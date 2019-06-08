¼þËÉÀµ¹Ô´ÆÆÄ¤¬¡Ø¥«¥Ä¥Ù¥ó¡ª¡Ù¤ÎÎ¢ÏÃ¤ò¹ðÇò¡ªÏ·ÊÞ±Ç²è´Û¤È¤Î°Õ³°¤Ê¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤È¤Ï¡©
ÍèÇ¯¤Ç³«´Û¤«¤é100¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤ëÅìµþ¡¦¿·½É¤ÎÏ·ÊÞ±Ç²è´Û¡¢¿·½ÉÉðÂ¢Ìî´Û¡£¤½¤Î¥á¥â¥ê¥¢¥ë¥¤¥ä¡¼¤Ë¸þ¤±¤¿¡ÖÉ´Ç¯µÇ°¾å±Ç¡×¤¬ËÜÆü6·î8Æü¤«¤é¥¹¥¿¡¼¥È¤·¡¢ºÇ½é¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤Ç¤¢¤ë¡Ö¸ì¤ê·Ñ¤¬¤ì¤ëÌ¾ºî¥Ð¥È¥ó¡×¤Î½éÆü¤ò¾þ¤ë¥µ¥¤¥ì¥ó¥È±Ç²è¤Î³èÊÛ¾å±Ç¤Î¸å¡¢º£Ç¯12·î¤ËºÇ¿·ºî¡Ø¥«¥Ä¥Ù¥ó¡ª¡Ù¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤ë¼þËÉÀµ¹Ô´ÆÆÄ¤¬¥È¡¼¥¯¥·¥ç¡¼¤ËÅÐÃÅ¡£Æ±ºî¤Ç³èÆ°ÊÛ»Î´Æ½¤¤òÌ³¤á¤¿³èÆ°ÊÛ»Î¤Îß·ÅÐ¿é¤È¤È¤â¤Ë¡¢¥µ¥¤¥ì¥ó¥È±Ç²è¤ÎÌ¥ÎÏ¤äºÇ¿·ºî¤ÎÎ¢ÏÃ¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¼þËÉÀµ¹Ô´ÆÆÄ¤¬¿·½ÉÉðÂ¢Ìî´Û¤È¤Î»×¤¤½Ð¡õ¡Ø¥«¥Ä¥Ù¥ó¡ª¡Ù¤Ø¤ÎÇ®°Õ¤ò¸ì¤ë¡ª
¤³¤ÎÆü¾å±Ç¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¥µ¥¤¥ì¥ó¥È±Ç²è»þÂå¤Ë³èÌö¤·¡¢º£Ç¯ÈÕÇ¯¤Î»Ñ¤òÉÁ¤¤¤¿ÅÁµ±Ç²è¡ØËÍ¤¿¤Á¤Î¥é¥¹¥È¥¹¥Æ¡¼¥¸¡Ù(2018)¤¬À©ºî¤µ¤ì¤¿ÅÁÀâ¤Î¥³¥ó¥Ó¡¢¥í¡¼¥ì¥ë¡õ¥Ï¡¼¥Ç¥£¤¬¼ç±é¤òÌ³¤á¤¿¡Ø¥í¡¼¥ì¥ë¡õ¥Ï¡¼¥Ç¥£¤Î¥¥ë¥È¤È¥º¥Ü¥ó¡Ù(1927)¤È¡¢¥É¥¤¥ÄÉ½¸½¼çµÁ¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ëºîÉÊ¤È¤·¤Æº£¤Ê¤ª¸ì¤ê·Ñ¤¬¤ì¤ëÌ¾ºî¡Ø¥«¥ê¥¬¥êÇî»Î¡Ù(1919)¤Î2ºîÉÊ¡£¡Ö¼Â¤Ï¡Ø¥«¥Ä¥Ù¥ó¡ª¡Ù¤ÎÃæ¤Ç¡¢¤Þ¤µ¤Ë¡Ø¥«¥ê¥¬¥êÇî»Î¡Ù¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¼çÌò¤¬¿¨¤ì¤ë¥»¥ê¥Õ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢´Ñ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¤ÈºîÉÊ¤ÎÍ¾±¤¤Ë¿»¤Ã¤Æ¤¤¤¿¼þËÉ´ÆÆÄ¡£
¤½¤ó¤Ê¼þËÉ´ÆÆÄ¤Ï¡¢¿·½ÉÉðÂ¢Ìî´Û¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¼ã¤¤»þ¤ËËÍ¤Ï¸µ½»µÈ¤Ë½»¤ó¤Ç¤¤¤¿¤Î¤Ç¡ÈÉðÂ¢Ìî´Û¡É¤È¤¤¤¦¤È¼«Í³¤¬µÖ¤ÎÉðÂ¢Ìî¿äÍý·à¾ì¤¬¶¯Îõ¤Ê»×¤¤½Ð¡£¿·½É¤Ç¤Ï¤¤¤Ä¤â¿·½É¾¼ÏÂ´Û¤Ç±Ç²è¤ò´Ñ¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¿·½ÉÉðÂ¢Ìî´Û¤ËÍè¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¤ª¶â¤¬²Ô¤²¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤é¤Ç¤¹¡×¤È³ØÀ¸»þÂå¤Î¡ÈÆ´¤ì¤Î±Ç²è´Û¡É¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤ò¸ì¤ë¡£¡ÖÁá¤¯¤¤¤Þ¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë±Ç²è¤¬°Â¤¤¤È¤³¤í¤Ç¤ä¤é¤Ê¤¤¤«¤Ê¡¢¤È»×¤Ã¤Æ´Ñ¤Æ¤¤¤¿±Ç²è´Û¤Ç¤¹¤Í(¾Ð)¡×¡£
¤½¤·¤ÆºÇ¿·ºî¡Ø¥«¥Ä¥Ù¥ó¡ª¡Ù¤ò¼ê³Ý¤±¤¿¤¤Ã¤«¤±¤ò¸ì¤ë¼þËÉ´ÆÆÄ¡£¡ÖÌµÀ¼±Ç²è»þÂå¡¢±Ç²è´Û¤Ï°ìÈÖ¤Ë¤®¤ä¤«¤À¤Ã¤¿¡£ÀÅ¤«¤Ë°ìÊýÅª¤Ë±Ç²è¤ò´Õ¾Þ¤·¤Æ¤¤¤ë¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¼Â¤ÏÁÐÊý¸þ¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ç±Ç²è¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢±Ç²è¾å±Ç¤¬¥é¥¤¥Ö¤À¤Ã¤¿»þÂå¡£¤½¤Î¶õµ¤´¶¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤«¤Ã¤¿¡×¡£¤¹¤ë¤Èß·ÅÐ¤Ï¡Ö³èÆ°¼Ì¿¿´Û¤¬ºÆ¸½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢½Ð±é¼Ô¤ÎÊý¡¹¤¬¾å¼ê¤Ë¸ì¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡×¤È¡¢³èÆ°ÊÛ»Î¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î»ëÅÀ¤ÇËÜºî¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¸ì¤ê¡¢¼þËÉ´ÆÆÄ¤Ë¡ÖÊÛ»Î¤ÎÉÁ¤Êý¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î¤³¤À¤ï¤ê¡×¤ò¼ÁÌä¡£
¡ÖËÍ¤¬¸«¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤¿ÊÛ»Î¤µ¤ó¤Î¤ª»Å»ö¤Ï¡¢¤¿¤Ö¤óÂçÀµ¤ä¾¼ÏÂ¤ÎÊÛ»Î¤µ¤ó¤è¤ê¤â±ÇÁü¤ËÂÐ¤·¤Æ¸¬µõ¤À¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£²á¾ê¤Ê±é½Ð¤ò¤µ¤ì¤º¡¢º£¤¢¤ë±Ç²è¤ÎËÜÍè¤ÎÎÉ¤µ¤ò¤É¤¦³è¤«¤»¤ë¤Î¤«¹Í¤¨¤Æ¤é¤Ã¤·¤ã¤ë¡£¤Ç¤âÅö»þ¤ÎµÏ¿¤ò¸«¤ë¤È¼«Ê¬¤Î¸ì¤ê¤ÇµÒ¤ò¸Æ¤Ö¤ó¤À¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤¬¶¯¤¯¡¢¤½¤¦¤·¤¿½Ð¤·¤ã¤Ð¤Ã¤¿´¶¤¸¤ò³è¤«¤·¤Ê¤¬¤é¡¢º£¤Î¿Í¤¿¤Á¤ËÅÁ¤ï¤ëÃý¤ê¤òºî¤ë¤³¤È¤ò¿´¤¬¤±¤Þ¤·¤¿¡×¡£¤½¤³¤ÇÆ±ºî¤Ç¤Ï¡¢¸½Ìò¤ÎÊÛ»Î¤Ç¤¢¤ëÊÒ²¬°ìÏºÊÛ»Î¤ÈºäËÜÍê¸÷ÊÛ»Î¤Ë³èÆ°ÊÛ»Î»ØÆ³¤ò°ÍÍê¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¤µ¤é¤Ë¼þËÉ´ÆÆÄ¤Ï¡Ø¥«¥Ä¥Ù¥ó¡ª¡Ù¤È¿·½ÉÉðÂ¢Ìî´Û¤Î°Õ³°¤Ê¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤ò¹ðÇò¡£¡Ö·àÃæ¤ÇÅÐ¾ì¤¹¤ë¥µ¥¤¥ì¥ó¥È±Ç²è¤ò¥Õ¥£¥ë¥à¤ÇÇò¹õ¤Ç»£¤é¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¡£¼Â¤ÏÉðÂ¢Ìî´Û¤Î¼çÇ¤ÊÛ»Î¤À¤Ã¤¿»³Ìî°ìÏº¤µ¤ó¤Î¤ÒÂ¹¤Ç¤¢¤ëÄÇÌ¾·ÅÅÔ¤µ¤ó¤È¤¤¤¦Êý¤¬¡¢ÇÐÍ¥ºÂ¤Ç½÷Í¥¤ò¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢Èà½÷¤Ë·àÃæ¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥µ¥¤¥ì¥ó¥È±Ç²è¤Ç¼ç±é¤ò±é¤¸¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡£»³Ìî¤µ¤ó¤Î¤ÒÂ¹¤Ç¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï±ï¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¤«¡¢¤½¤ì¤¬¤Ç¤¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£ÁÇÀ²¤é¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¤È¤Ë¤³¤ä¤«¤Ë¿¶¤êÊÖ¤ë¡£
¤½¤·¤Æ¡Öº£¤Î»þÂå¤Ë³èÊÛ¤Î±Ç²è¤òºî¤í¤¦¤È»×¤Ã¤¿°ìÈÖÂç¤¤Ê¥Õ¥¡¥¯¥¿¡¼¤Ï¡©¡×¤È¿Ö¤Í¤é¤ì¤¿¼þËÉ´ÆÆÄ¤Ï¡Ö¤ß¤ó¤ÊÆüËÜ±Ç²è¤¬¤³¤¦¤¤¤¦É÷¤Ë¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿¤Ã¤Æ¤³¤È¤òÃÎ¤é¤Ê¤¤¤«¤é¤Ç¤¹¤Í¡×¤ÈÂ¨Åú¤·¡¢ÆüËÜ¤Ç³èÊÛ¤¬È¯Å¸¤·¤¿¤Î¤Ï¾ôÎÜÍþ¤ä¹ÖÃÌ¡¢Ï²¶Ê¤Ê¤É¤Î¡È¸ì¤ê¤Î·Ý¡É¤ÎÊ¸²½¤¬Á°Äó¤Ë¤¢¤ê¡ÖÊª¸ì¤òÃ¯¤«¤¬²òÀâ¤·¤Æ¸«¤»¤ë¤Î¤Ï¤´¤¯¼«Á³¤Ê¤³¤È¤À¤Ã¤¿¡×¤ÈÊ¬ÀÏ¡£
¡Ö¤Ç¤â¡È³èÊÛ¡É¤È¸À¤Ã¤Æ¤âº£¤Ç¤ÏÂ¿¤¯¤Î¿Í¤ËÄÌ¤¸¤Ê¤¤¡£¡Ø¥«¥Ä¥Ù¥ó¡ª¡Ù¤È¤¤¤¦¥¿¥¤¥È¥ë¤Ë¤·¤è¤¦¤È¤·¤¿»þ¤Ë¤â²¿¤ä¤Ã¤Æ¤ë¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦°Õ¸«¤â¤¢¤Ã¤¿¤±¤É¡¢¤¢¤¨¤Æ¤½¤¦¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÉáÄÌ¤Î¼ã¼Ô¤Ë¤â±Ç²è¤òÀâÌÀ¤·¤Æ¤¿¿Í¤À¤Ã¤ÆÃÎ¼±¤Ï»ý¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡£ÆüËÜ±Ç²è¤ÎÂè°ìÊâ¤òÃÎ¤Ã¤¿¾å¤Çº£¤Î±Ç²è¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤Û¤·¤¤¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤¬¶¯¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¡×¤ÈºÇ¿·ºî¤Ë¹þ¤á¤¿¶¯¤¤´ê¤¤¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£¡ÊMovie Walker¡¦¼èºà¡¦Ê¸/µ×ÊÝÅÄ ÏÂÇÏ¡Ë