¤Ê¤¼¤«ÃË»Ò¥¦¥±¤Î¤¤¤¤½Ð¿ÈÃÏ£¹¥Ñ¥¿¡¼¥ó
·ì±Õ·¿¤ÈÆ±¤¸¤è¤¦¤Ë¡¢ÅÔÆ»ÉÜ¸©¤Ë¤â¥¤¥á¡¼¥¸¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢¼Â¾ð¤Ï¤É¤¦¤¢¤ìÃËÀ¤«¤é¹¥°õ¾Ý¤òÊú¤«¤ì¤ë½Ð¿ÈÃÏ¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤¬Â¸ºß¤¹¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£¤½¤³¤Çº£²ó¤Ï¡¢¡Ø¥¹¥´¥ì¥ó¡ÙÃËÀÆÉ¼Ô¤Ø¤Î¥¢¥ó¥±¡¼¥È¤ò»²¹Í¤Ë¡Ö¤Ê¤¼¤«ÃË»Ò¥¦¥±¤Î¤¤¤¤½Ð¿ÈÃÏ¡×¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú£±¡Û¥Î¥ê¤Î¤¤¤¤»Ò¤¬Â¿¤¤¡ÖÂçºå¡×
¡Ö´ØÀ¾ÊÛ¤Ç·Ú²÷¤Ë¥È¡¼¥¯¤µ¤ì¤ë¤È¡¢¤¹¤´¤¯³Ú¤·¤¤µ¤Ê¬¤Ë¤Ê¤ë¡×¡Ê£²£°ÂåÃËÀ¡Ë¤Ê¤É¡¢¥Æ¥ó¥Ý¤Î¤¤¤¤ÏÃ½Ñ¤¬Âçºå½÷»Ò¤ÎºÇÂç¤ÎÌ¥ÎÏ¤Ç¤¢¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£¹ç¥³¥ó¤ä°û¤ß²ñ¤ÇÀ¹¤ê¾å¤²Ìò¤ËÅ°¤¹¤ì¤Ð¡¢¡Ö¤µ¤¹¤¬Âçºå¤Î½÷¡ª¡×¤È´¶¿´¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡Ú£²¡Û½ãËÑ¤Ê»Ò¤Ë°é¤Á¤½¤¦¤Ê¡ÖËÌ³¤Æ»¡×
¡Ö¤¢¤ó¤Ê¹Âç¤ÊÅÚÃÏ¤Ç¿¤Ó¿¤Ó°é¤Ã¤¿¤éÀäÂÐ¤Ë¤¤¤¤»Ò¤Ë¤Ê¤ë¤è¡×¡Ê£²£°ÂåÃËÀ¡Ë¤Ê¤É¡¢Ë¤«¤Ê¼«Á³¤Ë°é¤Þ¤ì¤¿ËÌ³¤Æ»½÷»Ò¤Î¡¢¿´¤ÎÈþ¤·¤µ¤Ë»×¤¤¤òÃÚ¤»¤ëÃËÀ¤â¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤ÏÅÄ¼Ë½Ð¿È¤Î½÷»ÒÁ´°÷¤Ë¶¦ÄÌ¤¹¤ë´üÂÔ¤È¤â¤¤¤¨¤ë¤Î¤Ç¡¢ÅÔ²ñ¤ËÀ÷¤Þ¤é¤Ê¤¤ÂÖÅÙ¤ò´Ó¤¯¤³¤È¤Ç¡¢¥Õ¥¡¥ó¤ò³ÍÆÀ¤·¤Æ¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¡Ú£³¡Û¤Ê¤Þ¤ê¤¬µÕ¤Ë¥Ä¥Ü¤Ë¥Ï¥Þ¤ë¡ÖÀÄ¿¹¡×
¡Ö¡Ø¤ª¤Ð¤ó¤Ç¤¹¡Ù¤È¤«¡¢ÅÄ¼Ë¤Ã¤Ý¤µ¤¬¤É¤¦¤·¤è¤¦¤â¤Ê¤¯¤¤¤¤¡Ê¾Ð¡Ë¡×¡Ê£²£°ÂåÃËÀ¡Ë¤Ê¤É¡¢ÄÅ·ÚÊÛ¤Î¥¥Ä¤¤¤Ê¤Þ¤ê¤ËË¨¤¨¤ëÃËÀ¤â¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£Î®¹Ô¤ê¤Î¤«¤ï¤¤¤é¤·¤¤³Ê¹¥¤ò¤·¤¿½÷»Ò¤¬ÁÇËÑ¤ÊÄÅ·ÚÊÛ¤òÃý¤ë¤È¡¢¥®¥ã¥Ã¥×¤ÎÌ¥ÎÏ¤Ë¿ÈÌå¤¨¤¹¤ëÃËÀ¤â¤¤¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¡Ú£´¡ÛÅ·¿¿à¥Ì¡¤Ç¸µµ¤¤Ê»Ò¤¬Â¿¤½¤¦¤Ê¡Ö²Æì¡×
¡Ö·ò¹¯Åª¤ËÆü¾Æ¤±¤·¤¿¸µµ¤¤Ã»Ò¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¡×¡Ê£²£°ÂåÃËÀ¡Ë¤Ê¤É¡¢²Æì½Ð¿È¤Î½÷»Ò¤ËÆî¹ñÆÃÍ¤Î³«ÊüÅª¤ÊÊ·°Ïµ¤¤òµá¤á¤ëÃËÀ¤â¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£±Ë¤®¤ä¥Þ¥ê¥ó¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤¬ÆÀ°Õ¤À¤È¥¢¥Ô¡¼¥ë¤¹¤ì¤Ð¡¢¤µ¤é¤Ë¡Ö²Æì¤Ã¤Ý¤µ¡×¤ò±é½Ð¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¡Ú£µ¡ÛÅÔ²ñÅª¤ÊÊ·°Ïµ¤¤ò´üÂÔ¤¹¤ë¡ÖÅìµþ¡×
¡Ö¼«Ê¬¤¬ÃÏÊý½Ð¿È¤À¤«¤é¡¢ÅÔ²ñ¤Î½÷À¤Ë¤ÏÆ´¤ì¤¬¤¢¤ë¡×¡Ê£²£°ÂåÃËÀ¡Ë¤Ê¤É¡¢ÅÔ²ñ¤«¤éÎ¥¤ì¤¿¾ì½ê¤Ë½»¤àÃËÀ¤Û¤É¡¢Åìµþ½÷»Ò¤ËÆ´¤ì¤ë·¹¸þ¤¬¤¢¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£Î®¹Ô¤Î¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤ò¤µ¤Ã¤½¤¦¤ÈÃå¤³¤Ê¤»¤Ð¡¢¡ÖÅÔ²ñ¤Î½÷À¤Ï¤ä¤Ã¤Ñ¤ê°ã¤¦¡ª¡×¤È´¶Æ°¤µ¤ì¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¡Ú£¶¡ÛÆÈÆÃ¤ÎÇîÂ¿ÊÛ¤¬¤«¤ï¤¤¤¤¡ÖÊ¡²¬¡×
¡Ö¡Ø¡û¡û¤·¤È¤Ã¤È¡©¡Ù¤È¤«¡¢Êý¸À¤¬¶»¥¥å¥ó¤Ç¤¹¡ª¡×¡Ê£²£°ÂåÃËÀ¡Ë¤Ê¤É¡¢Ê¡²¬½÷»ÒÆÈÆÃ¤Î¸ìÈø¤ä¥¤¥ó¥È¥Í¡¼¥·¥ç¥ó¤Ë¥¥å¥ó¤È¤¹¤ëÃËÀ¤â¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£¤É¤ÎÃÏÊý¤ÎÊý¸À¤Ç¤âÌ¥ÎÏÅª¤Ë´¶¤¸¤ëÃËÀ¤ÏÂ¿¤¤¤Î¤Ç¡¢Â¾¸©½Ð¿È¤Î½÷À¤âÀÑ¶ËÅª¤Ë¤ª¹ñ¸ÀÍÕ¤ò»È¤Ã¤Æ¤ß¤Æ¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¡Ú£·¡Û´ØÀ¾¤ÎÃæ¤Ç¤â¾åÉÊ¤Ê°õ¾Ý¤Î¤¢¤ë¡ÖÊ¼¸Ë¡×
¡Ö¡Ø¿À¸Í¡Ù¤Ã¤Æ³¹¤Î¶Á¤¤¬¤ªÞ¯Íî¤À¤è¤Í¡£¤ª¾îÍÍ°é¤Á¤Î¾åÉÊ¤Ê»Ò¤¬Â¿¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¡×¡Ê£²£°ÂåÃËÀ¡Ë¤Ê¤É¡¢ÆÃ¤Ë¿À¸Í¤È¤¤¤¦³¹¤ËÂÐ¤·¤ÆÎÉ¤¤¥¤¥á¡¼¥¸¤ò»ý¤ÄÃËÀ¤¬Â¿¤¤¤è¤¦¤Ç¤¹¡£¿À¸ÍÀ¸¤Þ¤ì¤Î¿Í¤ÏÊ¼¸Ë¸©½Ð¿È¤È¤¤¤¦¤è¤ê¡Ö¿À¸Í½Ð¿È¡×¤È¸À¤Ã¤¿¤Û¤¦¤¬¡¢¤è¤ê°ìÁØ¹¥°õ¾Ý¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¡Ú£¸¡Û¡Ö½©ÅÄÈþ¿Í¡×¤È¤¤¤¦Ã±¸ì¤Ë´üÂÔ¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¡Ö½©ÅÄ¡×
¡ÖÃ±½ã¤À¤±¤É¡¢¿§Çò¤Ç¥¥ì¥¤¤Ê»Ò¤¬Â¿¤½¤¦¡×¡Ê£²£°ÂåÃËÀ¡Ë¤Ê¤É¡¢¸ÀÍÕ¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤¬Àè¹Ô¤·¤Æ¡Ö½©ÅÄ¡áÈþ¿Í¡×¤Î¿Þ¼°¤ò»×¤¤Éâ¤«¤Ù¤ëÃËÀ¤â¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ç¤¹¡£´é¤ÎÂ¤ºî¤ÏÊÑ¤¨¤é¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¤ªÈ©¤Î¥±¥¢¤ËÎÏ¤òÆþ¤ì¤Æ¡ÖÁÇÈ©Èþ¿Í¡×¤òÌÜ»Ø¤¹¤È¤¤¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¡Ú£¹¡ÛÂçÏÂÉï»Ò¤Ø¤ÎÌ´¤¬ËÄ¤é¤à¡ÖµþÅÔ¡×
¡ÖµþÅÔ¤Î»Ò¤Ï½÷¤é¤·¤¯¤Æ¡Ø¤Ï¤ó¤Ê¤ê¡Ù¤·¤Æ¤½¤¦¡×¡Ê£²£°ÂåÃËÀ¡Ë¤Ê¤É¡¢Éñµ¸¤µ¤ó¤Ê¤É¤ÎÂ¸ºß¤«¤é¡¢µþÅÔ½÷»Ò¤ËÆüËÜ½÷À¤é¤·¤¤±ü¤æ¤«¤·¤µ¤ä¡¢¤ª¤Ã¤È¤ê¤·¤¿¶õµ¤´¶¤ò´üÂÔ¤¹¤ëÃËÀ¤â¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£ÃãÆ»¤äÆüËÜÉñÍÙ¤Ê¤ÉÅÁÅýÅª¤Ê¤ª·Î¸Å¤´¤È¤Ê¤É¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢¤µ¤é¤ËÉ¾²Á¤¬¾å¤¬¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤Û¤«¤Ë¤â¡Ö¤³¤Î½Ð¿ÈÃÏ¤Ï¤Ê¤¼¤«ÃË»Ò¥¦¥±¤¬¤¤¤¤¡×¤È¤¤¤¦¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤¬¤¢¤ì¤Ð¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£³§¤µ¤ó¤Î¤´°Õ¸«¤ò¤ªÂÔ¤Á¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ê¾®ÁÒ»ÖÏº¡Ë
¡Ú£±¡Û¥Î¥ê¤Î¤¤¤¤»Ò¤¬Â¿¤¤¡ÖÂçºå¡×
¡Ö´ØÀ¾ÊÛ¤Ç·Ú²÷¤Ë¥È¡¼¥¯¤µ¤ì¤ë¤È¡¢¤¹¤´¤¯³Ú¤·¤¤µ¤Ê¬¤Ë¤Ê¤ë¡×¡Ê£²£°ÂåÃËÀ¡Ë¤Ê¤É¡¢¥Æ¥ó¥Ý¤Î¤¤¤¤ÏÃ½Ñ¤¬Âçºå½÷»Ò¤ÎºÇÂç¤ÎÌ¥ÎÏ¤Ç¤¢¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£¹ç¥³¥ó¤ä°û¤ß²ñ¤ÇÀ¹¤ê¾å¤²Ìò¤ËÅ°¤¹¤ì¤Ð¡¢¡Ö¤µ¤¹¤¬Âçºå¤Î½÷¡ª¡×¤È´¶¿´¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡Ö¤¢¤ó¤Ê¹Âç¤ÊÅÚÃÏ¤Ç¿¤Ó¿¤Ó°é¤Ã¤¿¤éÀäÂÐ¤Ë¤¤¤¤»Ò¤Ë¤Ê¤ë¤è¡×¡Ê£²£°ÂåÃËÀ¡Ë¤Ê¤É¡¢Ë¤«¤Ê¼«Á³¤Ë°é¤Þ¤ì¤¿ËÌ³¤Æ»½÷»Ò¤Î¡¢¿´¤ÎÈþ¤·¤µ¤Ë»×¤¤¤òÃÚ¤»¤ëÃËÀ¤â¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤ÏÅÄ¼Ë½Ð¿È¤Î½÷»ÒÁ´°÷¤Ë¶¦ÄÌ¤¹¤ë´üÂÔ¤È¤â¤¤¤¨¤ë¤Î¤Ç¡¢ÅÔ²ñ¤ËÀ÷¤Þ¤é¤Ê¤¤ÂÖÅÙ¤ò´Ó¤¯¤³¤È¤Ç¡¢¥Õ¥¡¥ó¤ò³ÍÆÀ¤·¤Æ¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¡Ú£³¡Û¤Ê¤Þ¤ê¤¬µÕ¤Ë¥Ä¥Ü¤Ë¥Ï¥Þ¤ë¡ÖÀÄ¿¹¡×
¡Ö¡Ø¤ª¤Ð¤ó¤Ç¤¹¡Ù¤È¤«¡¢ÅÄ¼Ë¤Ã¤Ý¤µ¤¬¤É¤¦¤·¤è¤¦¤â¤Ê¤¯¤¤¤¤¡Ê¾Ð¡Ë¡×¡Ê£²£°ÂåÃËÀ¡Ë¤Ê¤É¡¢ÄÅ·ÚÊÛ¤Î¥¥Ä¤¤¤Ê¤Þ¤ê¤ËË¨¤¨¤ëÃËÀ¤â¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£Î®¹Ô¤ê¤Î¤«¤ï¤¤¤é¤·¤¤³Ê¹¥¤ò¤·¤¿½÷»Ò¤¬ÁÇËÑ¤ÊÄÅ·ÚÊÛ¤òÃý¤ë¤È¡¢¥®¥ã¥Ã¥×¤ÎÌ¥ÎÏ¤Ë¿ÈÌå¤¨¤¹¤ëÃËÀ¤â¤¤¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¡Ú£´¡ÛÅ·¿¿à¥Ì¡¤Ç¸µµ¤¤Ê»Ò¤¬Â¿¤½¤¦¤Ê¡Ö²Æì¡×
¡Ö·ò¹¯Åª¤ËÆü¾Æ¤±¤·¤¿¸µµ¤¤Ã»Ò¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¡×¡Ê£²£°ÂåÃËÀ¡Ë¤Ê¤É¡¢²Æì½Ð¿È¤Î½÷»Ò¤ËÆî¹ñÆÃÍ¤Î³«ÊüÅª¤ÊÊ·°Ïµ¤¤òµá¤á¤ëÃËÀ¤â¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£±Ë¤®¤ä¥Þ¥ê¥ó¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤¬ÆÀ°Õ¤À¤È¥¢¥Ô¡¼¥ë¤¹¤ì¤Ð¡¢¤µ¤é¤Ë¡Ö²Æì¤Ã¤Ý¤µ¡×¤ò±é½Ð¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¡Ú£µ¡ÛÅÔ²ñÅª¤ÊÊ·°Ïµ¤¤ò´üÂÔ¤¹¤ë¡ÖÅìµþ¡×
¡Ö¼«Ê¬¤¬ÃÏÊý½Ð¿È¤À¤«¤é¡¢ÅÔ²ñ¤Î½÷À¤Ë¤ÏÆ´¤ì¤¬¤¢¤ë¡×¡Ê£²£°ÂåÃËÀ¡Ë¤Ê¤É¡¢ÅÔ²ñ¤«¤éÎ¥¤ì¤¿¾ì½ê¤Ë½»¤àÃËÀ¤Û¤É¡¢Åìµþ½÷»Ò¤ËÆ´¤ì¤ë·¹¸þ¤¬¤¢¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£Î®¹Ô¤Î¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤ò¤µ¤Ã¤½¤¦¤ÈÃå¤³¤Ê¤»¤Ð¡¢¡ÖÅÔ²ñ¤Î½÷À¤Ï¤ä¤Ã¤Ñ¤ê°ã¤¦¡ª¡×¤È´¶Æ°¤µ¤ì¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¡Ú£¶¡ÛÆÈÆÃ¤ÎÇîÂ¿ÊÛ¤¬¤«¤ï¤¤¤¤¡ÖÊ¡²¬¡×
¡Ö¡Ø¡û¡û¤·¤È¤Ã¤È¡©¡Ù¤È¤«¡¢Êý¸À¤¬¶»¥¥å¥ó¤Ç¤¹¡ª¡×¡Ê£²£°ÂåÃËÀ¡Ë¤Ê¤É¡¢Ê¡²¬½÷»ÒÆÈÆÃ¤Î¸ìÈø¤ä¥¤¥ó¥È¥Í¡¼¥·¥ç¥ó¤Ë¥¥å¥ó¤È¤¹¤ëÃËÀ¤â¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£¤É¤ÎÃÏÊý¤ÎÊý¸À¤Ç¤âÌ¥ÎÏÅª¤Ë´¶¤¸¤ëÃËÀ¤ÏÂ¿¤¤¤Î¤Ç¡¢Â¾¸©½Ð¿È¤Î½÷À¤âÀÑ¶ËÅª¤Ë¤ª¹ñ¸ÀÍÕ¤ò»È¤Ã¤Æ¤ß¤Æ¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¡Ú£·¡Û´ØÀ¾¤ÎÃæ¤Ç¤â¾åÉÊ¤Ê°õ¾Ý¤Î¤¢¤ë¡ÖÊ¼¸Ë¡×
¡Ö¡Ø¿À¸Í¡Ù¤Ã¤Æ³¹¤Î¶Á¤¤¬¤ªÞ¯Íî¤À¤è¤Í¡£¤ª¾îÍÍ°é¤Á¤Î¾åÉÊ¤Ê»Ò¤¬Â¿¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¡×¡Ê£²£°ÂåÃËÀ¡Ë¤Ê¤É¡¢ÆÃ¤Ë¿À¸Í¤È¤¤¤¦³¹¤ËÂÐ¤·¤ÆÎÉ¤¤¥¤¥á¡¼¥¸¤ò»ý¤ÄÃËÀ¤¬Â¿¤¤¤è¤¦¤Ç¤¹¡£¿À¸ÍÀ¸¤Þ¤ì¤Î¿Í¤ÏÊ¼¸Ë¸©½Ð¿È¤È¤¤¤¦¤è¤ê¡Ö¿À¸Í½Ð¿È¡×¤È¸À¤Ã¤¿¤Û¤¦¤¬¡¢¤è¤ê°ìÁØ¹¥°õ¾Ý¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¡Ú£¸¡Û¡Ö½©ÅÄÈþ¿Í¡×¤È¤¤¤¦Ã±¸ì¤Ë´üÂÔ¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¡Ö½©ÅÄ¡×
¡ÖÃ±½ã¤À¤±¤É¡¢¿§Çò¤Ç¥¥ì¥¤¤Ê»Ò¤¬Â¿¤½¤¦¡×¡Ê£²£°ÂåÃËÀ¡Ë¤Ê¤É¡¢¸ÀÍÕ¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤¬Àè¹Ô¤·¤Æ¡Ö½©ÅÄ¡áÈþ¿Í¡×¤Î¿Þ¼°¤ò»×¤¤Éâ¤«¤Ù¤ëÃËÀ¤â¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ç¤¹¡£´é¤ÎÂ¤ºî¤ÏÊÑ¤¨¤é¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¤ªÈ©¤Î¥±¥¢¤ËÎÏ¤òÆþ¤ì¤Æ¡ÖÁÇÈ©Èþ¿Í¡×¤òÌÜ»Ø¤¹¤È¤¤¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¡Ú£¹¡ÛÂçÏÂÉï»Ò¤Ø¤ÎÌ´¤¬ËÄ¤é¤à¡ÖµþÅÔ¡×
¡ÖµþÅÔ¤Î»Ò¤Ï½÷¤é¤·¤¯¤Æ¡Ø¤Ï¤ó¤Ê¤ê¡Ù¤·¤Æ¤½¤¦¡×¡Ê£²£°ÂåÃËÀ¡Ë¤Ê¤É¡¢Éñµ¸¤µ¤ó¤Ê¤É¤ÎÂ¸ºß¤«¤é¡¢µþÅÔ½÷»Ò¤ËÆüËÜ½÷À¤é¤·¤¤±ü¤æ¤«¤·¤µ¤ä¡¢¤ª¤Ã¤È¤ê¤·¤¿¶õµ¤´¶¤ò´üÂÔ¤¹¤ëÃËÀ¤â¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£ÃãÆ»¤äÆüËÜÉñÍÙ¤Ê¤ÉÅÁÅýÅª¤Ê¤ª·Î¸Å¤´¤È¤Ê¤É¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢¤µ¤é¤ËÉ¾²Á¤¬¾å¤¬¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤Û¤«¤Ë¤â¡Ö¤³¤Î½Ð¿ÈÃÏ¤Ï¤Ê¤¼¤«ÃË»Ò¥¦¥±¤¬¤¤¤¤¡×¤È¤¤¤¦¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤¬¤¢¤ì¤Ð¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£³§¤µ¤ó¤Î¤´°Õ¸«¤ò¤ªÂÔ¤Á¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ê¾®ÁÒ»ÖÏº¡Ë