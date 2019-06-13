ÊÒ´óÎÃÂÀ¡ß¶¶ËÜ´ÄÆà¡Ø¸áÁ°0»þ¡¢¥¥¹¤·¤ËÍè¤Æ¤è¡Ù¡ÈFunny bone¡É¥á¥ó¥Ð¡¼¤ËÎëÌÚ¾¡Âç¡¢ÌîÅÄÍý¿Í¡¢±§º´Âî¿¿¡¢ÆâÆ£½¨°ìÏº¤é
¤ß¤¤â¤Èô¥¤ÎÆ±Ì¾¾¯½÷¤Þ¤ó¤¬¤ò¡¢ÊÒ´óÎÃÂÀ¡ÊGENERATIONS from EXILE TRIBE¡Ë¡ß¶¶ËÜ´ÄÆà¤ÎW¼ç±é¤Ç¼Â¼Ì±Ç²è²½¤·¤¿¡Ø¸áÁ°0»þ¡¢¥¥¹¤·¤ËÍè¤Æ¤è¡Ù¤¬12·î¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤ë¡£¤³¤ÎÅÙ¡¢·àÃæ¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¥À¥ó¥¹¡õ¥Ü¡¼¥«¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡¦Funny bone¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤ò±é¤¸¤ë¥¥ã¥¹¥È¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£
·ÝÇ½¿Í¤È°ìÈÌJK¤ÎÃ¯¤Ë¤â¸À¤¨¤Ê¤¤ÈëÌ©¤ÎÎø¤òÉÁ¤¯ËÜºî¡£·ÝÇ½¿Í¤Ç¤¢¤ê¹ñÌ±Åª¥¹¥¿¡¼¡¦°½À¥Éö¤ò±é¤¸¤ë¤Î¤Ï¡¢GENERATIONS from EXILE TRIBE¤Î¥Ü¡¼¥«¥ë¡¢ÊÒ´óÎÃÂÀ¡£ÉáÄÌ¤Î½÷»Ò¹âÀ¸¡¦ÆüÆà¡¹Ìò¤Ë¤Ï¡¢¥Æ¥£¡¼¥ó½÷»Ò¤«¤éÀäÂç¤Ê»Ù»ý¤òÆÀ¤ë¶¶ËÜ´ÄÆà¡£¤½¤·¤Æ¡¢ÆüÆà¡¹¤ò¶á¤¯¤Ç¤¸¤Ã¤È¸«¼é¤Ã¤Æ¤¤¿ÍÄÆëÀ÷¡¢ÉÍÊÕ¾´Ìò¤Ë¤Ï¥Ç¥Ó¥å¡¼Ä¾¸å¤«¤éÏÃÂêÊ¨Æ¤ÎÃíÌÜ³ô¡¢âÃ±ÉÅÄ¶¿ÆØ¤¬ÂçÈ´Å§¡£
½»¤àÀ¤³¦¤¬¤Þ¤Ã¤¿¤¯°ã¤¦2¿Í¤Î±¿Ì¿Åª¤Ê½Ð²ñ¤¤¤«¤é¤Ï¤¸¤Þ¤ë¡È¥·¥ó¥Ç¥ì¥é¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¡É¤Ë¥ï¥¯¥ï¥¯¡¢¥É¥¥É¥¡¢¥Ï¥é¥Ï¥é¡¢°ì½ï¤Ëµã¤¤¤Æ¡¢¾Ð¤Ã¤Æ¡¢¤ß¤ó¤Ê¤ÇÂçÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¤Ç¤¤ë¡È¥¢¥È¥é¥¯¥·¥ç¥ó¥à¡¼¥Ó¡¼¡É¤¬ÃÂÀ¸¤¹¤ë¡£
¤³¤ÎÅÙ¡¢·àÃæ¤ÇÊÒ´ó±é¤¸¤ë¹ñÌ±Åª¥¹¥¿¡¼¡¦°½À¥Éö¤¬¤«¤Ä¤Æ½êÂ°¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦ÀßÄê¤Î¡¢Âç¿Íµ¤¥À¥ó¥¹¡õ¥Ü¡¼¥«¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡¦Funny bone¡Ê¥Õ¥¡¥Ë¡¼¥Ü¡¼¥ó¡Ë¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤ò±é¤¸¤ë¥¥ã¥¹¥È4Ì¾¤¬²ò¶Ø¡£
¥°¥ë¡¼¥×¤Î¥ê¡¼¥À¡¼¤Ç¡¢Éö¤È¤â²¿¤«¤È¾×ÆÍ¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦Ãæ¾ò½¼´õÌò¤ËÎëÌÚ¾¡Âç¡£Ìµ¸ý¤Ç¥¯¡¼¥ë¤À¤¬¡¢¼Â¤ÏÉö¤Î¤³¤È¤òÃ¯¤è¤êµ¤¤Ë³Ý¤±¤Æ¤¤¤ë¿¹Àî¤¢¤ä¤ßÌò¤ËÌîÅÄÍý¿Í¡£¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÎÃæ¤Ç¡É²Ä°¦¤¤¥ä¥Ä¡É¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤ÎÍÂ¼Í¥ÂÀÌò¤Ë±§º´Âî¿¿¡£¥°¥ë¡¼¥×Æâ¤Ç¤âÄ¹¿È¤Î¶ÍÃ«¥Ê¥ª¥ÈÌò¤ËÆâÆ£½¨°ìÏº¡£¤µ¤é¤Ë¡¢·àÃæ¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ëFunny bone¤Î¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¼Ì¿¿¤â½é²ò¶Ø¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
ÎëÌÚ¾¡Âç ¥³¥á¥ó¥È
¸¶ºî¤òÆÉ¤ó¤Ç¡¢ËÍ¤âÁá¤¯Éö¤äÆüÆà¡¹¤Ë²ñ¤¤¤¿¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Âç¿Íµ¤¥À¥ó¥¹¡õ¥ô¥©¡¼¥«¥ë¥°¥ë¡¼¥×¤Î¥ê¡¼¥À¡¼Ìò¤È¤¤¤¦¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Î¶¯¤µ¤ËºÇ½é¤Ï¶±¤ß¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Â÷¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿°Ê¾å¤ÏÀº¤¤¤Ã¤Ñ¤¤±é¤¸¤è¤¦¤È»×¤¤¡¢½¼´õ¤Î»ëÅÀ¤«¤éÂ¾¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤ò¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¤ß¤Æ´¶¤¸¤ë¤Î¤«¡¢¥°¥ë¡¼¥×Á´ÂÎ¤ò°Õ¼±¤·¤ÆÌò¤Å¤¯¤ê¤·¤¿µ¤¤¬¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ç¶Ê¤òÈäÏª¤¹¤ë¤¿¤á¤Î½àÈ÷¤ÎÎÌ¤ÏÁÛÁü°Ê¾å¤ËÂ¿¤¯¡¢°ìÊý¤ÇÎý½¬¤ò¤¹¤ì¤Ð¤¹¤ë¤Û¤É¾åÃ£¤ò´¶¤¸¤é¤ì³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£
ÌîÅÄÍý¿Í ¥³¥á¥ó¥È
ËÍ¤Ë¤Ï¥¥é¥¥é¤·¤¹¤®¤ëÄø¤Þ¤Ö¤·¤¤¤³¤ÎÀ¤³¦¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤¤¤ï¤æ¤ë¡È·ÝÇ½¿Í¡É¤ò¤É¤ó¤Ê¥¢¥×¥í¡¼¥Á¤Ç±é¤¸¤ë¤«¤¬Çº¤ß¤É¤³¤í¤Ç¤·¤¿¡£¸¶ºî¥Õ¥¡¥ó¤ÎÊý¡¹¡¢±Ç²è¤òÄÌ¤·¤ÆÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯Êý¡¹¤Ë¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î¸ÄÀ¤ò´¶¤¸¤ÆÄº¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¡¢´ÆÆÄ¤È¤âÁêÃÌ¤·¤Æ¤¢¤ä¤ß¤ÈÆ±¤¸ÌÜ¤¸¤ê¤Î¤Û¤¯¤í¤ò¤Ä¤±¤Æ±é¤¸¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£Éö¤ò±é¤¸¤ëÊÒ´óÎÃÂÀ¤µ¤ó¤È¤Ï»£±Æ¤Î¹ç´Ö¤Ë¤¤¤í¤¤¤í¤ªÏÃ¤¹¤ëµ¡²ñ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¿Ä¤ÎÄÌ¤Ã¤¿Êý¤Ç¤È¤Æ¤âÌ¥ÎÏÅª¤Ê¿Í¤À¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
±§º´Âî¿¿ ¥³¥á¥ó¥È
½Ð±é¤¬·è¤Þ¤Ã¤Æ¶Ã¤¤È¤È¤â¤Ë¤¹¤´¤¯¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£·ÝÇ½¿Í¤È½÷»Ò¹âÀ¸¤ÎÎø°¦¤Ë°ìÆÉ¼Ô¤È¤·¤Æ¥¥å¥ó¥¥å¥ó¤·¤Þ¤·¤¿¡£Í¥ÂÀ¤Ï¤Ò¤¿¤¹¤é²Ä°¦¤¤¥ä¥Ä¤Ê¤Î¤Ç¡¢±Ç²è¤ÎÃæ¤Ç¤â¤½¤Î¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤Ë¤¤¤ì¤ë¤è¤¦´èÄ¥¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ËÍ¤Ï²Î¤â¥À¥ó¥¹¤â¤â¤È¤â¤È¹¥¤¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¥ì¥Ã¥¹¥ó¤â¥ì¥³¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¤â¤¹¤´¤¯³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î¤ß¤ó¤Ê¤È¡¢¥¨¥¥¹¥È¥é¤Ç»²²Ã¤µ¤ì¤ë¥Õ¥¡¥ó¤Î³§¤µ¤ó¤È°ì½ï¤Ëºî¤ê¾å¤²¤¿¥é¥¤¥Ö¥·¡¼¥ó¤Î¥¥é¥¥é¤¬¡¢´ÑµÒ¤Î³§¤µ¤ó¤Ë¤âÆÏ¤¤Þ¤¹¤è¤¦¤Ë¡£
ÆâÆ£½¨°ìÏº ¥³¥á¥ó¥È
¥Ê¥ª¥È¤Ï¥¯¡¼¥ë¤È¤¤¤¦¤è¤ê¤Ï¸µµ¤¤Ç¤ä¤ó¤Á¤ã¤Ê°õ¾Ý¤ò¼õ¤±¤¿¤Î¤Ç°Õ¼±¤·¤Æ±é¤¸¤µ¤»¤ÆÄº¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤·¤Æ¿ÈÄ¹¤Ï!!!¸¶ºî¤Î¥Ê¥ª¥È¤È¤Û¤È¤ó¤É°ì½ï¤Ç¤¹¡Ê¾Ð)¡£¤â¤¦¡¢ÆÃ¤Ë¥À¥ó¥¹¤ÏËÜÅö¤Ë¶ìÏ«¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤«¤Ê¤ê·ã¤·¤á¤Ê¤Î¤Ç¥¹¥Ô¡¼¥É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤¯¤Î¤ËÉ¬»à¤Ç¡¢²È¤Ç¤â¤«¤Ê¤êÎý½¬¤·¤Þ¤¯¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¥é¥¤¥Ö¥·¡¼¥ó¤Î»£±Æ¤Ï¤È¤Æ¤â¶ÛÄ¥¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¥¨¥¥¹¥È¥é¤Î³§¤µ¤ó¤ËÂç¤¤ÊÀ¼±ç¤òÄº¤Funny bone¤Î°ì°÷¤È¤·¤ÆÆ²¡¹¤ÈÎý½¬¤ÎÀ®²Ì¤òÈäÏª¤Ç¤¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡ª
±Ç²è¡Ø¸áÁ°0»þ¡¢¥¥¹¤·¤ËÍè¤Æ¤è¡Ù¤Ï2019Ç¯12·î¤ËÁ´¹ñ¸ø³«
(C)2019±Ç²è¡Ø¸áÁ°0»þ¡¢¥¥¹¤·¤ËÍè¤Æ¤è¡ÙÀ½ºî°Ñ°÷²ñ
±Ç²è¥é¥ó¥ÉNEWS - ±Ç²è¤ò´Ñ¤Ë¹Ô¤¯¤Ê¤é±Ç²è¥é¥ó¥É