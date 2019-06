HBOの起業コメディ『シリコンバレー』がシーズン6で終了へ

ITの聖地シリコンバレーで起業し、業界での成功を目指す5人組の姿が描かれるHBOのコメディシリーズ『シリコンバレー』が、シーズン6をもって幕閉じを迎えることが明らかとなった。米TV Lineが報じている。

【関連記事】『NCIS』ポーリー・ペレット、次の出演作にコメディを選んだワケ

本シリーズは、革新的なコードで書かれた圧縮アルゴリズムを開発したプログラマーのリチャード(トーマス・ミドルディッチ)を中心に、共同生活を送る仲間とパイド・パイパー社を立ち上げた彼が大企業による買収を免れながら、会社を大きく成長させようと四苦八苦する姿が描かれるオタクコメディ。

ここ半年ほど、『シリコンバレー』が更新されたシーズン6で終了するのではないかと囁かれていたが、5月31日(金)にHBOがシーズン6がファイナルシーズンになることを発表した。

ショーランナーを務めるマイク・ジャッジとアレック・バーグが、「『シリコンバレー』は、我々のキャリアと人生におけるハイライトでした。シリーズが恋しくなりますが、常にパイド・パイパーの旅を先導してきた身として、シーズン6が適切な終幕のように思えました。素晴らしいキャストとスタッフ、パートナーであるHBOに限りなく感謝しています。現時点で、世の中を良くするために出来ることはそれだけです」との声明を発表。

今年3月には、米Indie Wireのインタビューでクリエイターのジャッジが、「HBOはシーズン6以降も続けていきたいと思っているようだけど、もし、何かアイデアが浮かべばさらに長く続けることもあるかもしれない。でも、僕らはもうこれ以上はやりたくないと思っているんだ」とコメント。さらに、常にシリーズの結末に特定のイメージを持っているとも明かしていた。

昨年には、同局のブラックコメディドラマ『バリー』を掛け持ちしているバーグが多忙を極め、『シリコンバレー』シーズン6の撮影開始が遅れるとも報じられていた。

現時点ではファイナルシーズンの放送開始日は不明だが、今年の終わり頃にはHBOでオンエアされるのではないかと見られている。『シリコンバレー』作品情報&ユーザーレビューはこちら。(海外ドラマNAVI)



Photo:

『シリコンバレー』

(C)2016 Home Box Office, Inc. All rights reserved. HBO(C) and all related programs are the property of Home Box Office, Inc