 〜運命のスーパーヒーロー〜』)が製作総指揮に名を連ねる。

ジョシュとブリジットの共演が楽しみな『Paradise Lost』は全10話となり、米Paramount NetworkとSpectrumで放送される予定。(海外ドラマNAVI)

Photo:

『ナイトメア 〜血塗られた秘密〜』

Penny Dreadful (c) Showtime Networks Inc. All rights reserved.

ブリジット・リーガン© FAM020/FAMOUS