女性が「ダサい！」と感じる男性のファッションアイテム９パターン
オシャレに対する価値観は、当然ながら男女で異なるもの。とはいえ、女性に「この人ダサい！」と思われてしまったら、恋愛で不利になってしまいます。では女性は、男性のどんなファッションアイテムを「ダサい！」と感じるのでしょうか？ 女性にアンケートを取ってみました。
【１】室内や夜間にかけている用途不明なサングラス
「有名人でもないのに眩しくないところでなぜサングラスをかけるのか、意味不明」（２０代女性）、「ダサさが際立つ」（２０代女性）など、実用性無視のサングラスは評判が悪い様子。視界が狭くなって危険でもあるので、夜間や室内では外したほうが良いでしょう。
【２】いつ買ったのかわからないような毛玉だらけのセーターやフリース
「だらしない」（１０代女性）、「オシャレ心がなさそうに見える」（２０代女性）など、服の手入れが行き届いていない感じに女性は不快感を覚えるようです。毛玉は取った上で、デートに臨むようにしましょう。
【３】女性っぽい、耳からぶら下がるタイプのピアス
「似合っている人を見たことがない」（３０代女性）、「オシャレを勘違いしてる」（３０代女性）、など、女性からの評判はかなり悪いようです。ピアスをつけるなら、スタッドピアスなど、ジャラジャラとぶら下がらないタイプにしたほうが良いでしょう。
【４】ドクロやロザリオなどをモチーフにした大きなアクセサリー
「頭が悪そうに見える」（２０代女性）、「何を目指してるファッションなのかわからないし、一緒に歩きたくない」（３０代女性）など、女性からの酷評が多数でした。大きいチャームは主張が強すぎるので、小さめのものをつけたほうが良いかもしれません。
【５】ナルシストっぽい先が尖った靴
「流行ってないし、おじさん臭い」（２０代女性）、「９割がナルシストだと思う」（３０代女性）、「先が尖ったヘビ柄の靴だったらマジで最悪」（２０代女性）など、先の尖った靴を目の敵にしている女性が多いようです。尖った靴を履くことに対してポリシーがあるのであれば、女性を説き伏せるぐらいの理論武装をすると良いかもしれません。
【６】ファーが無駄についた服
「自己陶酔が激しそう」（２０代女性）、「安っぽい」（３０代女性）、「女と遊んでいそう」（３０代女性）など、印象が悪い様子。コートのファーはかわいく見えるみたいですが、ファーつきマフラーなどはチャラチャラして見えるようです。あまり派手に見えないファーを選んだほうが良いでしょう。
【７】明らかにだらしなく穿いているＢ系のダボダボパンツ
「Ｂ系ファッションは似合う人がほとんどいない」（２０代女性）、「無理して穿いている感がハンパなくて見ていて不快」（２０代女性）、「腰パンはみっともない」（３０代女性）など、厳しい声が多数。もう少し自分のサイズに合った服装を選んだほうが良さそうです。
【８】「流行ったの何年前でしたっけ！？」と思ってしまうチョーカー
「『いつの時代の流行り！？』と思ってしまう」（２０代女性）、「男性がつけていると気持ち悪い」（３０代女性）、「ピタッとした服にチョーカーをつけていたら最悪」（２０代女性）など、嫌悪感を抱く女性が多いようです。つけてきてしまったら外すか、マフラーなどで隠したほうが良いかもしれません。
【９】財布からぶら下がっているシルバーのウォレットチェーン
財布の紛失防止にはなりますが、「危ないことをやってそう」（１０代女性）、「チャラ男に見えるし、一緒に歩くと音がうるさい」（２０代女性）など、女性からの評判はすこぶる悪いようです。利便性よりもスマートさを考慮したほうが良いかもしれません。
思い当たるアイテムはありましたか？ デートの際の参考にしていただければ幸いです。皆さんのご意見をお待ちしております。（遠藤麻衣／ｖｅｒｂ）
