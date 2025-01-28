Èà½÷¤È¤ÎLINE¤ò¡¢¤Ê¤ó¤È¤Ê¤¯´ûÆÉ¥¹¥ë¡¼¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦ÍýÍ³£µ¥Ñ¥¿¡¼¥ó
ÉáÃÊ¤Ê¤é¤¹¤°¤ËÊÖ¿®¤ò¤¯¤ì¤ëÈà»á¤¬¡¢¤Ê¤¼¤«´ûÆÉ¥¹¥ë¡¼¤Î¤Þ¤Þ²¿¤â¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤¤¡Ä¡£LINE¤Î¤ä¤ê¤È¤ê¤¬ÅÓÀä¤¨¤ë¤È¡¢ÉÔ°Â¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¿Í¤ÏÂ¿¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£À¤¤ÎÃËÀ¤Ï¡¢¤¤¤Ã¤¿¤¤¤É¤ó¤Ê»ö¾ð¤¬¤¢¤ë¤È¤¤ËÈà½÷¤«¤é¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò´ûÆÉ¥¹¥ë¡¼¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¤½¤³¤Çº£²ó¤Ï¡¢10Âå¤«¤é20Âå¤ÎÆÈ¿ÈÃËÀ¤ËÊ¹¤¤¤¿¥¢¥ó¥±¡¼¥ÈÄ´ºº¤ò»²¹Í¤Ë¡¢¡ÖÈà½÷¤È¤ÎLINE¤ò¡¢¤Ê¤ó¤È¤Ê¤¯´ûÆÉ¥¹¥ë¡¼¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦ÍýÍ³¡×¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú£±¡Û¡Ö¤¢¤È£µÊ¬¤Ç¤½¤Ã¤Á¤ËÃå¤¯¡×¤Ê¤É¡¢¤â¤¦¤¹¤°²ñ¤¦¾õ¶·¤Ç¤ÎÏ¢Íí¤À¤Ã¤¿¤«¤é
¡Ö¤â¤¦¤Á¤ç¤Ã¤È¤Ç²ñ¤¨¤ë¤Ê¤é¡¢¤ï¤¶¤ï¤¶²¿¤«¤òÊÖ¤¹É¬Í×¤â¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡×¡Ê10ÂåÃËÀ¡Ë¤Ê¤É¡¢Ä¾ÀÜ´é¤ò¹ç¤ï¤»¤ëÄ¾Á°¤Ê¤Î¤Ç¡¢´ûÆÉ¥¹¥ë¡¼¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤Ç¤¹¡£¼«Ê¬¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢²¿¤é¤«¤Î¥ê¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤ò¼è¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤µ¤»ý¤Á¤Ï¤ï¤«¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢ÊÖ¿®¤òÍ×µá¤¹¤ë¤Û¤É¤Î¤³¤È¤Ç¤â¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¤³¤Î¾ì¹ç¤ÏÌÛ¤Ã¤Æ¼õ¤±Æþ¤ì¤ë¤·¤«¤Ê¤µ¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¡Ú£²¡Û¡Öº£¥Ò¥Þ¡©¡×¤Ê¤É¡¢¹½¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤À¤±¤Ê¤Î¤¬¥ß¥¨¥ß¥¨¤À¤Ã¤¿¤«¤é
¡ÖÈà½÷¤Î¤³¤È¤Ï¹¥¤¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ÀµÄ¾´ªÊÛ¤·¤Æ¤¯¤ì¤È»×¤¦¤È¤¤â¤¢¤ë¡×¡Ê10ÂåÃËÀ¡Ë¤Ê¤É¡¢ÆÃ¤ËÍÑ»ö¤â¤Ê¤¯¡¢¤¿¤ÀÁê¼ê¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤À¤±¤Ê¤Î¤¬ÌÀÇò¤Ê¤Î¤Ç¡¢´ûÆÉ¥¹¥ë¡¼¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤Ç¤¹¡£Èà»á¤Îµ¡·ù¼¡Âè¤Ç¤Ï¡¢´î¤ó¤Ç¹½¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¤¤¤Ä¤Þ¤ÇÂÔ¤Ã¤Æ¤â´ûÆÉ¥¹¥ë¡¼¤Î¤Þ¤Þ¤À¤Ã¤¿¤é¡¢¤¢¤Þ¤ê¤·¤Ä¤³¤¯¤»¤º¤Ë°ú¤²¼¤¬¤ë¤Î¤¬¸ÌÀ¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡Ú£³¡Û¡Ö¥Ð¥¤¥ÈÀè¤Î¥ê¡¼¥À¡¼¤¬¥à¥«¤Ä¤¯¤ó¤À¤±¤É¡×¤Ê¤É¡¢°ìÊýÅª¤Ê¶òÃÔ¤À¤Ã¤¿¤«¤é
¡Ö¤¤¤¤µ¤Ê¬¤ÇDVD¤ò´Ñ¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤Ê¤ó¤«¤À¤È¡¢¿å¤òº¹¤µ¤ì¤¿¤è¤¦¤Ç¤¦¤ó¤¶¤ê¤·¤Þ¤¹¡×¡Ê20ÂåÃËÀ¡Ë¤Ê¤É¡¢¥Í¥¬¥Æ¥£¥Ö¤ÊÏÃ¤òÊ¹¤¤¿¤¯¤Ê¤¯¤Æ¡¢´ûÆÉ¥¹¥ë¡¼¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤Ç¤¹¡£²¿ÅÙ¤«¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤â¡¢´ûÆÉ¤¬ÉÕ¤¯¤À¤±¤Ç¥³¥á¥ó¥È¤ò¤â¤é¤¨¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ï¡¢²÷¤¯Ê¹¤¤¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤¿¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¡Ú£´¡Û¡Ö¾åÂç²¬¤Ã¤ÆÆÃµÞ»ß¤Þ¤ë¤Ã¤±¡©¡×¤Ê¤É¡¢¼«Ê¬¤ÇÄ´¤Ù¤ì¤Ð¤ï¤«¤ë¤è¤¦¤Ê¼ÁÌä¤À¤Ã¤¿¤«¤é
¡Ö¤ª¤Þ¤¨¤¬¼ê¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤½¤Î¥¹¥Þ¥Û¤Ç¤µ¤Ã¤µ¤È¸¡º÷¤·¤í¡¢¤ÈÆÍ¤Ã¹þ¤ß¤¿¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡×¡Ê20ÂåÃËÀ¡Ë¤Ê¤É¡¢¿Í¤ËÍê¤êÀÚ¤ê¤Î»ÑÀª¤Ë¥¤¥é¥Ã¤È¤¤¿¤¿¤á¤Ë¡¢´ûÆÉ¥¹¥ë¡¼¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤Ç¤¹¡£¤¤¤Ä¤â¤Ê¤é¤µ¤µ¤Ã¤ÈÊÖ»ö¤ò¤¯¤ì¤ë¤Ï¤º¤Ê¤Î¤Ë¡¢È¿±þ¤¬Æß¤¤¾ì¹ç¤Ï¡¢µ¤Ê¬¤ò³²¤µ¤»¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿²ÄÇ½À¤ò¹Í¤¨¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡Ú£µ¡Û¡Ö¿ÍÀ¸¤ò´Ö°ã¤¨¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡Ä¡×¤Ê¤É¡¢LINE¤Ç¤ä¤ê¤È¤ê¤¹¤ë¤Ë¤Ï¤¢¤Þ¤ê¤Ë½Å¤¤ÆâÍÆ¤À¤Ã¤¿¤«¤é
¡Ö¤³¤Ã¤Á¤â¿¿ÌÌÌÜ¤ËÅú¤¨¤Ê¤¤ã¤Ê¤é¤Ê¤¤ÆâÍÆ¤À¤È¡¢·Ú¡¹¤·¤¯ÊÖ¿®¤Ç¤¤Ê¤¯¤Ê¤ë¡×¡Ê20ÂåÃËÀ¡Ë¤Ê¤É¡¢Á÷¤é¤ì¤Æ¤¤¿ÆâÍÆ¤¬½Å¤¹¤®¤Æ¡¢´ûÆÉ¥¹¥ë¡¼¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤Ç¤¹¡£ÁêÃÌ»ö¤¬¤¢¤ë¤È¤¤Ï¡¢ÆÈ¤ê¤è¤¬¤ê¤ÊÄ¹Ê¸¤òÁ÷¤ê¤¬¤Á¤Ê¤â¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢Èà»á¤ÎÄÀÌÛ¤¬Â³¤¯¤è¤¦¤Ê¤é¡¢¡ÖLINE¤¸¤ã¤Ê¤¯¤ÆÄ¾ÀÜÏÃ¤·¤¿¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¤«¤Ê¡©¡×¤È³ÎÇ§¤·¤¿¤Û¤¦¤¬¤è¤µ¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
ÎäÀÅ¤Ë´Ñ»¡¤·¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢Èà»á¤¬´ûÆÉ¥¹¥ë¡¼¤¹¤ë¾õ¶·¤Ë¤Ï°ìÄê¤Î·¹¸þ¤¬¤¢¤ë¤Ï¤º¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤ò¸«È´¤¤¤Æ¾å¼ê¤ËLINE¤ò»È¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¡Êº°ÌîÎµÊ¿¡Ë
¡Ö¤â¤¦¤Á¤ç¤Ã¤È¤Ç²ñ¤¨¤ë¤Ê¤é¡¢¤ï¤¶¤ï¤¶²¿¤«¤òÊÖ¤¹É¬Í×¤â¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡×¡Ê10ÂåÃËÀ¡Ë¤Ê¤É¡¢Ä¾ÀÜ´é¤ò¹ç¤ï¤»¤ëÄ¾Á°¤Ê¤Î¤Ç¡¢´ûÆÉ¥¹¥ë¡¼¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤Ç¤¹¡£¼«Ê¬¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢²¿¤é¤«¤Î¥ê¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤ò¼è¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤µ¤»ý¤Á¤Ï¤ï¤«¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢ÊÖ¿®¤òÍ×µá¤¹¤ë¤Û¤É¤Î¤³¤È¤Ç¤â¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¤³¤Î¾ì¹ç¤ÏÌÛ¤Ã¤Æ¼õ¤±Æþ¤ì¤ë¤·¤«¤Ê¤µ¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¡Ú£²¡Û¡Öº£¥Ò¥Þ¡©¡×¤Ê¤É¡¢¹½¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤À¤±¤Ê¤Î¤¬¥ß¥¨¥ß¥¨¤À¤Ã¤¿¤«¤é
¡ÖÈà½÷¤Î¤³¤È¤Ï¹¥¤¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ÀµÄ¾´ªÊÛ¤·¤Æ¤¯¤ì¤È»×¤¦¤È¤¤â¤¢¤ë¡×¡Ê10ÂåÃËÀ¡Ë¤Ê¤É¡¢ÆÃ¤ËÍÑ»ö¤â¤Ê¤¯¡¢¤¿¤ÀÁê¼ê¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤À¤±¤Ê¤Î¤¬ÌÀÇò¤Ê¤Î¤Ç¡¢´ûÆÉ¥¹¥ë¡¼¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤Ç¤¹¡£Èà»á¤Îµ¡·ù¼¡Âè¤Ç¤Ï¡¢´î¤ó¤Ç¹½¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¤¤¤Ä¤Þ¤ÇÂÔ¤Ã¤Æ¤â´ûÆÉ¥¹¥ë¡¼¤Î¤Þ¤Þ¤À¤Ã¤¿¤é¡¢¤¢¤Þ¤ê¤·¤Ä¤³¤¯¤»¤º¤Ë°ú¤²¼¤¬¤ë¤Î¤¬¸ÌÀ¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡Ú£³¡Û¡Ö¥Ð¥¤¥ÈÀè¤Î¥ê¡¼¥À¡¼¤¬¥à¥«¤Ä¤¯¤ó¤À¤±¤É¡×¤Ê¤É¡¢°ìÊýÅª¤Ê¶òÃÔ¤À¤Ã¤¿¤«¤é
¡Ö¤¤¤¤µ¤Ê¬¤ÇDVD¤ò´Ñ¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤Ê¤ó¤«¤À¤È¡¢¿å¤òº¹¤µ¤ì¤¿¤è¤¦¤Ç¤¦¤ó¤¶¤ê¤·¤Þ¤¹¡×¡Ê20ÂåÃËÀ¡Ë¤Ê¤É¡¢¥Í¥¬¥Æ¥£¥Ö¤ÊÏÃ¤òÊ¹¤¤¿¤¯¤Ê¤¯¤Æ¡¢´ûÆÉ¥¹¥ë¡¼¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤Ç¤¹¡£²¿ÅÙ¤«¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤â¡¢´ûÆÉ¤¬ÉÕ¤¯¤À¤±¤Ç¥³¥á¥ó¥È¤ò¤â¤é¤¨¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ï¡¢²÷¤¯Ê¹¤¤¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤¿¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¡Ú£´¡Û¡Ö¾åÂç²¬¤Ã¤ÆÆÃµÞ»ß¤Þ¤ë¤Ã¤±¡©¡×¤Ê¤É¡¢¼«Ê¬¤ÇÄ´¤Ù¤ì¤Ð¤ï¤«¤ë¤è¤¦¤Ê¼ÁÌä¤À¤Ã¤¿¤«¤é
¡Ö¤ª¤Þ¤¨¤¬¼ê¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤½¤Î¥¹¥Þ¥Û¤Ç¤µ¤Ã¤µ¤È¸¡º÷¤·¤í¡¢¤ÈÆÍ¤Ã¹þ¤ß¤¿¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡×¡Ê20ÂåÃËÀ¡Ë¤Ê¤É¡¢¿Í¤ËÍê¤êÀÚ¤ê¤Î»ÑÀª¤Ë¥¤¥é¥Ã¤È¤¤¿¤¿¤á¤Ë¡¢´ûÆÉ¥¹¥ë¡¼¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤Ç¤¹¡£¤¤¤Ä¤â¤Ê¤é¤µ¤µ¤Ã¤ÈÊÖ»ö¤ò¤¯¤ì¤ë¤Ï¤º¤Ê¤Î¤Ë¡¢È¿±þ¤¬Æß¤¤¾ì¹ç¤Ï¡¢µ¤Ê¬¤ò³²¤µ¤»¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿²ÄÇ½À¤ò¹Í¤¨¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡Ú£µ¡Û¡Ö¿ÍÀ¸¤ò´Ö°ã¤¨¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡Ä¡×¤Ê¤É¡¢LINE¤Ç¤ä¤ê¤È¤ê¤¹¤ë¤Ë¤Ï¤¢¤Þ¤ê¤Ë½Å¤¤ÆâÍÆ¤À¤Ã¤¿¤«¤é
¡Ö¤³¤Ã¤Á¤â¿¿ÌÌÌÜ¤ËÅú¤¨¤Ê¤¤ã¤Ê¤é¤Ê¤¤ÆâÍÆ¤À¤È¡¢·Ú¡¹¤·¤¯ÊÖ¿®¤Ç¤¤Ê¤¯¤Ê¤ë¡×¡Ê20ÂåÃËÀ¡Ë¤Ê¤É¡¢Á÷¤é¤ì¤Æ¤¤¿ÆâÍÆ¤¬½Å¤¹¤®¤Æ¡¢´ûÆÉ¥¹¥ë¡¼¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤Ç¤¹¡£ÁêÃÌ»ö¤¬¤¢¤ë¤È¤¤Ï¡¢ÆÈ¤ê¤è¤¬¤ê¤ÊÄ¹Ê¸¤òÁ÷¤ê¤¬¤Á¤Ê¤â¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢Èà»á¤ÎÄÀÌÛ¤¬Â³¤¯¤è¤¦¤Ê¤é¡¢¡ÖLINE¤¸¤ã¤Ê¤¯¤ÆÄ¾ÀÜÏÃ¤·¤¿¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¤«¤Ê¡©¡×¤È³ÎÇ§¤·¤¿¤Û¤¦¤¬¤è¤µ¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
ÎäÀÅ¤Ë´Ñ»¡¤·¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢Èà»á¤¬´ûÆÉ¥¹¥ë¡¼¤¹¤ë¾õ¶·¤Ë¤Ï°ìÄê¤Î·¹¸þ¤¬¤¢¤ë¤Ï¤º¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤ò¸«È´¤¤¤Æ¾å¼ê¤ËLINE¤ò»È¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¡Êº°ÌîÎµÊ¿¡Ë