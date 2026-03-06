¤¢¤ì¤Ï¥Þ¥º¤«¤Ã¤¿¡Ä!!º£¤Ç¤â¸å²ù¤¹¤ëÂ´¶È¼°¤Ç¤ÎÂçÃÀ¹ðÇò£¹¥Ñ¥¿¡¼¥ó
Â´¶È¼°¤ÏºÇ¸å¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¤È¤Ð¤«¤ê¤ËÂçÃÀ¤Ê¹ÔÆ°¤Ë½Ð¤Æ¤·¤Þ¤¦¿Í¤¬Â¿¤¤¤â¤Î¡£¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¤³¤³¤Ç¤¦¤Ã¤«¤ê²¼¼ê¤òÂÇ¤Ã¤Æ¸å²ù¤·¤¿¤¯¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢Àè¿Í¤ÎÃÎ·Ã¤Ë³Ø¤ÖÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤³¤Çº£²ó¤Ï¡¢10Âå¤«¤é20Âå¤ÎÆÈ¿È½÷À¤ËÊ¹¤¤¤¿¥¢¥ó¥±¡¼¥È¤ò»²¹Í¤Ë¡Ö¤¢¤ì¤Ï¥Þ¥º¤«¤Ã¤¿¡Ä!!º£¤Ç¤â¸å²ù¤¹¤ëÂ´¶È¼°¤Ç¤ÎÂçÃÀ¹ðÇò¡×¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú£±¡Û¤Ê¤¼¤«¡ÖÎ¾ÁÛ¤¤¡×¤È¿®¤¸¹þ¤ó¤Ç¹ðÇò¤·¤¿¤é¡¢¤¢¤Ã¤µ¤ê¿¶¤é¤ì¤¿
¡Ö¤¤¤¤´¶¤¸¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¿¤Î¤Ë¡¢¸«¹þ¤ß°ã¤¤¤Ç¤·¤¿¡×¡Ê10Âå½÷À¡Ë¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ë¡¢¤Û¤Ü¥«¥Ã¥×¥ë·èÄê¤À¤È»×¤¤¹þ¤ó¤Ç¤¤¤¿¤é¡¢Á´Á³°ã¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤Ç¤¹¡£¤È¤ê¤¢¤¨¤º¡ÖÈà½÷¤È¤«Íß¤·¤¯¤Ê¤¤¤Î¡©¡×¡Ö¹¥¤¤Ê¿Í¤¤¤ë¤Î¡©¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥ê¥µ¡¼¥Á¤ÏÂÕ¤é¤Ê¤¤¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡Ú£²¡Û¡ÖÈà½÷¤¬¤¤¤Æ¤âÂÔ¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡×¤ÈÄÉ¤¤¤¹¤¬¤Ã¤¿¤é¥¹¥È¡¼¥«¡¼°·¤¤¤µ¤ì¤¿
¡Öµ¤»ý¤Á¤À¤±¤Ç¤âÅÁ¤¨¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ´èÄ¥¤Ã¤¿¤é¡¢Ã±¤Ëµ¤»ý¤Á°¤¬¤é¤ì¤¿¡×¡Ê20Âå½÷À¡Ë¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ë¡¢Èà½÷¥¢¥ê¤ÎÃË»Ò¤Ë¹ðÇò¤·¤Æ¡¢ÊÑ¤ÊÊý¸þ¤Ë¿Ê¤ó¤Ç¤·¤Þ¤Ã¤¿¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤Ç¤¹¡£¤â¤Á¤í¤óÂ´¶È´ÖºÝ¤ÇÊÌ¤ì¤ë¥«¥Ã¥×¥ë¤â¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï¥¢¥ê¤ÊºîÀï¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¡Ú£³¡Û¤ß¤ó¤Ê¤ÎÁ°¤Ç¡ÖÂèÆó¥Ü¥¿¥ó¤¯¤À¤µ¤¤¡ª¡×¤È¤ª´ê¤¤¤·¤¿¤é¡¢Â¨ºÂ¤ËÃÇ¤é¤ì¤¿
¡Ö¥À¥µ¤«¤Ã¤¿¡£¾Ã¤¨¤¿¤¤¡×¡Ê10Âå½÷À¡Ë¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ë¡¢ÂèÆó¥Ü¥¿¥ó¤òµñÈÝ¤é¤ì¤Æ¡¢ÃÑ¤º¤«¤·¤¤»×¤¤¤ò¤·¤¿¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤Ç¤¹¡£ÃÇ¤é¤ì¤Æ¤âÊ¿ÀÅ¤òÊÝ¤Æ¤ë¤è¤¦¡¢¡ÖÂèÆó¥Ü¥¿¥ó¤Ã¤ÆÃ¯¤«¤Ë¤¢¤²¤ëÍ½Äê¤Ï¤¢¤ë¤Î¡©¡×¤ÈÀè¤Ë¥¸¥ã¥Ö¤òÂÇ¤Ã¤Æ¤ª¤¯¤È¤è¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡Ú£´¡Û¶ÛÄ¥¤Î¤¢¤Þ¤ê´Î¿´¤Î¡Ö¹ðÇò¡×¤Ë¤¿¤É¤êÃå¤«¤º¡¢»¨ÃÌ¤À¤±¤Ç½ª¤ï¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿
¡Ö¤»¤Ã¤«¤¯Æó¿Í¤¤ê¤ÇÏÃ¤»¤¿¤Î¤Ë¡¢³Ë¿´¤Ë¿¨¤ì¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¡Ê20Âå½÷À¡Ë¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ë¡¢ÂçÃÀ¹ðÇò¤É¤³¤í¤«ÉÔÀïÇÔ¤Ë½ª¤ï¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤Ç¤¹¡£¡Ö´¶¶Ë¤Þ¤Ã¤Æµã¤½Ð¤·¤Æ¡¢²¿¤ò¸À¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤ï¤«¤é¤º¤¸¤Þ¤¤¡×¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¡¢Á°¤â¤Ã¤ÆÎý½¬¤·¤Æ¤ª¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡Ú£µ¡ÛÍ§¤À¤Á¤ËÉÕ¤Åº¤¤¤òÍê¤ó¤À¤é¡¢µðÂç±þ±çÃÄ¤¬·ëÀ®¤µ¤ì¤ÆÁê¼ê¤ò¥Ó¥Ó¤é¤»¤¿
¡ÖÃÇ¤ì¤Ê¤¤Ê·°Ïµ¤¤òºî¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¡¢¶¯°ú¤ËOK¤µ¤»¤¿¤À¤±¤Ç¤¹¤°Îø¤Ï½ª¤ï¤Ã¤¿¡×¡Ê10Âå½÷À¡Ë¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ë¡¢·ë²ÌÅª¤Ë¶¼Ç÷¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤Ð¤«¤ê¤ÏÁêÃÌ¤¹¤ëÍ§¤À¤Á¤òÁª¤Ö¤·¤«¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡Ú£¶¡Û·¤È¢¤Ë¥é¥Ö¥ì¥¿¡¼¤òÆþ¤ì¤Æ¤ª¤¤¤¿¤é¡¢¤ß¤ó¤Ê¤ÎÁ°¤ÇÆÉ¤Þ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿
¡Ö¤½¤ó¤Ê¥Ç¥ê¥«¥·¡¼¤Î¤Ê¤¤¿Í´Ö¤À¤È¤Ï»×¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡Ä¡×¡Ê10Âå½÷À¡Ë¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ë¡¢ÞÕ¿È¤Î¥é¥Ö¥ì¥¿¡¼¤òÁê¼ê¤Ë¤µ¤é¤µ¤ì¤ë¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤Ç¤¹¡£ËÜ¿Í¤¬À¿¼Â¤Ê¥¿¥¤¥×¤Ç¤â¡¢¼þ¤ê¤ÎÍ§¤À¤Á¤¬°¤¤¥á¥ó¥Ä¤À¤È¥ê¥¹¥¯¤¬¹â¤¤¤Î¤Ç¡¢Èà¤Î¸òÍ§´Ø·¸¤â´Þ¤á¤Æ¤è¤¯¤è¤¯¹Í¤¨¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡Ú£·¡Û¤Þ¤ï¤ê¤ËÁêÃÌ¤·¤Þ¤¯¤Ã¤¿¤é¡¢¡Ö¤¢¤¤¤Ä¹ðÇò¤¹¤ë¤é¤·¤¤¤¾¡×¤È±½¤¬Àè¤Ë¹¤Þ¤Ã¤¿
¡ÖÂ´¶È¼°ÅöÆü¤Ë¡Ø¹ðÇò¤·¤Ê¤¤¤Ç¤¤¤¤¤Î¤«¡¼¡Ù¤ÈÎä¤ä¤«¤µ¤ì¤¿¡×¡Ê20Âå½÷À¡Ë¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ë¡¢º¬²ó¤·¤ò¤·¤¹¤®¤ÆËÜÈÖÁ°¤Ë¥Ð¥ì¥Ð¥ì¤Ë¤Ê¤ë¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤Ç¤¹¡£¹Í¤¨¤è¤¦¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï¡¢¹ðÇò¤»¤º¤ËÁê¼ê¤ÎÈ¿±þ¤ò³Î¤«¤á¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤â¤·¥À¥á¤Ç¤â½ý¤ÏÀõ¤¯ºÑ¤à¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¡Ú£¸¡ÛÆó¿Í¤¤ê¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¯¤Æ¡¢ÂÎ°é´Û¤ÎÎ¢¤Ë¸Æ¤Ó½Ð¤·¤¿¤é»×¤¤¤Ã¤¤ê·Ù²ü¤µ¤ì¤¿
¡Ö¡ØÃ¯¤«¤Îº¨¤ß¤òÇã¤Ã¤Æ¥Ü¥³¥Ü¥³¤Ë¤µ¤ì¤ë¡Ù¤È»×¤¤¹þ¤ó¤À¤ß¤¿¤¤¤Ç¡¢Æ¨¤²¤é¤ì¤¿¡×¡Ê20Âå½÷À¡Ë¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ë¡¢¿Íµ¤¤Î¤Ê¤¤¾ì½ê¤ËÍè¤Æ¤â¤é¤ª¤¦¤È¤·¤¿¤é¡¢¸í²ò¤ò¾·¤¤¤¿¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤Ç¤¹¡£³Î¼Â¤ËÏÃ¤ò¤·¤¿¤±¤ì¤Ð¡¢Í§¤À¤Á¤Ë¶¨ÎÏ¤òÍê¤ó¤ÇËÜ¿Í¤òÏ¢¤ì¤Æ¤¤Æ¤â¤é¤¦¤è¤¦¤Ë¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡Ú£¹¡Û¤Þ¤È¤â¤Ë¤·¤ã¤Ù¤Ã¤¿¤³¤È¤â¤Ê¤¤¤Î¤Ë¡¢ÆÍÁ³ÏÃ¤·¤«¤±¤¿¤é¡ÖÃ¯¡©¡×¤È¸À¤ï¤ì¤¿
¡Ö¤½¤ê¤ã¤¢ÏÃ¤·¤«¤±Êý¤âÉÔ¼«Á³¤Ç¤·¤¿¤±¤É¡¢¤½¤ÎÁ°¤Ë¼«Ê¬¤ÎÂ¸ºß¤òÇ§¼±¤µ¤ì¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤¬¥·¥ç¥Ã¥¯¤Ç¡Ä¡×¡Ê10Âå½÷À¡Ë¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ë¡¢Í¦µ¤¤ò½Ð¤·¤ÆÀ¼¤ò³Ý¤±¤¿¤Î¤Ë»¨¤Ë°·¤ï¤ì¤¿¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤Ç¤¹¡£¤»¤á¤Æ»öÁ°¤Ë¥¢¥×¥í¡¼¥Á¤·¤Æ¡¢´é¤ÈÌ¾Á°¤À¤±¤Ç¤â³Ð¤¨¤Æ¤ª¤¤¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¤È¤³¤í¤Ç¤¹¡£
¤È¤â¤¢¤ì¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿½àÈ÷¤ò¤·¤Æ¤ª¤±¤Ð¡¢À®²Ì¤ò¾å¤²¤é¤ì¤¿¥±¡¼¥¹¤â¤¢¤Ã¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¹ðÇò¤¬À®¸ù¤¹¤ë¤«¤·¤Ê¤¤¤«¤Î¾¡Éé¤Ï²¾Â´¤«¤é»Ï¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¸À¤¨¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¡Ê·§»³ ½Ú¡Ë
¡Ú£±¡Û¤Ê¤¼¤«¡ÖÎ¾ÁÛ¤¤¡×¤È¿®¤¸¹þ¤ó¤Ç¹ðÇò¤·¤¿¤é¡¢¤¢¤Ã¤µ¤ê¿¶¤é¤ì¤¿
¡Ö¤¤¤¤´¶¤¸¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¿¤Î¤Ë¡¢¸«¹þ¤ß°ã¤¤¤Ç¤·¤¿¡×¡Ê10Âå½÷À¡Ë¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ë¡¢¤Û¤Ü¥«¥Ã¥×¥ë·èÄê¤À¤È»×¤¤¹þ¤ó¤Ç¤¤¤¿¤é¡¢Á´Á³°ã¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤Ç¤¹¡£¤È¤ê¤¢¤¨¤º¡ÖÈà½÷¤È¤«Íß¤·¤¯¤Ê¤¤¤Î¡©¡×¡Ö¹¥¤¤Ê¿Í¤¤¤ë¤Î¡©¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥ê¥µ¡¼¥Á¤ÏÂÕ¤é¤Ê¤¤¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡Öµ¤»ý¤Á¤À¤±¤Ç¤âÅÁ¤¨¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ´èÄ¥¤Ã¤¿¤é¡¢Ã±¤Ëµ¤»ý¤Á°¤¬¤é¤ì¤¿¡×¡Ê20Âå½÷À¡Ë¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ë¡¢Èà½÷¥¢¥ê¤ÎÃË»Ò¤Ë¹ðÇò¤·¤Æ¡¢ÊÑ¤ÊÊý¸þ¤Ë¿Ê¤ó¤Ç¤·¤Þ¤Ã¤¿¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤Ç¤¹¡£¤â¤Á¤í¤óÂ´¶È´ÖºÝ¤ÇÊÌ¤ì¤ë¥«¥Ã¥×¥ë¤â¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï¥¢¥ê¤ÊºîÀï¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¡Ú£³¡Û¤ß¤ó¤Ê¤ÎÁ°¤Ç¡ÖÂèÆó¥Ü¥¿¥ó¤¯¤À¤µ¤¤¡ª¡×¤È¤ª´ê¤¤¤·¤¿¤é¡¢Â¨ºÂ¤ËÃÇ¤é¤ì¤¿
¡Ö¥À¥µ¤«¤Ã¤¿¡£¾Ã¤¨¤¿¤¤¡×¡Ê10Âå½÷À¡Ë¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ë¡¢ÂèÆó¥Ü¥¿¥ó¤òµñÈÝ¤é¤ì¤Æ¡¢ÃÑ¤º¤«¤·¤¤»×¤¤¤ò¤·¤¿¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤Ç¤¹¡£ÃÇ¤é¤ì¤Æ¤âÊ¿ÀÅ¤òÊÝ¤Æ¤ë¤è¤¦¡¢¡ÖÂèÆó¥Ü¥¿¥ó¤Ã¤ÆÃ¯¤«¤Ë¤¢¤²¤ëÍ½Äê¤Ï¤¢¤ë¤Î¡©¡×¤ÈÀè¤Ë¥¸¥ã¥Ö¤òÂÇ¤Ã¤Æ¤ª¤¯¤È¤è¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡Ú£´¡Û¶ÛÄ¥¤Î¤¢¤Þ¤ê´Î¿´¤Î¡Ö¹ðÇò¡×¤Ë¤¿¤É¤êÃå¤«¤º¡¢»¨ÃÌ¤À¤±¤Ç½ª¤ï¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿
¡Ö¤»¤Ã¤«¤¯Æó¿Í¤¤ê¤ÇÏÃ¤»¤¿¤Î¤Ë¡¢³Ë¿´¤Ë¿¨¤ì¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¡Ê20Âå½÷À¡Ë¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ë¡¢ÂçÃÀ¹ðÇò¤É¤³¤í¤«ÉÔÀïÇÔ¤Ë½ª¤ï¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤Ç¤¹¡£¡Ö´¶¶Ë¤Þ¤Ã¤Æµã¤½Ð¤·¤Æ¡¢²¿¤ò¸À¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤ï¤«¤é¤º¤¸¤Þ¤¤¡×¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¡¢Á°¤â¤Ã¤ÆÎý½¬¤·¤Æ¤ª¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡Ú£µ¡ÛÍ§¤À¤Á¤ËÉÕ¤Åº¤¤¤òÍê¤ó¤À¤é¡¢µðÂç±þ±çÃÄ¤¬·ëÀ®¤µ¤ì¤ÆÁê¼ê¤ò¥Ó¥Ó¤é¤»¤¿
¡ÖÃÇ¤ì¤Ê¤¤Ê·°Ïµ¤¤òºî¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¡¢¶¯°ú¤ËOK¤µ¤»¤¿¤À¤±¤Ç¤¹¤°Îø¤Ï½ª¤ï¤Ã¤¿¡×¡Ê10Âå½÷À¡Ë¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ë¡¢·ë²ÌÅª¤Ë¶¼Ç÷¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤Ð¤«¤ê¤ÏÁêÃÌ¤¹¤ëÍ§¤À¤Á¤òÁª¤Ö¤·¤«¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡Ú£¶¡Û·¤È¢¤Ë¥é¥Ö¥ì¥¿¡¼¤òÆþ¤ì¤Æ¤ª¤¤¤¿¤é¡¢¤ß¤ó¤Ê¤ÎÁ°¤ÇÆÉ¤Þ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿
¡Ö¤½¤ó¤Ê¥Ç¥ê¥«¥·¡¼¤Î¤Ê¤¤¿Í´Ö¤À¤È¤Ï»×¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡Ä¡×¡Ê10Âå½÷À¡Ë¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ë¡¢ÞÕ¿È¤Î¥é¥Ö¥ì¥¿¡¼¤òÁê¼ê¤Ë¤µ¤é¤µ¤ì¤ë¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤Ç¤¹¡£ËÜ¿Í¤¬À¿¼Â¤Ê¥¿¥¤¥×¤Ç¤â¡¢¼þ¤ê¤ÎÍ§¤À¤Á¤¬°¤¤¥á¥ó¥Ä¤À¤È¥ê¥¹¥¯¤¬¹â¤¤¤Î¤Ç¡¢Èà¤Î¸òÍ§´Ø·¸¤â´Þ¤á¤Æ¤è¤¯¤è¤¯¹Í¤¨¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡Ú£·¡Û¤Þ¤ï¤ê¤ËÁêÃÌ¤·¤Þ¤¯¤Ã¤¿¤é¡¢¡Ö¤¢¤¤¤Ä¹ðÇò¤¹¤ë¤é¤·¤¤¤¾¡×¤È±½¤¬Àè¤Ë¹¤Þ¤Ã¤¿
¡ÖÂ´¶È¼°ÅöÆü¤Ë¡Ø¹ðÇò¤·¤Ê¤¤¤Ç¤¤¤¤¤Î¤«¡¼¡Ù¤ÈÎä¤ä¤«¤µ¤ì¤¿¡×¡Ê20Âå½÷À¡Ë¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ë¡¢º¬²ó¤·¤ò¤·¤¹¤®¤ÆËÜÈÖÁ°¤Ë¥Ð¥ì¥Ð¥ì¤Ë¤Ê¤ë¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤Ç¤¹¡£¹Í¤¨¤è¤¦¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï¡¢¹ðÇò¤»¤º¤ËÁê¼ê¤ÎÈ¿±þ¤ò³Î¤«¤á¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤â¤·¥À¥á¤Ç¤â½ý¤ÏÀõ¤¯ºÑ¤à¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¡Ú£¸¡ÛÆó¿Í¤¤ê¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¯¤Æ¡¢ÂÎ°é´Û¤ÎÎ¢¤Ë¸Æ¤Ó½Ð¤·¤¿¤é»×¤¤¤Ã¤¤ê·Ù²ü¤µ¤ì¤¿
¡Ö¡ØÃ¯¤«¤Îº¨¤ß¤òÇã¤Ã¤Æ¥Ü¥³¥Ü¥³¤Ë¤µ¤ì¤ë¡Ù¤È»×¤¤¹þ¤ó¤À¤ß¤¿¤¤¤Ç¡¢Æ¨¤²¤é¤ì¤¿¡×¡Ê20Âå½÷À¡Ë¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ë¡¢¿Íµ¤¤Î¤Ê¤¤¾ì½ê¤ËÍè¤Æ¤â¤é¤ª¤¦¤È¤·¤¿¤é¡¢¸í²ò¤ò¾·¤¤¤¿¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤Ç¤¹¡£³Î¼Â¤ËÏÃ¤ò¤·¤¿¤±¤ì¤Ð¡¢Í§¤À¤Á¤Ë¶¨ÎÏ¤òÍê¤ó¤ÇËÜ¿Í¤òÏ¢¤ì¤Æ¤¤Æ¤â¤é¤¦¤è¤¦¤Ë¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡Ú£¹¡Û¤Þ¤È¤â¤Ë¤·¤ã¤Ù¤Ã¤¿¤³¤È¤â¤Ê¤¤¤Î¤Ë¡¢ÆÍÁ³ÏÃ¤·¤«¤±¤¿¤é¡ÖÃ¯¡©¡×¤È¸À¤ï¤ì¤¿
¡Ö¤½¤ê¤ã¤¢ÏÃ¤·¤«¤±Êý¤âÉÔ¼«Á³¤Ç¤·¤¿¤±¤É¡¢¤½¤ÎÁ°¤Ë¼«Ê¬¤ÎÂ¸ºß¤òÇ§¼±¤µ¤ì¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤¬¥·¥ç¥Ã¥¯¤Ç¡Ä¡×¡Ê10Âå½÷À¡Ë¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ë¡¢Í¦µ¤¤ò½Ð¤·¤ÆÀ¼¤ò³Ý¤±¤¿¤Î¤Ë»¨¤Ë°·¤ï¤ì¤¿¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤Ç¤¹¡£¤»¤á¤Æ»öÁ°¤Ë¥¢¥×¥í¡¼¥Á¤·¤Æ¡¢´é¤ÈÌ¾Á°¤À¤±¤Ç¤â³Ð¤¨¤Æ¤ª¤¤¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¤È¤³¤í¤Ç¤¹¡£
¤È¤â¤¢¤ì¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿½àÈ÷¤ò¤·¤Æ¤ª¤±¤Ð¡¢À®²Ì¤ò¾å¤²¤é¤ì¤¿¥±¡¼¥¹¤â¤¢¤Ã¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¹ðÇò¤¬À®¸ù¤¹¤ë¤«¤·¤Ê¤¤¤«¤Î¾¡Éé¤Ï²¾Â´¤«¤é»Ï¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¸À¤¨¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¡Ê·§»³ ½Ú¡Ë