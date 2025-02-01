Îø°¦¤ËÌ¾¸À¤Ï¤Ä¤¤â¤Î¡ª»×¤ï¤º¡Ö¤ï¤«¤ë¡ª¡×¤È¤¦¤Ê¤º¤¯Îø¤ÎÌ¾¸À£¹¥Ñ¥¿¡¼¥ó
¿Í¤ÏÃ¯¤Ç¤âÂ¿¤¯¤ÎÎø°¦·Ð¸³¤òÀÑ¤à¤³¤È¤Ç¡¢ÃË½÷´Ø·¸¤ÎËÜ¼Á¤ò¤Ä¤«¤ó¤Ç¤¤¤¯¤â¤Î¡£¤½¤Î²áÄø¤ÇÇÝ¤ï¤ì¤¿Å¯³Ø¤Ï¡¢¤È¤¤Ë°Î¿Í¤Î¹Í¤¨¤Ë¤âÉ¤Å¨¤¹¤ë¤Û¤É½¨°ï¤Ê¤³¤È¤â¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤½¤³¤Çº£²ó¤Ï¡¢¡Ø¥¹¥´¥ì¥ó¡Ù¡Ø¥ª¥È¥á¥¹¥´¥ì¥ó¡ÙÎ¾ÇÞÂÎ¤ÎÆÉ¼Ô¥¢¥ó¥±¡¼¥È¤ò¤â¤È¤Ë¡¢¡Ö¡Ø¤ï¤«¤ë¡ª¡Ù¤È»×¤ï¤º¤¦¤Ê¤º¤¯¡¢Í§Ã£¤¬Ï³¤é¤·¤¿¡ØÎø¤ÎÌ¾¸À¡Ù¡×¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú£±¡Û¡Ö¤Ò¤È¤Ä¤Ç¤â¼«Ê¬¤¬Å¨¤ï¤Ê¤¤¤â¤Î¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤È¤Ê¤é·ëº§¤·¤Æ¤âÂç¾æÉ×¡×
¡Ö¤³¤ì¤òÊ¹¤¤¤Æ¡¢¡ØÈà¤Ç¤¤¤¤¡Ù¤«¤é¡ØÈà¤¬¤¤¤¤¡ª¡Ù¤Ë¹Í¤¨¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¡×¡Ê£³£°Âå½÷À¡Ë¤Ê¤É¡¢¥Þ¥ê¥Ã¥Â¥Ö¥ë¡¼¤ÇÇº¤à¿Í¤òµß¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë°ì¸À¤Ç¤¹¡£¤¤¤Ä¤âÁê¼ê¤Î¥À¥á¤ÊÉôÊ¬¤ò¸«¤Æ¤·¤Þ¤¤·ëº§¤ËÌÂ¤¤¤¬À¸¤¸¤ä¤¹¤¤¿Í¤ËÆÏ¤±¤¿¤¤Ì¾¸À¤Ç¤¹¡£
¡Ú£²¡Û¡Öº£¤Î½÷¤òÀº°ìÇÕÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¡¢º£¤Þ¤ÇÍ·¤ó¤Ç¤¤¿¥Ä¥±¤òÀ¶»»¤·¤í¡×
¡Ö¿·¤¿¤Ê¿ÍÀ¸¤ò»Ï¤á¤ë¤È¤¡¢ÇØÃæ¤ò²¡¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¸ÀÍÕ¡×¡Ê£²£°ÂåÃËÀ¡Ë¤Ê¤É¡¢·ëº§¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤Æ¡ÖÃË¤ÎÌ³¤á¡×¤òÀâ¤¤¤¿°ì¸À¤Ç¤¹¡£Îø°¦¤Ë¤ª¤±¤ë²áµî¤Î¼ºÇÔ¤ò¡¢º£¤ÎÂç»ö¤ÊÁê¼ê¤ËÂÐ¤¹¤ë°¦¾ð¤ÎÎÈ¤Ë¤·¤Æ¤³¤½ÃË¤ÎÃæ¤ÎÃË¤È¤¤¤¨¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡Ú£³¡Û¡Ö½÷¤ÏÃË¤ò½Ä¤ËÊÂ¤Ù¤ë¡£ÃË¤Ï½÷¤ò²£¤ËÊÂ¤Ù¤ë¡×
¡ÖÃË½÷¤ÎÀ¼Á¤Î°ã¤¤¤ò¸«»ö¤ËÉ½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Í¡×¡Ê£³£°Âå½÷À¡Ë¤Ê¤É¡¢½÷¤Ï¹¥¤¤ÊÃË¤ò¥È¥Ã¥×¤Ë¿ø¤¨¡¢¤½¤ì°Ê³°¤ÏÁ´Éô²¼¤ËÊÂ¤Ù¤ë°ìÊý¡¢ÃË¤ÏÎø¿Í°Ê³°¤âÊÂÎó¤ËÀÅªÂÐ¾Ý¤È¤·¤Æ¸«¤ë¤È¤¤¤¦¿¿Íý¤òÆÍ¤¤¤¿°ì¸À¤Ç¤¹¡£Èà½÷¤¬Â¾¤ÎÃËÀ¤ËÌÜ¤¬¸þ¤¤¤¿¤é¼è¤êÌá¤¹¤Î¤ÏÆñ¤·¤¤¤³¤È¤òÍý²ò¤·¡¢Æü¡¹°¦¾ð¤òÃí¤°ÅØÎÏ¤òÂ³¤±¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡Ú£´¡Û¡ÖÂ¾¿Í¤Ë¹¥¤«¤ì¤ë¤Ê¤ó¤Æ´ÊÃ±¡£¼«Ê¬¤ò¹¥¤¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¤¤¤¤¡×
¡Ö¸À¤ï¤ì¤Æ¤ß¤ì¤Ðµ±¤¤¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Ã¤Æ¡¢¤ß¤Ê¼«¿®¤Ë°î¤ì¤Æ¤¤¤¿¡×¡Ê£²£°ÂåÃËÀ¡Ë¤Ê¤É¡¢¼«Ê¬¤Ø¤Î¼«¿®¤¬Ì¥ÎÏ¤ËÄ¾·ë¤¹¤ë¤Èµ¤¤Å¤«¤»¤Æ¤¯¤ì¤ë°ì¸À¤Ç¤¹¡£Èó¥â¥Æ¤ËÇº¤ó¤Ç¤¤¤ëÊý¤Ï¡¢¤Þ¤º¤Ï¼«Ê¬¤ÎÄ¹½ê¤ò¸«¤Ä¤áÄ¾¤·¤Æ¤ß¤Æ¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¡Ú£µ¡Û¡ÖÉÕ¤¹ç¤Ã¤¿¿Í¿ô¤¬Â¿¤¤¤Ã¤Æ¤³¤È¤Ï¡¢ÊÌ¤ì¤¿¿ô¤âÂ¿¤¤¤Ã¤Æ¤³¤È¤À¤«¤é¤Í¡×
¡Ö²ÁÃÍ´Ñ¤¬´°Á´¤ËÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¡Ê£²£°Âå½÷À¡Ë¤Ê¤É¡¢¡Ö¥¤¥±¥á¥ó¤À¤«¤é¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¿Í¤ÈÉÕ¤¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤ÆÅöÁ³¡×¤È¤¤¤¦¹û¤ì¤¿Â¦¤Î¹¥°ÕÅª¤Ê»×¤¤¹þ¤ß¤òÂÇ¤ÁºÕ¤¯°ì¸À¤Ç¤¹¡£Èà¤¬¡Ö½÷À¤ò¤È¤Ã¤«¤¨¤Ò¤Ã¤«¤¨¤¹¤ë¥¿¥¤¥×¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡¢¹¥¤¤Ê¿Í¤ËÆþ¤ì¹þ¤ß²á¤®¤ÆËÜ¼Á¤ò¸«¸í¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¤¤¤È¤³¤í¤Ç¤¹¡£
¡Ú£¶¡Û¡Ö²ñ¤¨¤Ê¤¤»þ´Ö¤ÏÎø¤ò°ú¤Î©¤Æ¤ë¥¹¥Ñ¥¤¥¹¤Ê¤ó¤À¤è¡×
¡ÖÈà»á¤Ë²ñ¤¨¤Ê¤¯¤ÆÎ¯¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿ÉÔËþ¤¬¥¹¥Ã¤È¾Ã¤¨¤¿¡×¡Ê£²£°Âå½÷À¡Ë¤Ê¤É¡¢Îø¿Í´Ö¤ËÎ©¤Á¤Ï¤À¤«¤ë¥Ï¡¼¥É¥ë¤òÁ°¸þ¤¤Ë¤È¤é¤¨¤ë°ì¸À¤Ç¤¹¡£²ñ¤¨¤Ê¤¤¤È¤¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Îø¿Í¤È¤Î´Ø·¸¤¬¤¦¤Þ¤¯¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤¤Ë¤â»×¤¤½Ð¤·¤¿¤¤¹Í¤¨¤Ç¤¹¡£
¡Ú£·¡Û¡Ö¤ªÁ°¤¬¹¥¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿Áê¼ê¤À¤«¤éÁÇÅ¨¤ÊÅÛ¤Ë·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£·ù¤¤¤Ë¤Ê¤ì¤Ê¤¯¤ÆÅöÁ³¤À¡×
¡ÖÅÜ¤é¤ì¤ë¤Î¤ò³Ð¸ç¤Ç¡ØÊÌ¤Î¿Í¤¬¹¥¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡Ù¤ÈÅÁ¤¨¤¿¤é¡¢¤Þ¤µ¤«¤Î¥»¥ê¥Õ¤¬ÊÖ¤Ã¤Æ¤¤¿¡×¡Ê£²£°Âå½÷À¡Ë¤Ê¤É¡¢ÊÌ¤ì¤Î¾ì¤Ç°ìÅÓ¤Ê°¦¾ð¤ò¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤Ë¼¨¤·¤¿°ì¸À¤Ç¤¹¡£ÊÌ¤ì¤¿Îø¿Í¤Ë¹¬¤»¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤ÈËÜ¿´¤Ç»×¤¨¤¿¤È¤¡¢¿Í¤ÏÎø°¦¤òÄÌ¤¸¤Æ°ì²ó¤êÂç¤¤¯¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¡Ú£¸¡Û¡Öº£Æü¸À¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤éÌÀÆü¤Ï¤â¤Ã¤ÈÍ¦µ¤¤¬¤¤¤ë¤è¡×
¡Ö¤¢¤Þ¤ê¤ËÀµ¤·¤¤»ØÅ¦¤Ç¥Ï¥Ã¤È¤·¤Þ¤·¤¿¡×¡Ê£²£°Âå½÷À¡Ë¤Ê¤É¡¢Îø°¦¤òÀ®¸ù¤ËÆ³¤¯ÎäÀÅ¤ÊÈ½ÃÇ¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¿Í¤Ø¤Î¿¿¤ÃÅö¤Ê°ì¸À¤Ç¤¹¡£Îø°¦Ãæ¤Ï¼«Ê¬¤Îµ¤»ý¤Á¤¬Éë¤¯¤Þ¤Þ¤Ë¹ÔÆ°¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢µÒ´ÑÅª¤Ê°Õ¸«¤â»²¹Í¤Ë¤·¤¿¤Û¤¦¤¬¹ðÇò¤¹¤ëÍ¦µ¤¤¬½Ð¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¡Ú£¹¡Û¡Ö¥Õ¥é¤ì¤Æ¤â¤¤¤¤¡¢½ý¤Ä¤¤¤Æ¤â¤¤¤¤¡¢¤½¤¦»×¤¨¤¿¤È¤¤³¤½¤¬ËÜÅö¤ÎÎø¡×
¡Ö¼ä¤·¤¤¤Î¤¬¥¤¥ä¤Ç¥Õ¥é¤ì¤Ê¤¤Áê¼ê¤È¤Ð¤«¤êÉÕ¤¹ç¤ª¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤Ëµ¤¤Å¤¤¤¿¡×¡Ê£²£°ÂåÃËÀ¡Ë¤Ê¤É¡¢µ¤»ý¤Á¤ËÌÂ¤¤¤¬¤¢¤ë¿Í¤ÎÌÜ¤ò³Ð¤Þ¤¹°ì¸À¤Ç¤¹¡£¤È¤Ë¤«¤¯Èà½÷¤¬Íß¤·¤¤¤È´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Ï¡¢º£¤Î´¶¾ð¤¬ËÜÅö¤ÎÎø¤Ê¤Î¤«¤É¤¦¤«°ìÅÙ¼«Ê¬¤ËÌä¤¤¤«¤±¤¿¤Û¤¦¤¬¤è¤µ¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¤Û¤«¤Ë¤â¡Ö¡Ø¤ï¤«¤ë¡ª¡Ù¤È»×¤ï¤º¤¦¤Ê¤º¤¯¡¢Í§Ã£¤¬Ï³¤é¤·¤¿¡ØÎø¤ÎÌ¾¸À¡Ù¡×¤Ï¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£³§¤µ¤ó¤Î¤´°Õ¸«¤ò¤ªÂÔ¤Á¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¡Ê£Â£Ì£Ï£Ã£Ë£Â£Õ£Ó£Ô£Å£Ò¡Ë
¡Ú£±¡Û¡Ö¤Ò¤È¤Ä¤Ç¤â¼«Ê¬¤¬Å¨¤ï¤Ê¤¤¤â¤Î¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤È¤Ê¤é·ëº§¤·¤Æ¤âÂç¾æÉ×¡×
¡Ö¤³¤ì¤òÊ¹¤¤¤Æ¡¢¡ØÈà¤Ç¤¤¤¤¡Ù¤«¤é¡ØÈà¤¬¤¤¤¤¡ª¡Ù¤Ë¹Í¤¨¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¡×¡Ê£³£°Âå½÷À¡Ë¤Ê¤É¡¢¥Þ¥ê¥Ã¥Â¥Ö¥ë¡¼¤ÇÇº¤à¿Í¤òµß¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë°ì¸À¤Ç¤¹¡£¤¤¤Ä¤âÁê¼ê¤Î¥À¥á¤ÊÉôÊ¬¤ò¸«¤Æ¤·¤Þ¤¤·ëº§¤ËÌÂ¤¤¤¬À¸¤¸¤ä¤¹¤¤¿Í¤ËÆÏ¤±¤¿¤¤Ì¾¸À¤Ç¤¹¡£
¡Ö¿·¤¿¤Ê¿ÍÀ¸¤ò»Ï¤á¤ë¤È¤¡¢ÇØÃæ¤ò²¡¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¸ÀÍÕ¡×¡Ê£²£°ÂåÃËÀ¡Ë¤Ê¤É¡¢·ëº§¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤Æ¡ÖÃË¤ÎÌ³¤á¡×¤òÀâ¤¤¤¿°ì¸À¤Ç¤¹¡£Îø°¦¤Ë¤ª¤±¤ë²áµî¤Î¼ºÇÔ¤ò¡¢º£¤ÎÂç»ö¤ÊÁê¼ê¤ËÂÐ¤¹¤ë°¦¾ð¤ÎÎÈ¤Ë¤·¤Æ¤³¤½ÃË¤ÎÃæ¤ÎÃË¤È¤¤¤¨¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡Ú£³¡Û¡Ö½÷¤ÏÃË¤ò½Ä¤ËÊÂ¤Ù¤ë¡£ÃË¤Ï½÷¤ò²£¤ËÊÂ¤Ù¤ë¡×
¡ÖÃË½÷¤ÎÀ¼Á¤Î°ã¤¤¤ò¸«»ö¤ËÉ½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Í¡×¡Ê£³£°Âå½÷À¡Ë¤Ê¤É¡¢½÷¤Ï¹¥¤¤ÊÃË¤ò¥È¥Ã¥×¤Ë¿ø¤¨¡¢¤½¤ì°Ê³°¤ÏÁ´Éô²¼¤ËÊÂ¤Ù¤ë°ìÊý¡¢ÃË¤ÏÎø¿Í°Ê³°¤âÊÂÎó¤ËÀÅªÂÐ¾Ý¤È¤·¤Æ¸«¤ë¤È¤¤¤¦¿¿Íý¤òÆÍ¤¤¤¿°ì¸À¤Ç¤¹¡£Èà½÷¤¬Â¾¤ÎÃËÀ¤ËÌÜ¤¬¸þ¤¤¤¿¤é¼è¤êÌá¤¹¤Î¤ÏÆñ¤·¤¤¤³¤È¤òÍý²ò¤·¡¢Æü¡¹°¦¾ð¤òÃí¤°ÅØÎÏ¤òÂ³¤±¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡Ú£´¡Û¡ÖÂ¾¿Í¤Ë¹¥¤«¤ì¤ë¤Ê¤ó¤Æ´ÊÃ±¡£¼«Ê¬¤ò¹¥¤¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¤¤¤¤¡×
¡Ö¸À¤ï¤ì¤Æ¤ß¤ì¤Ðµ±¤¤¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Ã¤Æ¡¢¤ß¤Ê¼«¿®¤Ë°î¤ì¤Æ¤¤¤¿¡×¡Ê£²£°ÂåÃËÀ¡Ë¤Ê¤É¡¢¼«Ê¬¤Ø¤Î¼«¿®¤¬Ì¥ÎÏ¤ËÄ¾·ë¤¹¤ë¤Èµ¤¤Å¤«¤»¤Æ¤¯¤ì¤ë°ì¸À¤Ç¤¹¡£Èó¥â¥Æ¤ËÇº¤ó¤Ç¤¤¤ëÊý¤Ï¡¢¤Þ¤º¤Ï¼«Ê¬¤ÎÄ¹½ê¤ò¸«¤Ä¤áÄ¾¤·¤Æ¤ß¤Æ¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¡Ú£µ¡Û¡ÖÉÕ¤¹ç¤Ã¤¿¿Í¿ô¤¬Â¿¤¤¤Ã¤Æ¤³¤È¤Ï¡¢ÊÌ¤ì¤¿¿ô¤âÂ¿¤¤¤Ã¤Æ¤³¤È¤À¤«¤é¤Í¡×
¡Ö²ÁÃÍ´Ñ¤¬´°Á´¤ËÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¡Ê£²£°Âå½÷À¡Ë¤Ê¤É¡¢¡Ö¥¤¥±¥á¥ó¤À¤«¤é¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¿Í¤ÈÉÕ¤¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤ÆÅöÁ³¡×¤È¤¤¤¦¹û¤ì¤¿Â¦¤Î¹¥°ÕÅª¤Ê»×¤¤¹þ¤ß¤òÂÇ¤ÁºÕ¤¯°ì¸À¤Ç¤¹¡£Èà¤¬¡Ö½÷À¤ò¤È¤Ã¤«¤¨¤Ò¤Ã¤«¤¨¤¹¤ë¥¿¥¤¥×¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡¢¹¥¤¤Ê¿Í¤ËÆþ¤ì¹þ¤ß²á¤®¤ÆËÜ¼Á¤ò¸«¸í¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¤¤¤È¤³¤í¤Ç¤¹¡£
¡Ú£¶¡Û¡Ö²ñ¤¨¤Ê¤¤»þ´Ö¤ÏÎø¤ò°ú¤Î©¤Æ¤ë¥¹¥Ñ¥¤¥¹¤Ê¤ó¤À¤è¡×
¡ÖÈà»á¤Ë²ñ¤¨¤Ê¤¯¤ÆÎ¯¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿ÉÔËþ¤¬¥¹¥Ã¤È¾Ã¤¨¤¿¡×¡Ê£²£°Âå½÷À¡Ë¤Ê¤É¡¢Îø¿Í´Ö¤ËÎ©¤Á¤Ï¤À¤«¤ë¥Ï¡¼¥É¥ë¤òÁ°¸þ¤¤Ë¤È¤é¤¨¤ë°ì¸À¤Ç¤¹¡£²ñ¤¨¤Ê¤¤¤È¤¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Îø¿Í¤È¤Î´Ø·¸¤¬¤¦¤Þ¤¯¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤¤Ë¤â»×¤¤½Ð¤·¤¿¤¤¹Í¤¨¤Ç¤¹¡£
¡Ú£·¡Û¡Ö¤ªÁ°¤¬¹¥¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿Áê¼ê¤À¤«¤éÁÇÅ¨¤ÊÅÛ¤Ë·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£·ù¤¤¤Ë¤Ê¤ì¤Ê¤¯¤ÆÅöÁ³¤À¡×
¡ÖÅÜ¤é¤ì¤ë¤Î¤ò³Ð¸ç¤Ç¡ØÊÌ¤Î¿Í¤¬¹¥¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡Ù¤ÈÅÁ¤¨¤¿¤é¡¢¤Þ¤µ¤«¤Î¥»¥ê¥Õ¤¬ÊÖ¤Ã¤Æ¤¤¿¡×¡Ê£²£°Âå½÷À¡Ë¤Ê¤É¡¢ÊÌ¤ì¤Î¾ì¤Ç°ìÅÓ¤Ê°¦¾ð¤ò¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤Ë¼¨¤·¤¿°ì¸À¤Ç¤¹¡£ÊÌ¤ì¤¿Îø¿Í¤Ë¹¬¤»¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤ÈËÜ¿´¤Ç»×¤¨¤¿¤È¤¡¢¿Í¤ÏÎø°¦¤òÄÌ¤¸¤Æ°ì²ó¤êÂç¤¤¯¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¡Ú£¸¡Û¡Öº£Æü¸À¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤éÌÀÆü¤Ï¤â¤Ã¤ÈÍ¦µ¤¤¬¤¤¤ë¤è¡×
¡Ö¤¢¤Þ¤ê¤ËÀµ¤·¤¤»ØÅ¦¤Ç¥Ï¥Ã¤È¤·¤Þ¤·¤¿¡×¡Ê£²£°Âå½÷À¡Ë¤Ê¤É¡¢Îø°¦¤òÀ®¸ù¤ËÆ³¤¯ÎäÀÅ¤ÊÈ½ÃÇ¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¿Í¤Ø¤Î¿¿¤ÃÅö¤Ê°ì¸À¤Ç¤¹¡£Îø°¦Ãæ¤Ï¼«Ê¬¤Îµ¤»ý¤Á¤¬Éë¤¯¤Þ¤Þ¤Ë¹ÔÆ°¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢µÒ´ÑÅª¤Ê°Õ¸«¤â»²¹Í¤Ë¤·¤¿¤Û¤¦¤¬¹ðÇò¤¹¤ëÍ¦µ¤¤¬½Ð¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¡Ú£¹¡Û¡Ö¥Õ¥é¤ì¤Æ¤â¤¤¤¤¡¢½ý¤Ä¤¤¤Æ¤â¤¤¤¤¡¢¤½¤¦»×¤¨¤¿¤È¤¤³¤½¤¬ËÜÅö¤ÎÎø¡×
¡Ö¼ä¤·¤¤¤Î¤¬¥¤¥ä¤Ç¥Õ¥é¤ì¤Ê¤¤Áê¼ê¤È¤Ð¤«¤êÉÕ¤¹ç¤ª¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤Ëµ¤¤Å¤¤¤¿¡×¡Ê£²£°ÂåÃËÀ¡Ë¤Ê¤É¡¢µ¤»ý¤Á¤ËÌÂ¤¤¤¬¤¢¤ë¿Í¤ÎÌÜ¤ò³Ð¤Þ¤¹°ì¸À¤Ç¤¹¡£¤È¤Ë¤«¤¯Èà½÷¤¬Íß¤·¤¤¤È´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Ï¡¢º£¤Î´¶¾ð¤¬ËÜÅö¤ÎÎø¤Ê¤Î¤«¤É¤¦¤«°ìÅÙ¼«Ê¬¤ËÌä¤¤¤«¤±¤¿¤Û¤¦¤¬¤è¤µ¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¤Û¤«¤Ë¤â¡Ö¡Ø¤ï¤«¤ë¡ª¡Ù¤È»×¤ï¤º¤¦¤Ê¤º¤¯¡¢Í§Ã£¤¬Ï³¤é¤·¤¿¡ØÎø¤ÎÌ¾¸À¡Ù¡×¤Ï¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£³§¤µ¤ó¤Î¤´°Õ¸«¤ò¤ªÂÔ¤Á¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¡Ê£Â£Ì£Ï£Ã£Ë£Â£Õ£Ó£Ô£Å£Ò¡Ë