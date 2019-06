IKEAが『フレンズ』『ストレンジャー・シングス』『ザ・シンプソンズ』のセットを再現！

スウェーデン発の家具量販店で様々なタイプのインテリアを提案しているIKEAが、『フレンズ』のモニカとレイチェルの部屋を再現し話題を呼んでいる。米Entertainment Weeklyが伝えた。

【関連記事】『ゲーム・オブ・スローンズ』ナイツ・ウォッチの衣装はIKEAのラグだった!

このほど、アラブ首長国連邦(UAE)のIKEAが自社製品だけを使用して大ヒットシットコム『ストレンジャー・シングス 未知の世界』の世界に登場するリビングルームをほぼ完璧に再現した。

Genius idea. IKEA recreated the iconic 'The Simpsons,' 'Stranger Things' & 'Friends' living rooms, with actual furnishings you can purchase. 2019年6月1日