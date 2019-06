台湾でNo.1のタピオカミルクティー「珍煮丹」が日本初上陸！タピオカ好きにぜひ飲んで欲しいお味です♡

■珍煮丹



東京都渋谷区神南1-23-10

MAGNET by SHIBUYA 109-7F



11時〜23時

http://www.jenjudan.com/



渋谷と言えば タピオカ ドリンク 激戦区。そんな渋谷に「台湾で最も美味しいタピオカミルクティー」と評価されている「珍煮丹(ジェンジュダン)」が初上陸!本日、6月14日(金)から店舗がオープンします♡台湾でNo.1のタピオカミルクティーが渋谷にきた!「ジェンジュダン」の店舗がオープンするのは、東京・渋谷のMAGNET by SHIBUYA 109の7階のフードフロア「MAG7(マグセブン)」。多ジャンルの店舗が軒を連ね、フリーのイートインスペースも兼ねたフロアです。エレベーターで7階まであがり、降りてすぐ左側に行くと、「ジェンジュダン」があります。「ジェンジュダン」はテイクアウトのみで、オーダーした商品を受け取った後はフリーのイートインスペースで飲むことが可能。MAGNET by SHIBUYA 2019らしい、シンプルだけどおしゃれな内装♡「黒糖オレオ タピオカミルク」がおすすめ!「ジェンジュダン」で提供されるドリンクには、無添加の材料が使用されているそう。タピオカには長時間かけて黒糖の味を染み込ませ、その黒糖は100%台湾製のコクのある黒糖で、色や味も自然そのものなのだとか。そんな「ジェンジュダン」でおすすめのドリンクは「ミルクフォーム 黒糖オレオ タピオカミルク(750円/Mサイズのみ)」。黒糖味のミルクの上に、ふわっとしたミルクフォームがのせられ、その上にオレオがかかっているという贅沢な1杯です♡タピオカのもちもち感だけでなく、上にかけられた黒糖のザクザク感も同時に楽しむことができ、これは台湾No.1というのも頷けるクセのない美味しさ。これからの季節に飲むなら、タピオカドリンクだけでなく、新鮮な果物がたくさん詰まった「フルーツティー(全5種類)」や、夏季限定の「スムージー(全4種類)」などもおすすめです♩#渋谷タピ するなら「ジェンジュダン」へ「渋谷タピする?」という時はぜひ、MAGNET by SHIBUYA 109の「珍煮丹(ジェンジュダン)」に行ってみては?♡