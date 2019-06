【今週スタートの海外ドラマ】マーベル人気ドラマの最終シーズンが2作品も！

海外ドラマNAVIでは、編集部がおススメする新シリーズ(再放送も含む場合もあり)を週ごとにご紹介。今週はマーベルのドラマシリーズ『The Gifted ザ・ギフテッド』と『Marvel ジェシカ・ジョーンズ』の最終シーズンがそれぞれ配信スタートとなる。お見逃しなく!

【関連記事】ジャレッド・パダレッキ&ミシャ・コリンズ、『スーパーナチュラル』を終了させるにはウィンチェスター兄弟の死しかない!?

6月10日(月)から6月16日(日)スタートのおススメドラマは以下の通り。

■6月10日(月)

・0:30〜『アンダーカバー・セレブ 潜入大作戦!』(WOWOW)

大企業の経営者が自身の正体を隠して自社の労働現場に潜入するという斬新な内容が反響を呼んだ英国のリアリティショーの米リメイク『アンダーカバー・ボス 社長潜入捜査』のスピンオフ。『アナと雪の女王』でエルサの声を演じた歌手イディナ・メンゼルや人気YouTuberのベサニー・モタなど、多彩な顔触れが自身の正体を隠して一般の人たちのもとへ潜入。才能あふれる人たちを発掘して彼らの夢の実現を応援する。

■6月11日(火)

・23:00〜『The Gifted ザ・ギフテッド』シーズン2(FOXチャンネル)

マーベルが贈る『X-MEN』のTVドラマシリーズ。最終章となるシーズン2では、ミュータント同士の全面戦争が勃発。ストラッカー一家は、人間との共存を目指す「地下組織」と力を合わせ政府機関センチネル・サービスと対立する一方、人類を滅ぼす計画を立てる「インナーサークル」とも戦うことに――。

■6月14日(金)

・『NYガールズ・ダイアリー 大胆不敵な私たち』シーズン3(Hulu)

シーズン4の製作も決まっている新時代のガールズドラマの最新シーズン! 新シーズンでは、ジェーン、キャット、サットンの3人が初めて出会い、「スカーレット」編集部で働き始めたばかりの5年前が描かれるエピソードが登場する。

・『トゥー・オールド・トゥー・ダイ・ヤング』(Amazon Prime Video)

『セッション』のマイルズ・テラーが主演を務めるホラー犯罪ドラマ。マイルズ演じるマーティンは、勤務中に誤って相棒を射殺してしまった警察官。悲嘆に暮れる彼が殺し屋とヤクザ、メキシコの暗殺者やロシアのマフィアがあふれる界隈で、"サムライ"へと成長を遂げていく姿が描かれる。映画『ドライヴ』で第64回カンヌ国際映画祭の監督賞を受賞したニコラス・ウィンディング・レフンが企画・監督・製作の3役を務めている。

・『Marvel ジェシカ・ジョーンズ』シーズン3(Netflix)

マーベル×Netflixのアクションドラマの最終シーズン。本作の幕閉じにより、『Marvel デアデビル』をはじめとするNetflixで配信されているマーベル・ドラマシリーズ6作品がすべて終了することになる。

海外ドラマデータベースで視聴記録を取って、今までに費やした"視聴時間"を数字で見てみよう!あなたは何日何時間を海ドラに費やしてる?!(海外ドラマNAVI)

Photo:

Amazon Prime Original『トゥー・オールド・トゥー・ダイ・ヤング』

『The Gifted』シーズン2

(c) 2018-2019 Fox and its related entities. All rights reserved. MARVEL TM & (c) 2017 MARVEL

『NYガールズ・ダイアリー 大胆不敵な私たち』シーズン3

(c) 2019 Universal Television LLC. ALL RIGHTS RESERVED.

Netflixオリジナルシリーズ『ジェシカ・ジョーンズ』シーズン3