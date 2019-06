ワーナー・ブラザース テレビジョン & ホームエンターテイメントは13日、レゴゲームシリーズ最新作『レゴ(R)スター・ウォーズ/スカイウォーカー・サーガ』(日本での対応機種は未定)を2020年に発売することを発表した。Lucasfilm Gamesと連携し、TT Gamesにより開発される過去最大規模の「レゴ(R)スター・ウォーズ」ゲームとなる見込み。今年12月20日に公開されるシリーズ完結編『スター・ウォーズ/ザ・ライズ・オブ・スカイウォーカー(原題)』を含む、「スカイウォーカー・サーガ」全9作品のストーリーを1つのゲームで楽しむことができる。レゴ独自のおもしろさとユーモアのレンズを通して、忘れられない名シーンとノンストップアクションを体験しつつ、独自の冒険を楽しめるのが魅力。プレイヤーは、自分の好きな順番でゲームを楽しむことができ、『スター・ウォーズ エピソード1/ファントム・メナス』から始めるもよし、『スター・ウォーズ エピソード4/新たなる希望』のオリジナル3部作から始めるもよし、はたまた、「レゴ スター・ウォーズ」ゲームシリーズに今回初めてお目見えする『スター・ウォーズ/最後のジェダイ』や『スター・ウォーズ/ザ・ライズ・オブ・スカイウォーカー(原題)』からでもよし。ジオノーシスの砂漠からダゴバの沼、そしてスターキラー基地の雪原に至るまで、さまざまな惑星を好きな順番でいったり来たりしながら、数百ものキャラクターと乗り物も自由に操ることができる。スカイウォーカー・サーガのあらゆる時代の偉大なレジェンドをはじめ、「レゴ スター・ウォーズ」ゲームシリーズの中で最も多くのキャラクターが登場する。ルーク・スカイウォーカー、レイ、オビ=ワン・ケノービ、フィン、BB-8など、お馴染みのヒーローで悪の勢力に立ち向かうことも、ダース・ベイダ―、パルパティーン皇帝、カイロ・レンなどのダーク・サイドとして暗躍することも。ミレニアム・ファルコンに飛び乗って光のスピードで帝国軍を追い抜いたり、レジスタンスのXウイングを操り、ファースト・オーダーのタイ・ファイターと戦ったり、タトゥイーンではポッドレースが楽しめるなど、スター・ウォーズシリーズに登場するさまざまな乗り物で銀河系を自由自在に飛び回ろう。■『レゴ(R)スター・ウォーズ/スカイウォーカー・サーガ』プラットフォーム:未定発売日:2020年発売予定価格:未定ジャンル:未定プレイ人数:未定 / CEROレーティング:未定Lucasfilm, the Lucasfilm logo, STAR WARS and related properties are trademarks and/or copyrights, in the United States and other countries, of Lucasfilm Ltd. and/or its affiliates. (C) & TM Lucasfilm Ltd. All rights reserved.WB GAMES LOGO, WB SHIELD: TM & (C) Warner Bros. Entertainment Inc.(s19)