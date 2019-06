40年前、大財閥の一族が住む孤島から忽然と姿を消した少女。彼女はどこへ姿を消したのか? かつて世間を賑わした連続猟奇殺人事件とは関連があるのか? 老練なジャーナリストのミカエルと天才ハッカーのリスベットが手を組み、この巨大な謎に挑む……!

スティーグ・ラーソンによる世界的ベストセラー小説「ミレニアム」を、鬼才デヴィッド・フィンチャーが映画化した『ドラゴン・タトゥーの女』。本国アメリカでは2011年に公開され、全世界で2億3000万ドルのヒットを記録した。

しかしながらこの作品、単なるサスペンス映画に非らず! 実は、フェミニズム的なメッセージが込められた社会派ドラマなのである。

という訳で今回は、『ドラゴン・タトゥーの女』についてネタバレ解説していこう。

大物実業家ヴェンネルストレムの不正行為を告発したジャーナリストのミカエル(ダニエル・クレイグ)。しかし名誉毀損の有罪判決を受け、彼は社会的にも財政的にもピンチに陥っていた。

そんなミカエルのもとに、大財閥の前会長ヘンリック・ヴァンゲル(クリストファー・プラマー)から、40年前に行方不明となった孫娘ハリエットの調査依頼が舞い込む。

彼女の失踪が、かつて起きた猟奇的連続殺人事件と関連していると考えたミカエルは、天才ハッカーのリスベット(ルーニー・マーラ)に調査協力を求める。

※以下、映画『ドラゴン・タトゥーの女』のネタバレを含みます​

原作は、スティーグ・ラーソンによる世界的ベストセラー小説「ミレニアム」。

「ミレニアム1 ドラゴン・タトゥーの女」

「ミレニアム2 火と戯れる女」

「ミレニアム3 眠れる女と狂卓の騎士」

から構成される三部作で、本国スウェーデンでは、第1作の「ドラゴン・タトゥーの女」が出版されるやいなや大きな評判を呼び、「『ミレニアム』を読まないと、職場で話題についていけないー!」というくらいの人気を博したという。

アメリカやフランスなど30ヵ国以上で翻訳され、全世界で8,000万部(2015年3月時点)という驚異的な売り上げを記録。2009年には、本国スウェーデンで三部作全てが映画化され、これまた全世界で1億ドル以上を稼ぐヒット作となった。

旧約聖書の「レビ記」を見立てた猟奇殺人や、陸路を断たれた孤島での少女失踪事件など、ストーリーは横溝正史ばりに怪奇色全開。(オマケに近親相姦やSMなど変態プレイも目白押し!)

小説にはおよそ30名の名前が記された「ヴァンゲル家 家系図」も収録されているのだが、まさにこの作品は『犬神家の一族』ならぬ『ヴァンゲル家の一族』ともいうべき暗黒ミステリーと言えるだろう。

しかし、この映画のテーマは極めて社会的。第1作「ドラゴン・タトゥーの女」の原題 「Män som hatar kvinnor」の意味は「女を憎む男たち」。男性優越主義に基づく女性蔑視&暴力、つまり“性差別”が大きなテーマになっているのだ。

そもそも原作者のスティーグ・ラーソンは「ミレニアム」の主人公ミカエルと同じジャーナリスト出身。共産主義者の祖父からの影響もあって、反極右の立場から研究を行なっていた。ジャーナリスティックな目線を持つ彼にとって、性差別をテーマにしたミステリーを描くことは極めて自然な流れだったのである。

本作は女性が“男性優越主義”を打ち砕く、痛快なフェミニズム的寓話と言っていいだろう。

数々の傑作映画の特殊効果&VFXを手がけた世界的な特撮工房ILM(Industrial Light & Magic)で腕を磨いた“生粋のビジュアリスト” デヴィッド・フィンチャーは、毎回凝ったオープニング・タイトルで観る者を楽しませてくれる。この『ドラゴン・タトゥーの女』のオープニングは、彼のフィルモグラフィーの中でも白眉の出来だろう。

オルタナティブ・ロックバンド、ヤー・ヤー・ヤーズのカレン・Oが熱唱する「移民の歌(Immigrant Song)」(※レッド・ツェッペリンの超有名曲のカバー)に乗せて、観客の目に飛び込んでくるモノクロームの映像は、ただただ不穏で刺激的。

“男性優越主義に基づく女性蔑視&暴力”というテーマは、実はこのオープニング・タイトルにも踏襲されている。デヴィッド・フィンチャーのコメントを引用してみよう。

There’s a black liquid that swallows everything up, and in Freudian terms it’s sex and powerlessness. I also wanted to have some allusions to the tattoos. We wanted to have the dragon, and the phoenix. It was a great opportunity, a mélange of nightmarish imagery.

すべてを飲み込む黒い液体がある。フロイト風に言えば、それはセックスと無力だ。また、私は刺青の暗示をしたいとも思った。ドラゴンとフェニックスをね。それは良い巡り合わせとなり、悪夢のようなイメージの混合物となったんだ。

(denofgeekのインタビュー記事より)