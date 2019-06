アンジェリーナ・ジョリーとブラッド・ピットの次女であるシャイロや三女のヴィヴィアンが、髪を短くしてどんどんハンサムになっていくなかで、三男のノックスがアンジーに似て美しいと話題になっている。

【写真を見る】アンジー&ブラピの遺伝子で全員美形!なかでも三男(左から2番目)はアンジー似?/写真:SPLASH/アフロ

新作映画『Those Who Wish Me Dead(原題)』の撮影のためアンジェリーナが、長女のザハラ、双子のヴィヴィアンとノックスと共にプライベートジェットでニューメキシコに到着。1日12時間という仕事時間中に子どもたちが退屈しないように、まずは地元の安価なスーパーマーケットに直行。

ポニーテールにサングラスで黒ずくめのアンジーと、同じく全身黒ずくめに白いスニーカーのザハラ、そして白いTシャツにジーンズ、髪を後ろに束ね、ビーチサンダルを履いたヴィヴィアンと、ジーンズに紺のTシャツという出で立ちのノックスが、洋服以外に、マーベルコミックのグッズやテニスグッズなどを大量に買い込んでいる様子や、スターバックスに立ち寄っている姿などがパパラッチされている。

シャイロ、ヴィヴィアン、ノックスの3人はアンジー&ブラピの最強遺伝子を受け継いだ美男美女だが、シャイロはどんどん男前でハンサムに。またヴィヴィアンはブラッド似なのかおとなしい顔立ちで可愛らしいが、髪の毛がどんどん短くなっているうえに、常にパンツスタイルでスカートを履いている姿は皆無。トム・クルーズの娘スリのように、女の子らしさに重きを置いていないようだ。

もちろんノックスは短髪で、ズボンにTシャツと男の子らしいファッションだが、笑っている顔やしぐさを捉えた写真を見たネットユーザーたちからは、「キュート」「一番アンジーに似てエキゾチックで美しい」「笑うと女の子みたいで優しそう」「ノックスが、お兄ちゃん(マドックスやパックス)たちと一緒にいるのをあまり見たことがないから、女性に囲まれて自然とこうなったのでは」「将来が楽しみ」といった声が寄せられている。(Movie Walker・NY在住/JUNKO)