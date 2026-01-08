弟がいる女の子と付き合うメリット９パターン
甘えん坊になったり、男まさりになったり、人の性格は家族構成に大きく影響を受けるもの。「弟がいる女性」の場合、恋愛に好影響を及ぼすこともあるようです。そこで今回は、『スゴレン』男性読者へのアンケートをもとに「弟がいる女の子と付き合うメリット」をご紹介します。
【１】趣味に夢中になることを肯定してくれるところ
「いつまでも子どもでいることを許してくれるんだよね」（２０代男性）など、男性が遊びに打ち込むことを受け入れてくれる面もあるようです。「そんなお金があるなら、私にも使って」ではなく、「その趣味、私も教えて！」など、彼氏の趣味を一緒に楽しもうとするのが弟のいる女の子の基本的な姿勢なのでしょう。
【２】「腹減った」というと、すぐに料理を作ってくれるところ
「もう、完全に母親です（笑）」（２０代男性）など、弟のいる女の子は料理を得意としている人も多いようです。子どものワガママさながらの発言に付き合ってくれる母性本能の高さが、彼女たちの大きな魅力と言えそうです。
【３】過剰に男らしさを求めてこないところ
「『男なんだから◯◯して！』と言われたことがない」（３０代男性）など、性役割を押し付けてこないところに魅力を感じる男性もいるようです。過度な期待がプレッシャーに感じる人にとって、弟のいる女の子はストレスなく付き合える良いパートナーになるのではないでしょうか。
【４】甘えを受け入れてくれるところ
「心根が本当に優しいと思う」（３０代男性）など、男性の弱さを受け入れる寛容さも持ち合わせているようです。男性は彼女に愚痴をこぼすのを躊躇しがちですが、弟のいる女の子には弱さを見せても、ガッカリされる心配はなさそうです。
【５】ダメなところがあれば冷静に「何してんの？」としっかり怒ってくれるところ
「友達ですらなかなか言えないことをズバッと言ってくれて助かる」（２０代男性）など、相手のためを思って、ときに厳しい態度で接してくることも弟のいる女の子の特徴のようです。ひとりだとダラけてしまいがちな男性にとっては、自分を高めてくれる大切な存在と言えるでしょう。
【６】男性に頼るのが当たり前という発想がないところ
「基本的に甘えの発想がないみたい」（２０代男性）など、自立心が旺盛なのも特徴のひとつのようです。弟のいる女の子は、たとえ年下であっても、対等な関係で付き合える可能性が高そうです。
【７】ゲームを一緒にできるところ
「サッカーゲームとか普通に対戦できるのはアツい！！」（２０代男性）など、弟の遊び相手をしてきたことで、ゲームのプレーに長けているケースもあるようです。彼女と友達のような関係も築けるというのも、弟がいる女の子と付き合う魅力のひとつかもしれません。
【８】姉御肌ではっきりものを言うところ
「腹を割った付き合いができるのがいいですね」（２０代男性）など、遠慮し合ったり駆け引きしたりする必要がない点に魅力を感じる男性もいるようです。竹を割ったような真っすぐなタイプが好みの方は、弟がいる女の子を狙うのもひとつの手と言えるでしょう。
【９】男性に対して面倒見がいいところ
「男は基本的に手が焼ける生き物って思われているよね（笑）」（２０代男性）など、弟のいる女の子は男性の世話をいとわない人が多いようです。女性を引っ張るのが得意ではない男性にとっては、リードしないことに不満を持たれない、居心地のいい相手と言えそうです。
ほかにも「弟がいる女の子と付き合うメリット」はあるでしょうか。皆さんのご意見をお待ちしております。（ＢＬＯＣＫＢＵＳＴＥＲ）
