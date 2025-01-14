¥¬¡¼¥É¤Î¸Ç¤¤½÷¤Î»Ò¤ò¥Ç¡¼¥È¤ËÍ¶¤¦ÊýË¡£¹¥Ñ¥¿¡¼¥ó
·ù¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤¸¤ã¤Ê¤µ¤½¤¦¤Ê¤Î¤Ë¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«Í·¤Ó¤ÎÍ¶¤¤¤Ë¤Ï¾è¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤¤½÷¤Î»Ò¤¬¤¤¤Þ¤¹¤è¤Í¡£¤Á¤ç¤Ã¤ÈÍ·¤Ó¤ËÍ¶¤Ã¤¿¤À¤±¤Ç¿È¹½¤¨¤é¤ì¤¿¤ê¡¢Æ¨¤²¤é¤ì¤Á¤ã¤Ã¤¿¤ê¡£º£²ó¤Ï¡¢¤½¤ó¤Ê¥¬¡¼¥É¤¬¸Ç¤¤½÷¤Î»Ò¤ò¥Ç¡¼¥È¤ËÍ¶¤¦ÊýË¡¤ò£¹¥Ñ¥¿¡¼¥ó¾Ò²ð¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú£±¡Û¥Ç¡¼¥È¤ò£Ï£Ë¤¹¤ë¤³¤È¤Ø¤ÎÄñ¹³´¶¤òÏÂ¤é¤²¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢»þ´ÖÀ©¸Â¤òÀß¤±¤ë
¡Ö£±»þ´Ö¤À¤±¤ªÃã¤ËÉÕ¤¹ç¤Ã¤Æ¡ª¡×¤Ê¤É¡¢Ã»»þ´Ö¸ÂÄê¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò¹ð¤²¤Æ¤ª¤±¤Ð¡¢Áê¼ê¤â¤ª»î¤·´¶³Ð¤Çµ¤·Ú¤Ë£Ï£Ë¤ò½Ð¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£ÅöÆü¥Ç¡¼¥È¤¬À¹¤ê¾å¤¬¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢ÌóÂ«¤·¤¿»þ´Ö¤ò¼é¤ë¤³¤È¤¬¿®Íê´Ø·¸¤òºî¤ë¤¿¤á¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¡£
¡Ú£²¡Û¡Ö¸©Âç²ñ¤ÇÍ¥¾¡¤·¤¿¤é¥Ç¡¼¥È¤·¤Æ¡ª¡×¤Ê¤É¤Î¶î¤±°ú¤¤Ç¥É¥¥Ã¤È¤µ¤»¤ë
¡Ö´üËö¥Æ¥¹¥È¤Ç£±£°£°ÅÀ¼è¤Ã¤¿¤é?¡×¡¢¡Ö¼¡¤Î»î¹ç¤Ç¥Û¡¼¥à¥é¥óÂÇ¤Ã¤¿¤é?¡×¤Ê¤É¡¢¥Ï¥¤¥ì¥Ù¥ë¤Ê¾ò·ï¤òÀ®¤·¿ë¤²¤¿¤é¥Ç¡¼¥È¤ò¤·¤Æ¤â¤é¤¦¤È¤¤¤¦¥×¥Á¡¦¥É¥é¥Þ¤òºîÀ®¡£¾ò·ï¤¬ÆÈ¤ê¤è¤¬¤ê¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¹©É×¤¹¤ì¤Ð¡¢ºÇ¹â¤Ë´¶Æ°Åª¤Ê¥·¥Á¥å¥¨¡¼¥·¥ç¥ó¤Ç¥Ç¡¼¥È¤ËÃ©¤êÃå¤±¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡Ú£³¡ÛÇº¤ßÁêÃÌ¤Ê¤É¡¢¥Ç¡¼¥ÈÌÜÅª¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤³¤È¤ò¶¯Ä´¤·¤Æ°Â¿´¤µ¤»¤ë
Èà½÷¤¬ÆÀ°Õ¤Ê²ÊÌÜ¤ÎÊÙ¶¯¤ò¶µ¤¨¤Æ¤â¤é¤¦¡¢Ëå¤Î¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤òÇã¤¦¤¿¤á¤Ë¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤ò¤â¤é¤¦¤Ê¤É¡¢Çº¤ßÁêÃÌ¤ò¸ý¼Â¤Ë²ñ¤¦»þ´Ö¤ò¤â¤é¤¦¥Ñ¥¿¡¼¥ó¡£¤¤¤¤Ê¤ê¥Ç¡¼¥È¤ËÍ¶¤¦¤è¤ê¤â¥é¥¯¤ËÆó¿Í¤Î»þ´Ö¤òºî¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡Ú£´¡Û¥é¥ó¥Á¥Ð¥¤¥¥ó¥°¤ËÍ¶¤¤¡¢»þ´Ö¤È¾ì½ê¤Î·òÁ´À¤ò¥¢¥Ô¡¼¥ë¤¹¤ë
»þ´ÖÅª¤Ë¤â¾ì½êÅª¤Ë¤â¿§¤Ã¤Ý¤¤ÏÃ¤¬»÷¹ç¤ï¤Ê¤¤¥é¥ó¥Á¥Ð¥¤¥¥ó¥°¤ËÍ¶¤¦¤³¤È¤Ç¡¢Í¶¤¤¤Ë¾è¤ë¤³¤È¤Ø¤ÎÄñ¹³´¶¤òÊ§¿¡¡£½÷À¤Ï¥é¥ó¥Á¥Ð¥¤¥¥ó¥°¤¬Âç¹¥¤¤Ê¤Î¤Ç¡¢¸ú²ÌÅª¤Ë¥°¥ë¥áÍß¤ò»É·ã¤¹¤ë¤³¤È¤â¤Ç¤¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡Ú£µ¡ÛÁê¼ê¤ÎÍ§Ã£¤â°ì½ï¤ËÍ¶¤¤¡¢°ÂÁ´À¤ò¶¯Ä´¤·¤Æ£Ï£Ë¤ò¤â¤é¤¦
Æó¿Í¤¤ê¤Î¥Ç¡¼¥È¤è¤ê¤â¡¢ºÇ½é¤Ï¥°¥ë¡¼¥×¤ÇÍ·¤Ó¤Ë¹Ô¤¯¤³¤È¤òÄó°Æ¤¹¤ëÊý¤¬£Ï£Ë¤ò¤â¤é¤¤¤ä¤¹¤¤¤â¤Î¡£¼«Ê¬¤ÎÁÛ¤¤¤òÍ§Ã£¤ËÂÇ¤ÁÌÀ¤±¤Æ¤ª¤±¤Ð¡¢ÅöÆü¤ËÆó¿Í¤¤ê¤Ë¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Ê¤É¡¢¤ª¤¤¤·¤¤»î¹ç±¿¤Ó¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤â¤Ç¤¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡Ú£¶¡ÛÀè¤Ë±Ç²è¤ÎÁ°Çä¤ê·ô¤òÇã¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢£Ï£Ë¤·¤ä¤¹¤¤ÍýÍ³¤òÍÑ°Õ¤¹¤ë
Àè¤Ë±Ç²è¤ÎÁ°Çä¤ê·ô¤Ê¤É¤òÍÑ°Õ¤·¤Æ¡Ö¤â¤Ã¤¿¤¤¤Ê¤¤¤«¤é¡¢°ì½ï¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤¤¡©¡×¤È¸À¤¨¤Ð¡¢Ã±½ã¤ËÃÇ¤ê¤Ë¤¯¤µ¤¬ÇÜÁý¡£¤«¤Ê¤ê¶¯°ú¤Ç¤¹¤¬¡¢Áê¼ê¤Î¸Ç¤¤¥¬¡¼¥É¤òÆÍÇË¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¤ÏÍ¸ú¤Ç¤¹¡£
¡Ú£·¡Û¡Ö¤É¤³¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤¡©¡×¤ÈÊ¹¤¤¤Æ¡¢¼ÂºÝ¤Ë¥Ç¡¼¥È¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤µ¤»¤ë
¿Í¤Ï¡¢°ìÅÙÆ¬¤Î¤Ê¤«¤Ç»×¤¤ÉÁ¤¤¤¿¤³¤È¤ò¼õ¤±Æþ¤ì¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢¡Ö¤â¤·Æó¿Í¤Ç¥Ç¡¼¥È¤Ë¹Ô¤¯¤È¤·¤¿¤é¡¢¤É¤³¤Ë¹Ô¤¤¿¤¤¡©¡×¤È¸À¤¦¤Ê¤É¡¢Áê¼ê¤Ë°ìÅÙ¥Ç¡¼¥È¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤µ¤»¤ì¤Ð¡¢¥Ç¡¼¥È¤Ø¤ÎÄñ¹³´¶¤¬²¼¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Ï¤º¡£
¡Ú£¸¡Û¼«Á³¤Ë¡Ö¤¦¤ó¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¤â¤é¤¦¤¿¤á¡¢´ÊÃ±¤Ê¼ÁÌä¤«¤éÍ¶Æ³¤¹¤ë
¡Ö¡û¡û¤µ¤ó¤Î²È¤Ã¤Æ¡û¡ûÊýÌÌ¤À¤Ã¤¿¤è¤Í¡©¡×¡¢¡Ö¡û¡ûÀþ¤ò»È¤¦¤è¤Í¡©¡×¤Ê¤É¡¢ºÇ½é¤Ë¡Ö¤¦¤ó¡×¤ÈÅú¤¨¤é¤ì¤ë¼ÁÌä¤ò·«¤êÊÖ¤·¤Æ²ñÏÃ¤ò¹ÎÄê¤¹¤ëÎ®¤ì¤òºî¤ë¤³¤È¤ËÀìÇ°¡£¾å¼ê¤¯¤¤¤±¤Ð¡¢ºÇ¸å¤Ë¡Ö¤¸¤ã¤¢±Ø¤Þ¤Ç¤¤¤Ã¤·¤ç¤Ëµ¢¤í¤¦¤è¡×¤È¾¯¤·¹â¤¤Í×µá¤ò¤·¤Æ¤â¥¹¥à¡¼¥º¤Ë¡Ö¤¦¤ó¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡Ú£¹¡Û¡Ö£±²ó¤À¤±¡ª¡×¤Ç²¡¤·ÀÚ¤Ã¤ÆÁê¼ê¤Îº¬Éé¤±¤òÍ¶¤¦
ÅÚÉ¶ºÝ¤Ç¾¡ÇÔ¤òÊ¬¤±¤ë¤Î¤Ï¡¢²¡¤·¤Î¶¯¤¤¥»¥ê¥Õ¤ò¸À¤¨¤ë¤«¤É¤¦¤«¡£Áê¼ê¤¬ÌÂ¤Ã¤Æ¤¤¤ëÁÇ¿¶¤ê¤ò¸«¤»¤¿¤È¤¤Ï¡¢¡Ö£±²ó¤À¤±¡ª¡¡ÀäÂÐ³Ú¤·¤¤¤è¡ª¡×¤È²¡¤·¤Î°ì¼ê¤ò·«¤ê½Ð¤·¤Æº¬Éé¤±¤òÍ¶¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¤â¤Á¤í¤ó¡¢¤·¤Ä¤³¤¯Í¶¤¦¤Î¤Ï£Î£Ç¤Ç¤¹¡£
°Ê¾å¡¢¤¼¤Ò¼ÂÁ©¤·¤Æ¡¢½÷¤Î»Ò¤Î¸Ç¤¤¥¬¡¼¥É¤òÆÍÇË¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª¡¡¤Þ¤¿¡¢Â¾¤Ë¤Ï¤É¤ó¤ÊÊýË¡¤¬¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£³§¤µ¤ó¤Î¤´°Õ¸«¤ò¤ªÂÔ¤Á¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¡Ê¥¢¥µ¥Ï¥é¥Ò¡Ë
¡Ú£±¡Û¥Ç¡¼¥È¤ò£Ï£Ë¤¹¤ë¤³¤È¤Ø¤ÎÄñ¹³´¶¤òÏÂ¤é¤²¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢»þ´ÖÀ©¸Â¤òÀß¤±¤ë
¡Ö£±»þ´Ö¤À¤±¤ªÃã¤ËÉÕ¤¹ç¤Ã¤Æ¡ª¡×¤Ê¤É¡¢Ã»»þ´Ö¸ÂÄê¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò¹ð¤²¤Æ¤ª¤±¤Ð¡¢Áê¼ê¤â¤ª»î¤·´¶³Ð¤Çµ¤·Ú¤Ë£Ï£Ë¤ò½Ð¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£ÅöÆü¥Ç¡¼¥È¤¬À¹¤ê¾å¤¬¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢ÌóÂ«¤·¤¿»þ´Ö¤ò¼é¤ë¤³¤È¤¬¿®Íê´Ø·¸¤òºî¤ë¤¿¤á¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¡£
¡Ö´üËö¥Æ¥¹¥È¤Ç£±£°£°ÅÀ¼è¤Ã¤¿¤é?¡×¡¢¡Ö¼¡¤Î»î¹ç¤Ç¥Û¡¼¥à¥é¥óÂÇ¤Ã¤¿¤é?¡×¤Ê¤É¡¢¥Ï¥¤¥ì¥Ù¥ë¤Ê¾ò·ï¤òÀ®¤·¿ë¤²¤¿¤é¥Ç¡¼¥È¤ò¤·¤Æ¤â¤é¤¦¤È¤¤¤¦¥×¥Á¡¦¥É¥é¥Þ¤òºîÀ®¡£¾ò·ï¤¬ÆÈ¤ê¤è¤¬¤ê¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¹©É×¤¹¤ì¤Ð¡¢ºÇ¹â¤Ë´¶Æ°Åª¤Ê¥·¥Á¥å¥¨¡¼¥·¥ç¥ó¤Ç¥Ç¡¼¥È¤ËÃ©¤êÃå¤±¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡Ú£³¡ÛÇº¤ßÁêÃÌ¤Ê¤É¡¢¥Ç¡¼¥ÈÌÜÅª¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤³¤È¤ò¶¯Ä´¤·¤Æ°Â¿´¤µ¤»¤ë
Èà½÷¤¬ÆÀ°Õ¤Ê²ÊÌÜ¤ÎÊÙ¶¯¤ò¶µ¤¨¤Æ¤â¤é¤¦¡¢Ëå¤Î¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤òÇã¤¦¤¿¤á¤Ë¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤ò¤â¤é¤¦¤Ê¤É¡¢Çº¤ßÁêÃÌ¤ò¸ý¼Â¤Ë²ñ¤¦»þ´Ö¤ò¤â¤é¤¦¥Ñ¥¿¡¼¥ó¡£¤¤¤¤Ê¤ê¥Ç¡¼¥È¤ËÍ¶¤¦¤è¤ê¤â¥é¥¯¤ËÆó¿Í¤Î»þ´Ö¤òºî¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡Ú£´¡Û¥é¥ó¥Á¥Ð¥¤¥¥ó¥°¤ËÍ¶¤¤¡¢»þ´Ö¤È¾ì½ê¤Î·òÁ´À¤ò¥¢¥Ô¡¼¥ë¤¹¤ë
»þ´ÖÅª¤Ë¤â¾ì½êÅª¤Ë¤â¿§¤Ã¤Ý¤¤ÏÃ¤¬»÷¹ç¤ï¤Ê¤¤¥é¥ó¥Á¥Ð¥¤¥¥ó¥°¤ËÍ¶¤¦¤³¤È¤Ç¡¢Í¶¤¤¤Ë¾è¤ë¤³¤È¤Ø¤ÎÄñ¹³´¶¤òÊ§¿¡¡£½÷À¤Ï¥é¥ó¥Á¥Ð¥¤¥¥ó¥°¤¬Âç¹¥¤¤Ê¤Î¤Ç¡¢¸ú²ÌÅª¤Ë¥°¥ë¥áÍß¤ò»É·ã¤¹¤ë¤³¤È¤â¤Ç¤¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡Ú£µ¡ÛÁê¼ê¤ÎÍ§Ã£¤â°ì½ï¤ËÍ¶¤¤¡¢°ÂÁ´À¤ò¶¯Ä´¤·¤Æ£Ï£Ë¤ò¤â¤é¤¦
Æó¿Í¤¤ê¤Î¥Ç¡¼¥È¤è¤ê¤â¡¢ºÇ½é¤Ï¥°¥ë¡¼¥×¤ÇÍ·¤Ó¤Ë¹Ô¤¯¤³¤È¤òÄó°Æ¤¹¤ëÊý¤¬£Ï£Ë¤ò¤â¤é¤¤¤ä¤¹¤¤¤â¤Î¡£¼«Ê¬¤ÎÁÛ¤¤¤òÍ§Ã£¤ËÂÇ¤ÁÌÀ¤±¤Æ¤ª¤±¤Ð¡¢ÅöÆü¤ËÆó¿Í¤¤ê¤Ë¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Ê¤É¡¢¤ª¤¤¤·¤¤»î¹ç±¿¤Ó¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤â¤Ç¤¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡Ú£¶¡ÛÀè¤Ë±Ç²è¤ÎÁ°Çä¤ê·ô¤òÇã¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢£Ï£Ë¤·¤ä¤¹¤¤ÍýÍ³¤òÍÑ°Õ¤¹¤ë
Àè¤Ë±Ç²è¤ÎÁ°Çä¤ê·ô¤Ê¤É¤òÍÑ°Õ¤·¤Æ¡Ö¤â¤Ã¤¿¤¤¤Ê¤¤¤«¤é¡¢°ì½ï¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤¤¡©¡×¤È¸À¤¨¤Ð¡¢Ã±½ã¤ËÃÇ¤ê¤Ë¤¯¤µ¤¬ÇÜÁý¡£¤«¤Ê¤ê¶¯°ú¤Ç¤¹¤¬¡¢Áê¼ê¤Î¸Ç¤¤¥¬¡¼¥É¤òÆÍÇË¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¤ÏÍ¸ú¤Ç¤¹¡£
¡Ú£·¡Û¡Ö¤É¤³¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤¡©¡×¤ÈÊ¹¤¤¤Æ¡¢¼ÂºÝ¤Ë¥Ç¡¼¥È¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤µ¤»¤ë
¿Í¤Ï¡¢°ìÅÙÆ¬¤Î¤Ê¤«¤Ç»×¤¤ÉÁ¤¤¤¿¤³¤È¤ò¼õ¤±Æþ¤ì¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢¡Ö¤â¤·Æó¿Í¤Ç¥Ç¡¼¥È¤Ë¹Ô¤¯¤È¤·¤¿¤é¡¢¤É¤³¤Ë¹Ô¤¤¿¤¤¡©¡×¤È¸À¤¦¤Ê¤É¡¢Áê¼ê¤Ë°ìÅÙ¥Ç¡¼¥È¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤µ¤»¤ì¤Ð¡¢¥Ç¡¼¥È¤Ø¤ÎÄñ¹³´¶¤¬²¼¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Ï¤º¡£
¡Ú£¸¡Û¼«Á³¤Ë¡Ö¤¦¤ó¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¤â¤é¤¦¤¿¤á¡¢´ÊÃ±¤Ê¼ÁÌä¤«¤éÍ¶Æ³¤¹¤ë
¡Ö¡û¡û¤µ¤ó¤Î²È¤Ã¤Æ¡û¡ûÊýÌÌ¤À¤Ã¤¿¤è¤Í¡©¡×¡¢¡Ö¡û¡ûÀþ¤ò»È¤¦¤è¤Í¡©¡×¤Ê¤É¡¢ºÇ½é¤Ë¡Ö¤¦¤ó¡×¤ÈÅú¤¨¤é¤ì¤ë¼ÁÌä¤ò·«¤êÊÖ¤·¤Æ²ñÏÃ¤ò¹ÎÄê¤¹¤ëÎ®¤ì¤òºî¤ë¤³¤È¤ËÀìÇ°¡£¾å¼ê¤¯¤¤¤±¤Ð¡¢ºÇ¸å¤Ë¡Ö¤¸¤ã¤¢±Ø¤Þ¤Ç¤¤¤Ã¤·¤ç¤Ëµ¢¤í¤¦¤è¡×¤È¾¯¤·¹â¤¤Í×µá¤ò¤·¤Æ¤â¥¹¥à¡¼¥º¤Ë¡Ö¤¦¤ó¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡Ú£¹¡Û¡Ö£±²ó¤À¤±¡ª¡×¤Ç²¡¤·ÀÚ¤Ã¤ÆÁê¼ê¤Îº¬Éé¤±¤òÍ¶¤¦
ÅÚÉ¶ºÝ¤Ç¾¡ÇÔ¤òÊ¬¤±¤ë¤Î¤Ï¡¢²¡¤·¤Î¶¯¤¤¥»¥ê¥Õ¤ò¸À¤¨¤ë¤«¤É¤¦¤«¡£Áê¼ê¤¬ÌÂ¤Ã¤Æ¤¤¤ëÁÇ¿¶¤ê¤ò¸«¤»¤¿¤È¤¤Ï¡¢¡Ö£±²ó¤À¤±¡ª¡¡ÀäÂÐ³Ú¤·¤¤¤è¡ª¡×¤È²¡¤·¤Î°ì¼ê¤ò·«¤ê½Ð¤·¤Æº¬Éé¤±¤òÍ¶¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¤â¤Á¤í¤ó¡¢¤·¤Ä¤³¤¯Í¶¤¦¤Î¤Ï£Î£Ç¤Ç¤¹¡£
°Ê¾å¡¢¤¼¤Ò¼ÂÁ©¤·¤Æ¡¢½÷¤Î»Ò¤Î¸Ç¤¤¥¬¡¼¥É¤òÆÍÇË¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª¡¡¤Þ¤¿¡¢Â¾¤Ë¤Ï¤É¤ó¤ÊÊýË¡¤¬¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£³§¤µ¤ó¤Î¤´°Õ¸«¤ò¤ªÂÔ¤Á¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¡Ê¥¢¥µ¥Ï¥é¥Ò¡Ë