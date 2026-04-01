「四月に始まった恋」が長続きしない理由５パターン
進学や就職などで新生活がスタートする「四月」は出会いの時期でもあります。しかしこのタイミングで始まった恋は長続きしないというジンクスも…!?そこで今回は、10代から20代の独身女性に聞いたアンケート調査を参考に、「『四月に始まった恋』が長続きしない理由」をご紹介します。
【１】「新しい自分」になろうと背伸びして、無理な恋愛に走ってしまうから
「新生活はリセットできるタイミングなので、『今までとは違う自分』を演じてしまって、そのうち破綻する」（20代女性）など、自分を知る人がいない環境で「これまでとは違う私」を目指して誰かと付き合うと、恋が短命に終わる可能性が高いようです。チャレンジするのは自由ですが、無理はそうそう続かないと覚悟したほうがいいでしょう。
【２】新しい環境で親切にされると、それだけで「いい人」に見えてしまうから
「右も左もわからないときに助けてくれた人ってすごくありがたいから、感謝を愛情と勘違いしてしまう」（20代女性）など、不安で仕方のないときに受けた親切に必要以上の恩義を感じてしまい、恋に落ちるパターンです。「都会の人は冷たい」などの思い込みがあるとその危険は高まるので、状況を客観視するように努めたいものです。
【３】新生活では誰もが異性にいい顔をするので、本性まではわからないから
「特に入学直後は髪や服をきちんと整えていることが多いけど、そのうちボロが出ることも…」（10代女性）など、新生活のスタート直後は誰もが猫を被っているため、本当の姿が見えないことも多いようです。長く付き合える相手を探すなら、お互いに飾らずにいられることを前提条件にする必要がありそうです。
【４】職場や学校の先輩が「デキる人」に思えるのは錯覚だから
「新入生や新入社員が先輩を『なんでもできてすごい』と思うのは当たり前。それは正しい評価ではないから、すぐに目が覚めます」（20代女性）など、先輩に対する「尊敬」を「好意」とはき違えてしまうのも、よくあることのようです。先にその環境にいる人が輝いて見えるのは、「気のせい」の可能性もあることを頭に置いておきましょう。
【５】慣れない新生活で仲良くなった人を安易に好きになりがちだから
「周りが知らない人だらけのときは、ちょっと親しくなっただけで相手をすごく大事に思ってしまう」（10代女性）など、新しい環境での心細さから、親しくなった相手を「好き」と勘違いしてしまうケースです。近しい気持ちを覚えたとしても、その感情が「恋愛」なのかどうかは、冷静に判断したほうがいいかもしれません。
その渦中にあると冷静に判断するのは難しいものですが、新生活ならではの「ありがちなこと」は念頭に置いておきましょう。（玉川きみか）
【１】「新しい自分」になろうと背伸びして、無理な恋愛に走ってしまうから
「新生活はリセットできるタイミングなので、『今までとは違う自分』を演じてしまって、そのうち破綻する」（20代女性）など、自分を知る人がいない環境で「これまでとは違う私」を目指して誰かと付き合うと、恋が短命に終わる可能性が高いようです。チャレンジするのは自由ですが、無理はそうそう続かないと覚悟したほうがいいでしょう。
「右も左もわからないときに助けてくれた人ってすごくありがたいから、感謝を愛情と勘違いしてしまう」（20代女性）など、不安で仕方のないときに受けた親切に必要以上の恩義を感じてしまい、恋に落ちるパターンです。「都会の人は冷たい」などの思い込みがあるとその危険は高まるので、状況を客観視するように努めたいものです。
【３】新生活では誰もが異性にいい顔をするので、本性まではわからないから
「特に入学直後は髪や服をきちんと整えていることが多いけど、そのうちボロが出ることも…」（10代女性）など、新生活のスタート直後は誰もが猫を被っているため、本当の姿が見えないことも多いようです。長く付き合える相手を探すなら、お互いに飾らずにいられることを前提条件にする必要がありそうです。
【４】職場や学校の先輩が「デキる人」に思えるのは錯覚だから
「新入生や新入社員が先輩を『なんでもできてすごい』と思うのは当たり前。それは正しい評価ではないから、すぐに目が覚めます」（20代女性）など、先輩に対する「尊敬」を「好意」とはき違えてしまうのも、よくあることのようです。先にその環境にいる人が輝いて見えるのは、「気のせい」の可能性もあることを頭に置いておきましょう。
【５】慣れない新生活で仲良くなった人を安易に好きになりがちだから
「周りが知らない人だらけのときは、ちょっと親しくなっただけで相手をすごく大事に思ってしまう」（10代女性）など、新しい環境での心細さから、親しくなった相手を「好き」と勘違いしてしまうケースです。近しい気持ちを覚えたとしても、その感情が「恋愛」なのかどうかは、冷静に判断したほうがいいかもしれません。
その渦中にあると冷静に判断するのは難しいものですが、新生活ならではの「ありがちなこと」は念頭に置いておきましょう。（玉川きみか）