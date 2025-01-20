£±£°Âå¤Î½÷À¤¬¸ì¤ë¡Ö¥¤¥±¥á¥ó¡×¤Î¾ò·ï£¹¥Ñ¥¿¡¼¥ó
Æ±¤¸½÷À¤È¸À¤¨¤É¤â¡¢Ç¯Îð¤¬°ã¤¨¤ÐÃËÀ¤Î¹¥¤ß¤âÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£¿ÍÀ¸·Ð¸³¤¬Àõ¤¤£±£°Âå¤Î½÷À¤Ï¤É¤ó¤ÊÃËÀ¤Ë¼æ¤«¤ì¤ë·¹¸þ¤Ë¤¢¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¤½¤³¤Çº£²ó¤Ï¡¢¡Ø¥ª¥È¥á¥¹¥´¥ì¥ó¡Ù¤Î½÷ÀÆÉ¼Ô¤Î¤ß¤Ê¤µ¤ó¤ÎÀ¼¤ò»²¹Í¤Ë¡¢¡Ö£±£°Âå¤Î½÷À¤¬¸ì¤ë¡Ø¥¤¥±¥á¥ó¡Ù¤Î¾ò·ï¡×¤òÃµ¤Ã¤Æ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú£±¡Û»Ò¤É¤â¤ä¤ªÇ¯´ó¤ê¤Ë¿ÆÀÚ
¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤êÃË¤ÏÃæ¿È¤¬ÂçÀÚ¡×¡Ê£±£°Âå½÷À¡Ë¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ë¡¢º¤¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤ò¸«¤¿¤é¼«Á³¤Ë¼ê¤òº¹¤·¿¤Ù¤é¤ì¤ë¤ä¤µ¤·¤¤ÃËÀ¤¬¹¥¤¤Ê£±£°Âå½÷À¤â¤¤¤Þ¤¹¡£½÷¤Î»Ò¤¬¸«¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÉáÃÊ¤«¤é»Ò¤É¤â¤ä¤ªÇ¯´ó¤ê¤Ë¿ÆÀÚ¤Ë¤·Â³¤±¤ì¤Ð¡¢¤¤¤Ä¤«¤¤Ã¤ÈÆâÌÌ¤ÎÌ¥ÎÏ¤Ëµ¤¤Å¤¤¤Æ¤¯¤ì¤ë½÷¤Î»Ò¤¬¸½¤ì¤ë¤È¿®¤¸¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡Ú£²¡Û¹â¿ÈÄ¹¤«¤ÄºÙ¥Þ¥Ã¥Á¥ç¤ÊÂÎ·¿
¡ÖÎÙ¤Ë¤¤¤ë¤À¤±¤Ç¼é¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë´¶¤¸¤¬¤¹¤ë¡×¡Ê£±£°Âå½÷À¡Ë¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ë¡¢ÆùÂÎÅª¤ÊÈþ¤·¤µ¤ä¶¯¤µ¤Ë¼æ¤«¤ì¤ë¤Î¤â£±£°Âå½÷À¤ÎÆÃÄ§¤Î°ì¤Ä¤È¸À¤¨¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£ÇØ¤ò¿¤Ð¤¹¤Î¤ÏÆñ¤·¤¯¤Æ¤â¡¢¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤ä¶ÚÎÏ¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤Ç¿ÈÂÎ¤ò°ú¤¤·¤á¤ëÅØÎÏ¤ò¤·¤ÆÂ»¤Ï¤Ê¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¡Ú£³¡ÛÉáÃÊ¤Ï¥ª¥ìÍÍ¥¥ã¥é¤À¤±¤É¡¢¤È¤¤É¤Í¥¤·¤¤
¡Ö¼å¤¤ÃË¤è¤êÃÇÁ³¤¤¤¤¡×¡Ê£±£°Âå½÷À¡Ë¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ë¡¢¤¤¤Ä¤â¥×¥é¥¤¥É¤¬¹â¤¯¡¢¶¯°ú¤ÊÃËÀ¤Î¤µ¤ê¤²¤Ê¤¤Í¥¤·¤µ¤Ë¼å¤¤¤È¤¤¤¦£±£°Âå½÷À¤â¡£¤¿¤À¤·¡¢¡Ö´ª°ã¤¤¥ª¥ìÍÍ¤Ï£Î£Ç¡×¡Ê£±£°Âå½÷À¡Ë¤È¤¤¤¦À¼¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢º¬¤Ã¤«¤é¤Î¥ª¥ìÍÍ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ë¡¢¥â¥Æ¤¿¤¤¤¬¤¿¤á¤Ë¿¿»÷¤ò¤¹¤ë¤È¡¢½÷¤Î»Ò¤Ë¤È¤Ã¤Æ¥¦¥¶¤¤¤À¤±¤Î¥Ë¥»¥â¥Î¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡Ú£´¡Û¾Ð¤Ã¤¿¤È¤¤Î´é¤¬»Ò¤É¤â¤ß¤¿¤¤¤Ç¤«¤ï¤¤¤¤
¡ÖÊìÀËÜÇ½¤¬¤¯¤¹¤°¤é¤ì¤ë¡×¡Ê£±£°Âå½÷À¡Ë¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ë¡¢ÃËÀ¤Î¤«¤ï¤¤¤¤¾Ð´é¤ò¸«¤ë¤È¡Ö¥¥å¥ó¡Ä¡×¤È¤¹¤ë¤È¤¤¤¦£±£°Âå½÷À¤â¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ç¤¹¡£¿´¤ÎÄì¤«¤é³Ú¤·¤¤¤³¤È¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤Î´é¤ò¸«¤»¤ì¤Ð¡¢½÷¤Î»Ò¤Ë¡Ö¤«¤ï¤¤¤¤¡×¤È»×¤ï¤»¤ë¤³¤È¤Ç¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¡Ú£µ¡Û¤Á¤ç¤Ã¤ÈÉÔÎÉ¤Ã¤Ý¤¯¤Æ¤ä¤ó¤Á¤ã¤ÊÀ³Ê
¡Ö´í¸±¤ÊÌ¥ÎÏ¤¬¤¢¤ë¡×¡Ê£±£°Âå½÷À¡Ë¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ë¡¢ÆÃ¤Ë¹â¹»À¸¤¯¤é¤¤¤Þ¤Ç¤Î½÷À¤Ï¡¢ÉÕ¤¹ç¤¦¤È¥¹¥ê¥ë¤òÌ£¤ï¤¨¤½¤¦¤ÊÃËÀ¤Ë¼æ¤«¤ì¤ë·¹¸þ¤Ë¤¢¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£¤¿¤À¤·¡¢ÉÔÎÉ¤½¤Î¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÃË¤é¤·¤¤¶¯°ú¤µ¤ä¤¿¤Þ¤Ë¸«¤»¤ëÍ¥¤·¤µ¤¬¹¥¤¤È¤¤¤¦½÷À¤â¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤¢¤¨¤Æ°¤Ö¤ëÉ¬Í×¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡Ú£¶¡Û¥æ¡¼¥â¥¢¤Î¥»¥ó¥¹¤¬È´·²
¡ÖÌÌÇò¤¤¿Í¤Ï¡¢Æ¬¤¬¤¤¤¤¤È»×¤¦¡×¡Ê£±£°Âå½÷À¡Ë¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ë¡¢¾Ð¤ï¤»¾å¼ê¤ÎÃËÀ¤ËÂÐ¤·¤ÆÃÏÆ¬¤ÎÎÉ¤µ¤ò´¶¤¸¤ë£±£°Âå½÷À¤â¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£¾Ð¤¤¤Î¥»¥ó¥¹¤Ë¼«¿®¤¬¤Ê¤¤¾ì¹ç¤â¡¢¤ª¾Ð¤¤ÈÖÁÈ¡¢Íî¸ì¡¢ÌÌÇò¤¤Í§¿Í¤Ê¤É¤Ë¤¿¤¯¤µ¤ó¿¨¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤¹¤ë¤È¡¢¾¯¤·¤Ï¸þ¾å¤¹¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¡Ú£·¡Û¿Í¹þ¤ß¤ÎÃæ¤Ç¤âÌÜ¤ò¤Ò¤¯¥ª¡¼¥é¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë
¡ÖÉáÄÌ¤Î¿Í¤È°ã¤¦´¶¤¸¤¬¤¹¤ë¡×¡Ê£±£°Âå½÷À¡Ë¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ë¡¢Îø°¦¤Ë¤ª¤¤¤Æ³°¸«¤ò½Å»ë¤¹¤ë£±£°Âå½÷À¤Ï¡¢ÆÃ¤Ë¡Ö¤Û¤«¤ÎÃË¤È¤Ï°ã¤¦Â¸ºß´¶¡×¤ò»ý¤Ã¤¿ÃËÀ¤ò¹¥¤à·¹¸þ¤Ë¤¢¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£Îã¤¨º¬µò¤¬¤Ê¤¯¤Æ¤â¼«¿®Ëþ¡¹¤ÊÎ©¤Áµï¿¶¤ëÉñ¤¤¤ò¿´¤¬¤±¤ì¤Ð¡¢¥â¥Æ¤ëÃËÀ¤ÈÆ±¤¸¤è¤¦¤Ê¶õµ¤¤ò¤Þ¤È¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¡Ú£¸¡Û¤è¤Û¤É¤Î¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¸Â¤ê¡¢½÷¤Î»Ò¤ËÅÜ¤é¤Ê¤¤
¡Ö¥À¥á½Ð¤·¤Ð¤«¤ê¤µ¤ì¤¿¤é¿É¤¤¤«¤é¡×¡Ê£±£°Âå½÷À¡Ë¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ë¡¢Ì¤½Ï¤µ¤ò¼«³Ð¤·¤Æ¤¤¤ë£±£°Âå½÷À¤À¤±¤Ë¡¢´²ÍÆ¤ÊÃËÀ¤Ë¼æ¤«¤ì¤ä¤¹¤¤¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£Îø°¦·Ð¸³ÉÔÂ¤Ê¤¿¤áÉÔ°Â¤âÂ¿¤¤£±£°Âå¤Ï¡¢½÷¤Î»Ò¤¬°¦¾ð¤ò³Î¤«¤á¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢¤ï¤¶¤ÈÅÜ¤é¤»¤è¤¦¤È¤¹¤ë¤³¤È¤â¡£ÍýÉÔ¿Ô¤ÊÂÖÅÙ¤ò¼è¤é¤ì¤Æ¤â¡¢Íî¤ÁÃå¤¤¤¿ÂÐ±þ¤ÇÎ×¤ß¤¿¤¤¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¡Ú£¹¡Û¤È¤Ë¤«¤¯±¿Æ°¿À·Ð¤¬È´·²
¡Ö¸«¤Æ¤¤¤Æ¥«¥Ã¥³¤¤¤¤¡×¡Ê£±£°Âå½÷À¡Ë¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ë¡¢¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤¹¤ë¾ìÌÌ¤òÌÜ¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤£±£°Âå¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¤½¤³¤Ç³èÌö¤¹¤ë»Ñ¤Ï¤È¤Æ¤âÌÜÎ©¤Ä¤è¤¦¤Ç¤¹¡£¥¹¥Ý¡¼¥ÄËüÇ½¤Ê¤é¸À¤¦¤³¤È¤Ê¤·¤Ç¤¹¤¬¡¢¡Ö±¿Æ°¥ª¥ó¥Á¤À¤±¤É¥Þ¥é¥½¥ó¤À¤±¤ÏÂ®¤¤¡×¤Ê¤É²¿¤«°ì¤ÄÆÃµ»¤òºî¤Ã¤Æ¤ª¤±¤Ð¡¢½÷¤Î»Ò¤Î»ëÀþ¤ò½¸¤á¤ë¥Á¥ã¥ó¥¹¤¬½ä¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡Ö£±£°Âå¤Î½÷À¤¬¸ì¤ë¡Ø¥¤¥±¥á¥ó¡Ù¤Î¾ò·ï¡×¤Ë¤Ï¡¢Â¾¤Ë¤É¤ó¤Ê¤â¤Î¤¬¤¢¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤«¡©¡¡¤´°Õ¸«¤ò¤ªÂÔ¤Á¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¡Ê³°»³Éð»Ë¡Ë
¡Ú£±¡Û»Ò¤É¤â¤ä¤ªÇ¯´ó¤ê¤Ë¿ÆÀÚ
¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤êÃË¤ÏÃæ¿È¤¬ÂçÀÚ¡×¡Ê£±£°Âå½÷À¡Ë¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ë¡¢º¤¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤ò¸«¤¿¤é¼«Á³¤Ë¼ê¤òº¹¤·¿¤Ù¤é¤ì¤ë¤ä¤µ¤·¤¤ÃËÀ¤¬¹¥¤¤Ê£±£°Âå½÷À¤â¤¤¤Þ¤¹¡£½÷¤Î»Ò¤¬¸«¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÉáÃÊ¤«¤é»Ò¤É¤â¤ä¤ªÇ¯´ó¤ê¤Ë¿ÆÀÚ¤Ë¤·Â³¤±¤ì¤Ð¡¢¤¤¤Ä¤«¤¤Ã¤ÈÆâÌÌ¤ÎÌ¥ÎÏ¤Ëµ¤¤Å¤¤¤Æ¤¯¤ì¤ë½÷¤Î»Ò¤¬¸½¤ì¤ë¤È¿®¤¸¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡ÖÎÙ¤Ë¤¤¤ë¤À¤±¤Ç¼é¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë´¶¤¸¤¬¤¹¤ë¡×¡Ê£±£°Âå½÷À¡Ë¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ë¡¢ÆùÂÎÅª¤ÊÈþ¤·¤µ¤ä¶¯¤µ¤Ë¼æ¤«¤ì¤ë¤Î¤â£±£°Âå½÷À¤ÎÆÃÄ§¤Î°ì¤Ä¤È¸À¤¨¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£ÇØ¤ò¿¤Ð¤¹¤Î¤ÏÆñ¤·¤¯¤Æ¤â¡¢¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤ä¶ÚÎÏ¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤Ç¿ÈÂÎ¤ò°ú¤¤·¤á¤ëÅØÎÏ¤ò¤·¤ÆÂ»¤Ï¤Ê¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¡Ú£³¡ÛÉáÃÊ¤Ï¥ª¥ìÍÍ¥¥ã¥é¤À¤±¤É¡¢¤È¤¤É¤Í¥¤·¤¤
¡Ö¼å¤¤ÃË¤è¤êÃÇÁ³¤¤¤¤¡×¡Ê£±£°Âå½÷À¡Ë¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ë¡¢¤¤¤Ä¤â¥×¥é¥¤¥É¤¬¹â¤¯¡¢¶¯°ú¤ÊÃËÀ¤Î¤µ¤ê¤²¤Ê¤¤Í¥¤·¤µ¤Ë¼å¤¤¤È¤¤¤¦£±£°Âå½÷À¤â¡£¤¿¤À¤·¡¢¡Ö´ª°ã¤¤¥ª¥ìÍÍ¤Ï£Î£Ç¡×¡Ê£±£°Âå½÷À¡Ë¤È¤¤¤¦À¼¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢º¬¤Ã¤«¤é¤Î¥ª¥ìÍÍ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ë¡¢¥â¥Æ¤¿¤¤¤¬¤¿¤á¤Ë¿¿»÷¤ò¤¹¤ë¤È¡¢½÷¤Î»Ò¤Ë¤È¤Ã¤Æ¥¦¥¶¤¤¤À¤±¤Î¥Ë¥»¥â¥Î¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡Ú£´¡Û¾Ð¤Ã¤¿¤È¤¤Î´é¤¬»Ò¤É¤â¤ß¤¿¤¤¤Ç¤«¤ï¤¤¤¤
¡ÖÊìÀËÜÇ½¤¬¤¯¤¹¤°¤é¤ì¤ë¡×¡Ê£±£°Âå½÷À¡Ë¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ë¡¢ÃËÀ¤Î¤«¤ï¤¤¤¤¾Ð´é¤ò¸«¤ë¤È¡Ö¥¥å¥ó¡Ä¡×¤È¤¹¤ë¤È¤¤¤¦£±£°Âå½÷À¤â¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ç¤¹¡£¿´¤ÎÄì¤«¤é³Ú¤·¤¤¤³¤È¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤Î´é¤ò¸«¤»¤ì¤Ð¡¢½÷¤Î»Ò¤Ë¡Ö¤«¤ï¤¤¤¤¡×¤È»×¤ï¤»¤ë¤³¤È¤Ç¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¡Ú£µ¡Û¤Á¤ç¤Ã¤ÈÉÔÎÉ¤Ã¤Ý¤¯¤Æ¤ä¤ó¤Á¤ã¤ÊÀ³Ê
¡Ö´í¸±¤ÊÌ¥ÎÏ¤¬¤¢¤ë¡×¡Ê£±£°Âå½÷À¡Ë¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ë¡¢ÆÃ¤Ë¹â¹»À¸¤¯¤é¤¤¤Þ¤Ç¤Î½÷À¤Ï¡¢ÉÕ¤¹ç¤¦¤È¥¹¥ê¥ë¤òÌ£¤ï¤¨¤½¤¦¤ÊÃËÀ¤Ë¼æ¤«¤ì¤ë·¹¸þ¤Ë¤¢¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£¤¿¤À¤·¡¢ÉÔÎÉ¤½¤Î¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÃË¤é¤·¤¤¶¯°ú¤µ¤ä¤¿¤Þ¤Ë¸«¤»¤ëÍ¥¤·¤µ¤¬¹¥¤¤È¤¤¤¦½÷À¤â¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤¢¤¨¤Æ°¤Ö¤ëÉ¬Í×¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡Ú£¶¡Û¥æ¡¼¥â¥¢¤Î¥»¥ó¥¹¤¬È´·²
¡ÖÌÌÇò¤¤¿Í¤Ï¡¢Æ¬¤¬¤¤¤¤¤È»×¤¦¡×¡Ê£±£°Âå½÷À¡Ë¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ë¡¢¾Ð¤ï¤»¾å¼ê¤ÎÃËÀ¤ËÂÐ¤·¤ÆÃÏÆ¬¤ÎÎÉ¤µ¤ò´¶¤¸¤ë£±£°Âå½÷À¤â¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£¾Ð¤¤¤Î¥»¥ó¥¹¤Ë¼«¿®¤¬¤Ê¤¤¾ì¹ç¤â¡¢¤ª¾Ð¤¤ÈÖÁÈ¡¢Íî¸ì¡¢ÌÌÇò¤¤Í§¿Í¤Ê¤É¤Ë¤¿¤¯¤µ¤ó¿¨¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤¹¤ë¤È¡¢¾¯¤·¤Ï¸þ¾å¤¹¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¡Ú£·¡Û¿Í¹þ¤ß¤ÎÃæ¤Ç¤âÌÜ¤ò¤Ò¤¯¥ª¡¼¥é¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë
¡ÖÉáÄÌ¤Î¿Í¤È°ã¤¦´¶¤¸¤¬¤¹¤ë¡×¡Ê£±£°Âå½÷À¡Ë¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ë¡¢Îø°¦¤Ë¤ª¤¤¤Æ³°¸«¤ò½Å»ë¤¹¤ë£±£°Âå½÷À¤Ï¡¢ÆÃ¤Ë¡Ö¤Û¤«¤ÎÃË¤È¤Ï°ã¤¦Â¸ºß´¶¡×¤ò»ý¤Ã¤¿ÃËÀ¤ò¹¥¤à·¹¸þ¤Ë¤¢¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£Îã¤¨º¬µò¤¬¤Ê¤¯¤Æ¤â¼«¿®Ëþ¡¹¤ÊÎ©¤Áµï¿¶¤ëÉñ¤¤¤ò¿´¤¬¤±¤ì¤Ð¡¢¥â¥Æ¤ëÃËÀ¤ÈÆ±¤¸¤è¤¦¤Ê¶õµ¤¤ò¤Þ¤È¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¡Ú£¸¡Û¤è¤Û¤É¤Î¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¸Â¤ê¡¢½÷¤Î»Ò¤ËÅÜ¤é¤Ê¤¤
¡Ö¥À¥á½Ð¤·¤Ð¤«¤ê¤µ¤ì¤¿¤é¿É¤¤¤«¤é¡×¡Ê£±£°Âå½÷À¡Ë¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ë¡¢Ì¤½Ï¤µ¤ò¼«³Ð¤·¤Æ¤¤¤ë£±£°Âå½÷À¤À¤±¤Ë¡¢´²ÍÆ¤ÊÃËÀ¤Ë¼æ¤«¤ì¤ä¤¹¤¤¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£Îø°¦·Ð¸³ÉÔÂ¤Ê¤¿¤áÉÔ°Â¤âÂ¿¤¤£±£°Âå¤Ï¡¢½÷¤Î»Ò¤¬°¦¾ð¤ò³Î¤«¤á¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢¤ï¤¶¤ÈÅÜ¤é¤»¤è¤¦¤È¤¹¤ë¤³¤È¤â¡£ÍýÉÔ¿Ô¤ÊÂÖÅÙ¤ò¼è¤é¤ì¤Æ¤â¡¢Íî¤ÁÃå¤¤¤¿ÂÐ±þ¤ÇÎ×¤ß¤¿¤¤¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¡Ú£¹¡Û¤È¤Ë¤«¤¯±¿Æ°¿À·Ð¤¬È´·²
¡Ö¸«¤Æ¤¤¤Æ¥«¥Ã¥³¤¤¤¤¡×¡Ê£±£°Âå½÷À¡Ë¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ë¡¢¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤¹¤ë¾ìÌÌ¤òÌÜ¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤£±£°Âå¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¤½¤³¤Ç³èÌö¤¹¤ë»Ñ¤Ï¤È¤Æ¤âÌÜÎ©¤Ä¤è¤¦¤Ç¤¹¡£¥¹¥Ý¡¼¥ÄËüÇ½¤Ê¤é¸À¤¦¤³¤È¤Ê¤·¤Ç¤¹¤¬¡¢¡Ö±¿Æ°¥ª¥ó¥Á¤À¤±¤É¥Þ¥é¥½¥ó¤À¤±¤ÏÂ®¤¤¡×¤Ê¤É²¿¤«°ì¤ÄÆÃµ»¤òºî¤Ã¤Æ¤ª¤±¤Ð¡¢½÷¤Î»Ò¤Î»ëÀþ¤ò½¸¤á¤ë¥Á¥ã¥ó¥¹¤¬½ä¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡Ö£±£°Âå¤Î½÷À¤¬¸ì¤ë¡Ø¥¤¥±¥á¥ó¡Ù¤Î¾ò·ï¡×¤Ë¤Ï¡¢Â¾¤Ë¤É¤ó¤Ê¤â¤Î¤¬¤¢¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤«¡©¡¡¤´°Õ¸«¤ò¤ªÂÔ¤Á¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¡Ê³°»³Éð»Ë¡Ë