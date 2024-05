ファッションアイテムから便利グッズまで、ディズニーグッズを幅広く取り扱う「ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ」

今回は、「ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ」で発売中の、飾るみたいに目立つ場所に置きたい、ディズニーデザイン「メイクボックス」の紹介をします☆

メイクボックス(ディズニー)

© Disney

価格:14,900円(税込)

サイズ:幅26.5、奥行28、高さ26cm

引出内寸:14.5×10×5.5(高さ)cm・2杯、6.5×10×13.5(高さ)cm・1杯

販売店舗:ベルメゾンディズニーファンタジーショップ

リビングなどにそのまま飾っておきたくなるラブリーなメイクボックス。

3杯の引出しにメイク道具をたっぷりしまえて、持ち運びやすく使い勝手も優秀です!

また背面にはボトル類を立ててすっきりと収納でき、取り出しやすさも◎

使わない時はコンパクトにしまえるミラー付きです。

デザインは全部で6種類がラインナップ。

アリエル

© Disney

『リトル・マーメイド』のディズニープリンセス「アリエル」デザインのメイクボックス。

淡いブルーが「アリエル」の住む海のようで爽やか!

そして、引き出しの持ち手はヒトデモチーフです。

ベル

© Disney

『美女と野獣』のディズニープリンセス「ベル」デザインのメイクボックス。

引き出しの持ち手は真っ赤なバラモチーフ、サイドには横顔が美しい「ベル」の姿が描かれています☆

それから、クリーム色が上品で素敵。

マリー

© Disney

『おしゃれキャット』の主人公「マリー」デザインのメイクボックス。

白とピンクの配色使いがガーリーで可愛さ満点☆

引き出しの持ち手はコロンとしたリボンモチーフになっています。

ラプンツェル

© Disney

『塔の上のラプンツェル』のディズニープリンセス「ラプンツェル」デザインのメイクボックス。

「ラプンツェル」のドレスとお揃いのカラーでもあるパープルで仕上げられた、大人可愛いデザインが魅力的!

お花柄でアレンジされた、持ち手部分にも注目です。

ふしぎの国のアリス

© Disney

『ふしぎの国のアリス』の主人公「アリス」デザインのメイクボックス。

ミラーやボックス全体に描かれた、作中のキーアイテムもお洒落☆

持ち手部分には、大きなリボンがデザインされています。

ティンカー・ベル

© Disney

『ピーター・パン』に登場する妖精「ティンカー・ベル」デザインのメイクボックス。

夜空をイメージしたネイビー×白の配色使いがロマンティックな雰囲気!

チャーミングな「ティンカー・ベル」の姿に、一面にはたくさんのピクシーダストが舞っています。

© Disney

引き出しは全部で3杯。

コスメを細かく分類して収納できます◎

© Disney

背面には高さのあるボトル類を立てて収納することができます。

スキンケア用品から香水まで、収納力抜群☆

© Disney

ミラーは使わないときは背面に収納することも!

さらに、ミラーの角度も2段階で調整ができます。

毎日のメイクで使うものを可愛くひとまとめにできてとっても便利。

飾るように目立つ場所に置きたい、ディズニーデザインの「メイクボックス」の紹介でした☆

ベルメゾンディズニーファンタジーショップで販売中です!

