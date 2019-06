ブラックコメディ『Happy!』＆アメコミ原作『DEADLY CLASS』が打ち切りに

米Syfyで放送されているグラフィックノベルやコミックスをドラマ化した『Happy!』と『DEADLY CLASS』が、キャンセルになったことが明らかになった。米TV Lineが報じている。

2017年に放送スタートした『Happy!』は、殺し屋に転身したアル中の元刑事ニックが、あるミッションに失敗して生死をさまよったことを機に見え始めた"ハッピー"という名のユニコーンを相棒に、事件を解決していくファンタジー・ブラックコメディ。ニック役を演じているのは、犯罪法廷ドラマ『LAW & ORDER:性犯罪特捜班』で12シーズンにわたりエリオット・ステイブラー刑事を演じたクリストファー・メローニ。

『Happy!』は、5月29日(水)にシーズン2の放送が終了したばかりで、製作会社のUniversal Content Productionsはシリーズの買い取り先を探す予定だという。本シリーズは日本ではNetflixで見ることができ、シーズン2が6月5日(水)より配信開始されている。

一方1987年を舞台にした『DEADLY CLASS』は、路上生活を続けていた少年がエリート暗殺者を養成する学校に入学し、力を得るために暗殺技法を学び、理不尽な世の中を生き抜くための学園生活が描かれるダークな青春ドラマシリーズ。

ベネディクト・ウォン(『ドクター・ストレンジ』)、ベンジャミン・ワズワース(『ティーン・ウルフ』)、ラナ・コンドル(『X-MEN:アポカリプス』)、マリア・ガブリエラ・デファリア(『12hours DEA特殊部隊』)、リアム・ジェームズ(『THE KILLING 〜闇に眠る美少女』)、ミシェル・デュヴァル(『Queen of the South 〜女王への階段〜』)らが出演している。

同シリーズは3月に全10話となるシーズン1が放送終了したが、シーズン2へ更新されることなく打ち切りに。『DEADLY CLASS』は、日本ではひかりTVにて配信中。(海外ドラマNAVI)

『Happy!』

『DEADLY CLASS』

(c) 2018 Sony Pictures Television Inc. and Universal Cable Productions LLC. All Rights Reserved.