8月21日(水)より、DC映画『シャザム!』のBlu-ray&DVDが発売・レンタル開始となる。

主人公は、見た目はマッチョでぴちぴちコスチュームがインパクト大のオッサンルック!だが中身は、悪ノリ全開のコドモ!というアメコミ映画史上初のヒーロー。タイトル・ロールを、TV「CHUCK/チャック」シリーズで知られるザッカリー・リーヴァイが演じる。

映画実写版『銀魂』の福田雄一監督が、アメコミ史上初の吹替監修・演出を担当。シャザム役の吹き替えには人気実力派俳優の菅田将暉、共演に福田組でお馴染みの佐藤二朗、さらに子安武人、杉田智和、緒方恵美、阪口大助、平野綾というトップクリエイター、俳優、声優陣が集結した。

【展開図】プレミアム・エディション<4K ULTRA HD&ブルーレイセット>

Blu-rayには90分超えの映像特典を収録。16 シーンにも及ぶ充実の未公開シーン集は必見だ。さらにプレミアム・エディションには、日本限定のボーナス特典ディスクやワイヤレス充電器など豪華特典が封入される。

映画『シャザム!』Blu-ray&DVDは8月21日(水)リリース

SHAZAM! and all related characters and elements are trademarks of and (c) DC Comics. (c) 2019 Warner Bros. Entertainment Inc. All rights reserved.

映画ランドNEWS - 映画を観に行くなら映画ランド