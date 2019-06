【6/16〜6/29】星座占い×星座別オススメ海外ドラマ

暑くなったり寒くなったりとお天気が落ち着きませんが、せめて気分は上げていきたいもの! あなたのこれからの運勢をお知らせします。ラッキーアイテムのほか、数多ある海外ドラマの中から星座別に今オススメの作品もご紹介。合わせてチェックしてみてください。

2019年6月16日〜6月29日の運勢は以下の通り。

全体運

知的好奇心が旺盛になります。あなたが興味を持ってチャレンジしたことは、期待以上のよい結果となりそうです。チャレンジは吉。旅など非日常の世界を感じられるレジャーは気持ちの解放となり、よい気づきをもたらすきっかけに。海外からよい情報が入ってくる暗示も出ています。旅行、語学習得にもよい時期。国際情勢も大きなトラブルはなさそう。恋愛運は遠いところからの縁。旅先でのロマンスの暗示も。リゾートでリラックスするデートもよいでしょう。仕事運は好調。情報収集力と行動力が発展のキーワード。仕事は守りより攻めの姿勢で。経済は状況が変化しやすいので大きな勝負は控えましょう。情報を常に更新していく努力が必要。





牡羊座(3/21〜4/19)

「静」の運勢。気持ちが穏やかになり、純粋な向上心が出てきます。スキルアップや趣味を極めること、ライフスタイルの見直しなど、内面を磨くことに情熱が向かうことになるでしょう。仕事運、金運は安定しつつ向上。新たな知識を得たり仕事の基礎力を向上させるのにもよいとき。また映画や本からインスパイアされて今後の仕事の方向性が固まっていく人もいるでしょう。恋愛運はやや停滞。あなたの気持ちが恋よりも別の方向に向きます。出会いはあってもしばらくはプラトニックな状態が続きそう。対人関係はまずまず。助言にも恵まれます。ラッキーアイテムはタブレット・書籍。

オススメドラマ:本当の自分を見つめ直し、地球を守る! 『SUPERGIRL/スーパーガール』(Huluで配信中)





牡牛座(4/20〜5/20)

プライベートシーンに幸運が降り注ぐ時期。対人関係が向上し、恋人や友人とのレジャーを存分に楽しむことができそう。友人関係が拡大していく運勢も入ります。また家族運もよいときなので、小旅行や外食など特別感のあるイベントを企画してみるのもよいでしょう。恋愛運も好調です。友情から始まる恋の予感。趣味の場や友人主催のパーティはラッキースポット。カップルはアウトドアが絆を深めるキーワード。仕事では人間関係がポイントになります。共同作業が期待以上の結果をもたらしてくれそう。旅や社交など私生活を豊かにするものへの投資は吉。ラッキーアイテムはスニーカー。

オススメドラマ:友情と恋愛に浸れる『ビバリーヒルズ高校白書』

双子座(5/21〜6/21)

運命の流れが変わっていきます。出会いを待っていた人は運命の人が、変化のない関係を続けていたカップルは進展するきっかけを、仕事が滞っていた人はリベンジのチャンスを得ることになるでしょう。しかし同時に放置していた問題も再び浮上してくることに。この時期は「急に動き出す」物事が増えます。柔軟に対応し、結論を先延ばしにしないことが幸運の流れに乗るコツとなるでしょう。いつかは試したいと思っていたことにチャレンジするのにもよいタイミング。アクションを起こせば事態はよい方向へと転じていきます。ポジティブな対応を。ラッキーアイテムはイヤホン。



オススメドラマ:柔軟に対応し、美しく冷酷な復讐劇を『リベンジ』(Huluで配信中)

蟹座(6/22〜7/22)

手強いライバルが現れそうです。運勢もやや下り気味。思い付きの行動がトラブルの原因となり、ライバルにしてやられることもあるので慎重さが大切。またライバルはあなた自身の可能性も。やらなくてはいけないことを後回しにしたり、誘惑に負けてしまう自分に打ち勝つことができれば、運勢は好転していくことになるでしょう。恋愛運は動きません。フリーは紹介を頼むなど出会いの準備を。カップルは口喧嘩に注意。先に折れることが得策。仕事では過信に気をつけて。金運は安泰です。「食」に幸運がつきまとうのでプチ贅沢は全体運の底上げに。ラッキーアイテムは無地のハンカチ。



オススメドラマ:『二郎は鮨の夢を見る』監督による、観るだけで満足できる料理ドキュメンタリー『シェフのテーブル』(Netflixで配信中)

獅子座(7/23〜8/22)

冷静な視線で世界を見られるとき。もともと責任感、リーダーシップを持ち得ている獅子座ですが、この時期はさらに決断力、不要なものを切り捨てる勇気が備わるため、グループの中ではなんとも頼もしい存在に。特にビジネスシーンでは映画やドラマのような大活躍を見せることができそう。上層部からの信頼を得るにもよいチャンス。一方、恋愛ではやや強すぎの面が。フリーは異性の前ではできるだけ柔和になるよう気をつけて。カップルは仕事の話を会話に持ち込まないようにしましょう。金運は吉。出費の無駄を抑える知識や知恵を得られます。ラッキーアイテムはレザーのパスケース。



オススメドラマ:頼もしいボスと言えばギブス! 『NCIS 〜ネイビー犯罪捜査班』(Amazon Prime Videoで配信中)

乙女座(8/23〜9/22)

あなたの優しさ、親切な言動が注目されることになるでしょう。オンオフともにちょっとした気遣いに高い評価を得られることになりそうです。恋愛運は大きく上昇。モテ運も入ってきます。会ったときから好感を持てる異性との出会いの暗示も。この時期はきちんと感のあるファッションがあなたの魅力を高めます。カップルは実際に会って話をする時間を作りましょう。二人の関係が一歩前進することになります。仕事運も上向いていきます。サポート役を担うことで優秀な先輩や同僚に実力を認められることに。友情運も好調、友人からの紹介話にも良縁あり。ラッキーアイテムはふせん。



オススメドラマ:いろんなタイプのファッションが学べ、ふせんも登場する『SEX AND THE CITY』(Amazon Prime Videoで配信中)

天秤座(9/23〜10/23)

行動の星の刺激を受け、フットワークが軽くなります。仕事を終えたら趣味の世界に顔を出し、その後に会食など、スケジュールの隙間を埋めつくすかのようなアクティブさを発揮できる時期。ただし衝動性も出てくるので仕事では冷静さが大切。なんだか忙しくバタバタ動いているのに進展がない、とならないようにスジュール管理は入念に。恋愛では持ち前の社交術を発揮。ただしこの時期のあなたは縁を広げることが楽しいとき。将来の恋人候補を増やすことに専念。カップルは恋人のペースに合わせたつきあいを。スポーツもツキ。観戦、プレイどちらも吉。ラッキーアイテムは腕時計。

オススメドラマ:現役アメフト選手たちが散財しないよう金銭管理のサポートは入念に。アメフトを楽しもう『Ballers/ボウラーズ』(Amazon Prime Videoで配信中)

蠍座(10/24〜11/22)

仕事での活躍や華やかなレジャーよりも、心の価値観を大切にしたくなります。趣味に没頭しているとき、友人と心が通じ合ったと感じた瞬間、これが私にとっての幸福なんだと実感することになるでしょう。損得よりも情、の心境が恋愛面によい影響を与えます。フリーは相手の本心を見抜く目がさえ、カップルは言葉にしなくても恋人の心に寄り添うことができるでしょう。一方、仕事面では感情が出過ぎてしまう傾向が。仕事中に気持ちが高ぶったときはコーヒーブレイクに席を外すなどをして冷静さを取り戻して。金銭面でも大きな決断には不向き。ラッキーアイテムはミュージックプレイヤー。



オススメドラマ:身近なところにある幸せにホッコリする『THIS IS US/ディス・イズ・アス』(Amazon Prime Videoで配信中)

射手座(11/23〜12/21)

発想力が豊かになる時期。機転も利くので急の事態にもテキパキと対応することができます。「ちょっと一工夫」がさえるので、時短テクを編み出したり、オフタイムに凝った料理への挑戦やDIYで住環境を整えるのもよいでしょう。恋愛もコミュニケーション能力を駆使して、気になる異性と親しくなることができそうです。セクシーさよりもユーモアセンスが光るとき。カップルは奇抜なデートを提案してみましょう。仕事運はあなたの発想力を活かせる仕事なら好調。ルーティンワークの人は退屈さを感じてしまうかも。金運はネットでよい情報を得られそう。ラッキーアイテムはスマートフォン。



オススメドラマ:奇抜なデートは『ビッグバン★セオリー ギークなボクらの恋愛法則』から学ぼう(Netflix、Amazon Prime Video、Huluで配信中)

山羊座(12/22〜1/19)

パートナー運が大好調。このパートナーは恋愛相手だけでなく、親友や趣味や仕事の仲間も指します。いずれにしても気持ちをわかちあえる大切な人物に巡り会うことができるでしょう。恋愛運は最高潮に。運命の人と巡り合わせの予感。また婚活もよい結果に。お見合いにもツキあり。カップルはお互いの絆を再確認する嬉しい出来事が起こりそう。なによりも「愛」を大切にしたい時期。仕事は周囲との連携を大切に。また他部署のスタッフやクライアントとの交流も吉。人脈が拡大していきます。金運は上々。おごられたり、欲しかったものを発見できる幸運が。ラッキーアイテムは指輪。



オススメドラマ:恋愛にも発展するカップルのバディドラマ『BONES -骨は語る-』(Huluで配信中)

水瓶座(1/20〜2/18)

この時期のラッキーパーソンは年上の人や目上の人。人と交流することで大切な学びを得られる運勢です。親や上司、サークルや地域の活動で出会った年上の知人と積極的に会話するようにしましょう。中には耳が痛い小言のように感じる助言もあるかもしれませんが、後に感謝することに。人の話は素直に聞いて。恋愛でも同様。年上の人と恋をしたり、紹介話を得られることになるでしょう。幸せな結婚をしている人の恋愛観を知るのも刺激になります。カップルはお互いの家族の話をしてみて。心が引き寄せられます。金運は停滞。貯蓄、倹約に力を入れましょう。ラッキーアイテムはスケジュール帳。



オススメドラマ:『ゲーム・オブ・スローンズ』で目上の人との付き合い方を学ぼう(Amazon Prime Video、Huluで配信中)

魚座(2/19〜3/20)

他人と自分を比較してしまう時期。恋や仕事がうまくいっている友人を見て焦りを感じることもありそう。しかし実際に彼らと話をしてみると、順調そうに見えていながら、実は大きな課題を抱えているなど誰もがハードルを前に頑張っていることに気づくことになるでしょう。この時期は自分のペースで進めることが大切。新しい恋を求めている人は、本当にあなたが望む恋人とはどんな人かイメージして。カップルはSNSで自慢できるデートは求めないこと。仕事は自分でノルマを決めて地道にこなせばはかどります。自然の多い場所でリラックスするのも開運に。ラッキーアイテムはストール。

オススメドラマ:人と自分を比較してしまうエピソードや、マイペースを保つことが大事かを実感できるストーリーも登場する『ブラック・ミラー』(Netflixで配信中)

