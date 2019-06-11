ÇµÌÚºä46¡¢4Ç¯¤Ö¤ê¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥ê¡¼±Ç²èÂè2ÃÆ¤¬7.5¸ø³«
ÇµÌÚºä46¡¢4Ç¯¤Ö¤ê¤È¤Ê¤ë¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥ê¡¼±Ç²èÂè2ÃÆ¤¬7·î5Æü¡Ê¶â¡Ë¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤Ã¤¿¡£
2011Ç¯¤Î·ëÀ®¤«¤é¡¢Ãå¼Â¤Ë¼ÂÎÏ¤È¿Íµ¤¤òÃßÀÑ¤·¡¢¤¤¤Þ¤äÆüËÜ¶þ»Ø¤Î¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¤Ø¤ÈÀ®Ä¹¤·¤¿ÇµÌÚºä46¡£¤½¤ó¤ÊÈà½÷¤¿¤Á¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Î¡¢Á°ºî¡ØÈá¤·¤ß¤ÎËº¤ìÊý Documentary of ÇµÌÚºä46¡Ù¡Ê2015Ç¯¸ø³«¡Ë¤«¤é4Ç¯¤Ö¤ê¤È¤Ê¤ë¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥ê¡¼±Ç²èÂè2ÃÆ¤¬¡¢7·î5 Æü¡Ê¶â¡Ë¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¤·¤¿¡£
½é¤È¤Ê¤ë¥·¥ó¥°¥ë¥ß¥ê¥ª¥ó¥»¡¼¥ë¥¹¤äÈá´ê¤ÎÆüËÜ¥ì¥³¡¼¥ÉÂç¾Þ¼õ¾Þ¤Ê¤ÉÂç¤¤ÊÈôÌö¤ò²Ì¤¿¤·¤¿2017Ç¯¡£¸Ä¡¹¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬ÍÍ¡¹¤Ê¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¤Ç³èÌö¤Î¾ì¤òÁý¤ä¤¹Ãæ¡¢»Ë¾å½é¤Î¿ÀµÜµå¾ì¤ÈÃáÉãµÜ¥é¥°¥Ó¡¼¾ì¤Î2²ñ¾ìÆ±»þ¥é¥¤¥Ö³«ºÅ¡¢ÆüËÜ¥ì¥³¡¼¥ÉÂç¾ÞÏ¢ÇÆ¤È¤¤¤¦°Î¶È¤òÃ£À®¤·¤¿2018Ç¯¡£¤½¤·¤Æ¡¢¥¨¡¼¥¹À¾Ìî¼·À¥¤ÎÂ´¶È¸ø±é¤ò·Ð¤Æ¡¢¡ÈÎáÏÂ¡É¤È¤¤¤¦¿·»þÂå¤ò·Þ¤¨¤¿2019Ç¯¡£Â¿¤¯¤Îµ®½Å±ÇÁü¤È¥á¥ó¥Ð¡¼¤¿¤Á¤Î¾Ú¸À¤Ç¤Ä¤à¤¤¤ÀÇµÌÚºä46¤Î¡È¤¤¤Þ¡É¤òÃÎ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥ê¡¼±Ç²è¡£
·ëÀ®¤«¤é7Ç¯ÌÜ¤ò·Þ¤¨¤¿2018Ç¯9·î¡£22ËçÌÜ¤È¤Ê¤ë¥·¥ó¥°¥ë¤ÎÁªÈ´È¯É½¤Î¾ì¤Ç¡¢¥¨¡¼¥¹À¾Ìî¼·À¥¤Î¸ý¤«¤é¡¢¼«¿È¤ÎÂ´¶È¤¬ÌÀ¤«¤µ¤ì¤¿¡£18Ç¯4·î¤ÎÀ¸¶ðÎ¤Æà¤ËÂ³¤¯¡¢Ãæ¿´¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÎÂ´¶È¡£¤¤¤Ä¤Þ¤Ç¤âÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¤È¿®¤¸¤Æ¤¤¤¿¡¢¤·¤«¤·¤¤¤Ä¤«¼º¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÁÛ¤¤¤«¤é¸ÍÏÇ¤¦¥á¥ó¥Ð¡¼¤¿¤Á¡£º£¤ä¼«¤é¤ÎÍ½ÁÛ¤ò¤Ï¤ë¤«¤ËÄ¶¤¨¤ë¿Íµ¤¤ò³ÍÆÀ¤·µðÂç²½¤·¤¿¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡¢ÇµÌÚºä46¡£¤½¤Î¡È¤¦¤Í¤ê¡É¤ÎÃæ¤Ë¤¤¤ë¼«Ê¬¤Ï¡¢¤Ï¤¿¤·¤Æ²¿¼Ô¤Ê¤Î¤À¤í¤¦¤«¡©
¥°¥ë¡¼¥×¤Î³èÆ°¤È¸Ä¿Í¤Î³èÆ°¤È¤ÎÎ¾Î©¤ËËþ¿ÈÁÏáØ¤Ë¤Ê¤ê¤Ê¤¬¤é¤â¡¢Â´¶È¤ÎÆóÊ¸»ú¤ò·è¤·¤Æ¸ý¤Ë½Ð¤½¤¦¤È¤·¤Ê¤¤¼Ô¡£¥á¥ó¥Ð¡¼¤È²á¤´¤¹µï¿´ÃÏ¤ÎÎÉ¤µ¤À¤±¤¬¡¢Â´¶È¤·¤Ê¤¤ÍýÍ³¤À¤È¸ì¤ë¼Ô¡£²áµî¤«¤éÆ¨¤²¤ë¤è¤¦¤Ë¥°¥ë¡¼¥×¤ØÆþ¤ê¡¢¤½¤·¤Æº£¡¢ºÆ¤Ó²áµî¤Î¼«Ê¬¤È¸þ¤¹ç¤¦¤³¤È¤ò·è¿´¤¹¤ë¼Ô¡£¥¨¡¼¥¹¤ÎÂ´¶È¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¼«Ê¬Ãµ¤·¤ÎÎ¹¤Ë½Ð¤ë¾¯½÷¤¿¤Á¤Î¿´¤Î³ëÆ£¤ÈÀ®Ä¹¤ò¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¤Ê¤¤¿ÆÌ©¤Êµ÷Î¥´¶¤Ç¡¢Êª¸ì¤Ï¤Ä¤à¤¬¤ì¤Æ¤¤¤¯¡£
´ÆÆÄ¤Ï¡¢ÏÃÂê¤ÎCM¤ä¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥ê¡¼¤ò¿ôÂ¿¤¯¼ê³Ý¤±¤ë¡¢¤¤¤ÞÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤ë¥¯¥ê¥¨¡¼¥¿¡¼¡¢´ä²¼ÎÏ¡£ÇµÌÚºä46´ØÏ¢¤Ç¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¡¢¥é¥¤¥Ö¤ÎÉñÂæÎ¢¤òÄÉ¤Ã¤¿¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥ê¡¼±ÇÁü¤òÀ©ºî¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÂ¿¤¯¤ÏÃÎ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¿ÍÊª¡£¤À¤«¤é¤³¤½¡¢ÀèÆþ´Ñ¤ä±óÎ¸¤ä×ÖÅÙ¤Ê¤É¤Ï°ìÀÚ¤Ê¤¯¡¢¶½Ì£¤ÎÉë¤¯¤Þ¤Þ¡¢Ää»ßÀþ¤Î¸þ¤³¤¦Â¦¤Ø¤âÎ©¤ÁÆþ¤ê¡¢ÃÎ¤ê¤¿¤¤¼ÁÌä¤ò¥á¥ó¥Ð¡¼¤ËÅê¤²¤«¤±¡¢´ÆÆÄ¤Îµ¤¤¬¤¹¤à¤Þ¤ÇÈà½÷¤¿¤Á¤ÎËµ¤é¤Ë´ó¤êÅº¤Ã¤¿¡£¤½¤¦¤·¤ÆÈà½÷¤¿¤Á¤ÎËÜ²»¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢É½¾ð¤äÂ©¤Å¤«¤¤¤ÎÊÑ²½¤Ë¤¤¤¿¤ë¤Þ¤Ç¡¢Í¾¤¹¤³¤È¤Ê¤¯¥«¥á¥é¤Ë¼ý¤á¤ë¤³¤È¤ËÀ®¸ù¤·¤¿¡£
±Ç²è¡ØDocumentary of ÇµÌÚºä46 ¶¡Ê²¾Âê¡Ë¡Ù¤Ï7·î5Æü¡Ê¶â¡Ë¤è¤êÁ´¹ñ¸ø³«
(C)2019¡ÖDOCUMENTARY of ÇµÌÚºä46¡×À½ºî°Ñ°÷²ñ
±Ç²è¥é¥ó¥ÉNEWS - ±Ç²è¤ò´Ñ¤Ë¹Ô¤¯¤Ê¤é±Ç²è¥é¥ó¥É