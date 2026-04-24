女性も感心！ポジティブ男子の特徴９パターン
好みの男性のタイプに「ポジティブな人」を挙げる女性は少なくありません。精神的な前向きさは、本人だけでなく身近な人にも良い影響を与えるもの。では、「ポジティブさ」を感じさせる言動にはどんなものがあるでしょうか？ 今回は『オトメスゴレン』女性読者への調査結果をもとに、「女性が『この人、すっごいポジティブだなあ』と感心する男性の特徴９パターン」をご紹介します。
【１】精神的にマイペースで、トラブルなどがあっても動じない
「最終的になんとかなる、と思ってる男性は頼れる感じ」（20代女性）など、何事にも楽観的な男性のドンと構えた態度に、ポジティブな頼り甲斐を感じる女性もいるようです。「何があっても彼女は守る」という覚悟があれば、肝が据わって堂々と振る舞えそうです。
【２】アプローチを素っ気なく断っても、めげずにアタックしてくる
「タフな人だなあと呆れるけど、ちょっと感心する」（20代女性）など、何度でもアタックしてくる男性のハートの強さを、密かに称賛している女性も。相手に重さを感じさせず、さわやかな笑顔でアプローチを繰り返せば、いずれ反応が変わるかもしれません。
【３】悩みごとを相談すると「君なら絶対できる！」と勇気づけてくれる
「背中を押してもらえるのが嬉しい」（20代女性）など、悩む女性をポジティブに励ませる男性は、前向きで強いエネルギーを感じさせるようです。具体的で細かいアドバイスをするよりも、彼女を信じて「できる！」と断言することで勇気が伝わるのでしょう。
【４】今までに経験がないことでも「きっと大丈夫！」と恐れず挑戦する
「なんか眼がキラキラしてる」（20代女性）など、色々なことに興味を持って行動できる男性は、そのチャレンジ精神が尊敬されるようです。ルーチンワークの毎日に安住せず、いつも新しい刺激を探していくことで、人としても魅力的になれそうです。
【５】「将来、〇〇がやりたい」というしっかりした目標がある
「夢に向かって行動してるのがスゴい」（20代女性）など、将来の目標をはっきり持って頑張っている男性は、ポジティブな努力家として評価されるようです。スケールの大きい夢を語り、現実的に行動している人ほど、その印象は深まりそうです。
【６】仕事などでミスしても引きずらず、すぐに次の行動に進む
「失敗してもすぐに忘れるのは、ひとつの能力な気がする」（20代女性）など、多少のミスにくよくよしない男性は、良い意味でのポジティブさが際立つようです。ただし、反省がなければ短所と思われてしまうので、同じミスは繰り返さないようにすべきでしょう。
【７】フットワークが軽く、いろいろな遊びやグループに参加する
「前向きな性格じゃなきゃ無理」（20代女性）など、自分から交友範囲をどんどん広げていく男性は、根本的なポジティブさを感じさせるようです。遊びの誘いを断らず、積極的に他人に話しかけていくことで、出会いのチャンスも広がりそうです。
【８】いつも笑顔が絶えず、にこやかな態度を崩さない
「笑顔が明るい人は、一緒にいて安心する」（20代女性）など、常ににこやかさをキープしている男性は、そばにいる女性をホッとさせるようです。自分が明るい気持ちで過ごしていれば、周囲の人にも自然とポジティブさが伝わるのかもしれません。
【９】落ち込むようなことがあっても、周囲にグチを言わない
「強い人だなって思う」（20代女性）など、自分の辛さを周囲に見せない強さは、女性に好印象を与えるようです。一方で、「たまにはグチっていいのに」（20代女性）という声もあり、特定の女性に限って弱みを見せることで、人間らしい魅力として評価されそうです。
男性が精神的にポジティブであることは、男らしい「頼り甲斐」につながり、女性を惹きつけるようです。もともとの性格が暗い人でも、意識的にポジティブな行動を取っていれば、次第に明るさが身についていくかもしれません。（呉 琢磨）
【１】精神的にマイペースで、トラブルなどがあっても動じない
「最終的になんとかなる、と思ってる男性は頼れる感じ」（20代女性）など、何事にも楽観的な男性のドンと構えた態度に、ポジティブな頼り甲斐を感じる女性もいるようです。「何があっても彼女は守る」という覚悟があれば、肝が据わって堂々と振る舞えそうです。
「タフな人だなあと呆れるけど、ちょっと感心する」（20代女性）など、何度でもアタックしてくる男性のハートの強さを、密かに称賛している女性も。相手に重さを感じさせず、さわやかな笑顔でアプローチを繰り返せば、いずれ反応が変わるかもしれません。
【３】悩みごとを相談すると「君なら絶対できる！」と勇気づけてくれる
「背中を押してもらえるのが嬉しい」（20代女性）など、悩む女性をポジティブに励ませる男性は、前向きで強いエネルギーを感じさせるようです。具体的で細かいアドバイスをするよりも、彼女を信じて「できる！」と断言することで勇気が伝わるのでしょう。
【４】今までに経験がないことでも「きっと大丈夫！」と恐れず挑戦する
「なんか眼がキラキラしてる」（20代女性）など、色々なことに興味を持って行動できる男性は、そのチャレンジ精神が尊敬されるようです。ルーチンワークの毎日に安住せず、いつも新しい刺激を探していくことで、人としても魅力的になれそうです。
【５】「将来、〇〇がやりたい」というしっかりした目標がある
「夢に向かって行動してるのがスゴい」（20代女性）など、将来の目標をはっきり持って頑張っている男性は、ポジティブな努力家として評価されるようです。スケールの大きい夢を語り、現実的に行動している人ほど、その印象は深まりそうです。
【６】仕事などでミスしても引きずらず、すぐに次の行動に進む
「失敗してもすぐに忘れるのは、ひとつの能力な気がする」（20代女性）など、多少のミスにくよくよしない男性は、良い意味でのポジティブさが際立つようです。ただし、反省がなければ短所と思われてしまうので、同じミスは繰り返さないようにすべきでしょう。
【７】フットワークが軽く、いろいろな遊びやグループに参加する
「前向きな性格じゃなきゃ無理」（20代女性）など、自分から交友範囲をどんどん広げていく男性は、根本的なポジティブさを感じさせるようです。遊びの誘いを断らず、積極的に他人に話しかけていくことで、出会いのチャンスも広がりそうです。
【８】いつも笑顔が絶えず、にこやかな態度を崩さない
「笑顔が明るい人は、一緒にいて安心する」（20代女性）など、常ににこやかさをキープしている男性は、そばにいる女性をホッとさせるようです。自分が明るい気持ちで過ごしていれば、周囲の人にも自然とポジティブさが伝わるのかもしれません。
【９】落ち込むようなことがあっても、周囲にグチを言わない
「強い人だなって思う」（20代女性）など、自分の辛さを周囲に見せない強さは、女性に好印象を与えるようです。一方で、「たまにはグチっていいのに」（20代女性）という声もあり、特定の女性に限って弱みを見せることで、人間らしい魅力として評価されそうです。
男性が精神的にポジティブであることは、男らしい「頼り甲斐」につながり、女性を惹きつけるようです。もともとの性格が暗い人でも、意識的にポジティブな行動を取っていれば、次第に明るさが身についていくかもしれません。（呉 琢磨）