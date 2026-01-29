女性に「大人の男って感じで素敵」と思われる男性の小物９パターン
女性は男性が身につけているものから、相手のセンスを推し量ることがあります。では、どんなアイテムならば、女性にセンスがあると思われるのでしょうか。今回は『オトメスゴレン』の女性読者へのアンケートから「女性に『大人の男って感じで素敵』と思われる男性の小物９パターン」を紹介します。
【１】使い込んでいてエイジングのかかった革製の名刺入れ
「使い込んだ革製品ってかっこいい」（３０代女性）と、長く使っていて味が出てきた革製品を持ち歩く男性に「大人の男」らしさを感じる女性も少なくないようです。レザーアイテムを選ぶ際には、長期間使うことを見越して、流行りのデザインではなく、定番の形のものを選んでおいた方がいいかもしれません。
【２】メモをとる手に目がとまる、上質な万年筆
「万年筆は大人っぽい小物の代名詞」（２０代女性）など、男性が使っている筆記具をチェックする女性もいます。こまめに手入れをしつつ使い込んだ万年筆からは、「物を大切にする」という想いが伝わり、女性からの評価もアップするのではないでしょうか。
【３】トータルコーディネイトを意識して、靴と色味を合わせたベルト
「大人のオシャレって感じ」（２０代女性）のように、トータルの色味を意識したファッションに好感を持つ女性は多いようです。私服と違って個性を主張しづらいスーツスタイルでこそ、上手に色を合わせることで、センスのよさをアピールしたいものです。
【４】キレイにアイロンのかかった、品の良さが漂うシルク素材のハンカチ
「育ちがよさそう」（３０代女性）と、きちんと折り目のついたハンカチを持ち歩く男性は、女性に上品な印象を与えることができるようです。その際、流行のブランドのハンカチではなく、老舗ブランドのものを選ぶと、より大人っぽさを演出できるのではないでしょうか。
【５】「男のこだわり」を感じさせる、よく手入れされたブランド物のオイルライター
「タバコを吸う仕草もかっこよく見える」（２０代女性）など、タバコを吸わない女性には縁がないアイテムだからこそ、つい目がいくという意見もありました。ライターに合わせて、シガレットケースも持ち歩くと、より「こだわっている感」が醸し出せるかもしれません。
【６】あえてシックな色味のスマホケース
「派手な柄だと子どもっぽい」（１０代女性）と、キャラクターものやポップな柄のスマホケースを使う男性を敬遠する女性の声もありました。シックなものを選びつつ、その中にも遊び心が垣間見えるデザインだと、女性からの好感度もあがるのではないでしょうか。
【７】カードや領収書でパンパンになっていないスマートな長財布
「財布の中がゴチャゴチャだとひく」（３０代女性）のように、膨れ上がった財布を持つ男性を、「だらしない人」と判断する女性もいました。その都度整理しておけば、自己管理がきちんとできる「大人の男性」だと思ってもらえるかもしれません。
【８】泥汚れや傷のない、ピカピカに磨かれた革靴
「靴がキレイだとオシャレな人だと思う」（２０代女性）など、多くの女性は男性の足元をチェックしているようです。決して高級なものではなくても、手入れの行き届いた革靴を履きこなせば、スマートな男性だと印象付けられるのではないでしょうか。
【９】ギラギラした派手な装飾がなく、シンプルな腕時計
「派手な時計は嫌味っぽい」（３０代女性）のように、シンプルなデザインの腕時計に好印象を抱く女性は多いようです。文字盤の形状やバンド部分のレザーの質などにちょっとしたこだわりが隠れていると、さらに女性から「センスがあるな」と思われるかもしれません。
「女性に『大人の男って感じで素敵』と思われる男性の小物」には、ほかにどんなものがあるでしょうか。みなさんのご意見をお待ちしております。（磯田大介／Ｏｆｆｉｃｅ Ｔｉ＋）
【１】使い込んでいてエイジングのかかった革製の名刺入れ
「使い込んだ革製品ってかっこいい」（３０代女性）と、長く使っていて味が出てきた革製品を持ち歩く男性に「大人の男」らしさを感じる女性も少なくないようです。レザーアイテムを選ぶ際には、長期間使うことを見越して、流行りのデザインではなく、定番の形のものを選んでおいた方がいいかもしれません。
「万年筆は大人っぽい小物の代名詞」（２０代女性）など、男性が使っている筆記具をチェックする女性もいます。こまめに手入れをしつつ使い込んだ万年筆からは、「物を大切にする」という想いが伝わり、女性からの評価もアップするのではないでしょうか。
【３】トータルコーディネイトを意識して、靴と色味を合わせたベルト
「大人のオシャレって感じ」（２０代女性）のように、トータルの色味を意識したファッションに好感を持つ女性は多いようです。私服と違って個性を主張しづらいスーツスタイルでこそ、上手に色を合わせることで、センスのよさをアピールしたいものです。
【４】キレイにアイロンのかかった、品の良さが漂うシルク素材のハンカチ
「育ちがよさそう」（３０代女性）と、きちんと折り目のついたハンカチを持ち歩く男性は、女性に上品な印象を与えることができるようです。その際、流行のブランドのハンカチではなく、老舗ブランドのものを選ぶと、より大人っぽさを演出できるのではないでしょうか。
【５】「男のこだわり」を感じさせる、よく手入れされたブランド物のオイルライター
「タバコを吸う仕草もかっこよく見える」（２０代女性）など、タバコを吸わない女性には縁がないアイテムだからこそ、つい目がいくという意見もありました。ライターに合わせて、シガレットケースも持ち歩くと、より「こだわっている感」が醸し出せるかもしれません。
【６】あえてシックな色味のスマホケース
「派手な柄だと子どもっぽい」（１０代女性）と、キャラクターものやポップな柄のスマホケースを使う男性を敬遠する女性の声もありました。シックなものを選びつつ、その中にも遊び心が垣間見えるデザインだと、女性からの好感度もあがるのではないでしょうか。
【７】カードや領収書でパンパンになっていないスマートな長財布
「財布の中がゴチャゴチャだとひく」（３０代女性）のように、膨れ上がった財布を持つ男性を、「だらしない人」と判断する女性もいました。その都度整理しておけば、自己管理がきちんとできる「大人の男性」だと思ってもらえるかもしれません。
【８】泥汚れや傷のない、ピカピカに磨かれた革靴
「靴がキレイだとオシャレな人だと思う」（２０代女性）など、多くの女性は男性の足元をチェックしているようです。決して高級なものではなくても、手入れの行き届いた革靴を履きこなせば、スマートな男性だと印象付けられるのではないでしょうか。
【９】ギラギラした派手な装飾がなく、シンプルな腕時計
「派手な時計は嫌味っぽい」（３０代女性）のように、シンプルなデザインの腕時計に好印象を抱く女性は多いようです。文字盤の形状やバンド部分のレザーの質などにちょっとしたこだわりが隠れていると、さらに女性から「センスがあるな」と思われるかもしれません。
「女性に『大人の男って感じで素敵』と思われる男性の小物」には、ほかにどんなものがあるでしょうか。みなさんのご意見をお待ちしております。（磯田大介／Ｏｆｆｉｃｅ Ｔｉ＋）