¤ª¶â¤¬¤«¤«¤é¤Ê¤¤¡ª¡©Èà½÷¤¬Æ´¤ì¤ë¥Ç¡¼¥È£¹¥Ñ¥¿¡¼¥ó
ÉÕ¤¹ç¤¦´ü´Ö¤¬Ä¹¤¯¤Ê¤ì¤Ð¡¢¥Þ¥ó¥Í¥ê²½¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤â¤Î¡£¡Ö¤È¤¤Ë¤ÏÈà½÷¤ò´î¤Ð¤»¤¿¤¤¡ª¡×¤È»×¤Ã¤Æ¤Ï¤¤¤Æ¤â¡¢¤ª¶â¤ò¤«¤±¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¡¦¡¦¡¦¤Èº¤¤Ã¤Æ¤¤¤ëÃËÀ¤â¤¤¤ë¤Ï¤º¡£¤½¤³¤Çº£²ó¡¢¤ª¶â¤ò¤«¤±¤º¤ËÈà½÷¤ò´î¤Ð¤»¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢¡Ö¤ª¶â¤¬¤«¤«¤é¤Ê¤¤¡ª¡©Èà½÷¤¬Æ´¤ì¤ë¥Ç¡¼¥È£¹¥Ñ¥¿¡¼¥ó¡×¤ò¾Ò²ð¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú£±¡ÛÌë·Ê¤Î¥¥ì¥¤¤Ê¤È¤³¤í¤Ç¤®¤å¤Ã¤ÈÊú¤¤·¤á¤ë¥Ç¡¼¥È
Åµ·¿Åª¤Ê¥í¥Þ¥ó¥Á¥Ã¥¯¤Ê¥à¡¼¥É¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¢¤²¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¤¿¤À¤·¡¢¼þ¤ê¤ÎÌÜ¤òµ¤¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¡¢Êú¤¤·¤á¤Æ¤¢¤²¤ëÍ¦µ¤¤¬É¬Í×¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢Ìë·Ê¤¬¥¥ì¥¤¤Ê¤È¤³¤í¤ËÏ¢¤ì¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¤¢¤²¤è¤¦¤È¤¹¤ëµ¤»ý¤Á¤¬¡¢Èà½÷¤ò´î¤Ð¤»¤ë¤³¤È¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡Ú£²¡ÛºÇ¸å¤Ë¥¥¹¤Ç¤ªÊÌ¤ì¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¥Ç¡¼¥È
¥é¥Ö¥é¥Ö¤Ê¥«¥Ã¥×¥ë¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¥Ç¡¼¥È¤ÎÊÌ¤ìºÝ¤Ï¤¤¤Ä¤Ç¤â¼ä¤·¤¤¤â¤Î¡£¤½¤ó¤ÊÈà½÷¤Î¼ä¤·¤µ¤òÏÂ¤é¤²¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢¤ªÊÌ¤ì¤Î¥¥¹¤ò¤¹¤ë¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£±Ø¤Î¥Û¡¼¥à¤Ê¤É¡¢¸ø½°¤ÎÌÌÁ°¤Ç¤Ï¡¢Èà½÷¤âÃÑ¤º¤«¤·¤¬¤ê¡¢¼þ°Ï¤Ë¤âÌÂÏÇ¤ò¤«¤±¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¿Í¤Ë¸«¤é¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¡¢¥³¥Ã¥½¥ê¤È¼Â¹Ô¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡Ú£³¡ÛÊ¢¤¬¸º¤Ã¤¿¤é»×¤¦Â¸Ê¬¿©¤Ù¡¢Ì²¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤é¤¯¤Ã¤Ä¤¤¤Æ¿²¤ë¥Ç¡¼¥È
ÍßË¾¤Î¤Þ¤Þ¤Ë¹ÔÆ°¤¹¤ë¥Ç¡¼¥È¤Ç¤¹¡£¥à¡¼¥É¤è¤ê¤â¡¢¼«Ê¬¼«¿È¤Î´¶¾ð¤äÍßË¾¤òÂ¨ºÂ¤ËËþ¤¿¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¥Ç¡¼¥È¤ËÆ´¤ì¤ë½÷À¤â¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£½÷À¤Î¥¿¥¤¥×¤Ë±þ¤¸¤Æ¡¢Æ´¤ì¤ë¥Ç¡¼¥È¤Ï°Û¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
¡Ú£´¡ÛÏÃÂê¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿½Ö´Ö¤Ë¡¢¡Ö¤¸¤ã¡¢º£¤«¤é¹Ô¤³¤¦¤«¡ª¡×¤È¹ÔÆ°ÎÏÈ´·²¤Î¥Ç¡¼¥È
¹ÔÆ°ÎÏ¤ò¸«¤»¤Ä¤±¤ë¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤Ç¤¹¡£¡Öº£ÅÙ¡¢¹Ô¤³¤¦¤«¡×¤È¤¤¤¦¸ýÌóÂ«¤À¤±¤Ç¤Ï¡¢¼Â¸½¤·¤Ê¤¤¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤â¤Î¡£¤½¤Î¾ì¤Ç¡¢¡Ö¤¸¤ã¡¢º£¤«¤é¹Ô¤³¤¦¤«¡ª¡×¤ÈÈà½÷¤ò°ú¤ÃÄ¥¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÃË¤é¤·¤µ¤ò¥¢¥Ô¡¼¥ë¤Ç¤¤ë¤³¤È¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡Ú£µ¡ÛÈà¤¬Î¨Àè¤·¤Æ¥¨¥¹¥³¡¼¥È¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¥Ç¡¼¥È
Î¨Àè¤·¤Æ¥¨¥¹¥³¡¼¥È¤¹¤ë¤³¤È¤ÇÈà½÷¤ò´î¤Ð¤»¤ë¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤Ç¤¹¡£Èà½÷¤Ë¤ªÉ±ÍÍµ¤Ê¬¤òÌ£¤ï¤Ã¤Æ¤â¤é¤¦¤³¤È¤Ç¡¢Èà½÷¤Î¥Æ¥ó¥·¥ç¥ó¤â¾å¤¬¤ë¤³¤È¤Ç¤·¤ç¤¦¡£Í½»»¤ËÍ¾Íµ¤¬¤¢¤ì¤Ð¡¢ÁÇÅ¨¤Ê¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤Ë°ÆÆâ¤·¤Æ¤âÎÉ¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡Ú£¶¡ÛµÇ°Æü¤Ç¤â¤Ê¤¤¤Î¤Ë¥µ¥×¥é¥¤¥º¤¬ÍÑ°Õ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥Ç¡¼¥È
µÇ°Æü¤Ç¤Î¡Ö¥µ¥×¥é¥¤¥º¥¤¥Ù¥ó¥È¡×¤ÏÈà½÷¤âÍ½ÁÛ¤·¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¡£¤¢¤¨¤ÆµÇ°Æü¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¥Ç¡¼¥È¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¡Ö¥µ¥×¥é¥¤¥º¥¤¥Ù¥ó¥È¡×¤òÍÑ°Õ¤·¤Æ¡¢Èà½÷¤ò´î¤Ð¤»¤Æ¤âÎÉ¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¡Ú£·¡Û¤Õ¤¿¤ê¤ÇÀ±¤ò¤ß¤ë¤Ê¤É¡¢¼«Á³¤ò³èÍÑ¤·¤¿¥Ç¡¼¥È
ÈË²Ú³¹¤Ç¿©»ö¥Ç¡¼¥È¤¬Â¿¤¤¥«¥Ã¥×¥ë¤Ë¤Ï¡¢¤È¤¤Ë¤Ï¡Ö¤¤¤Ä¤â¤È°ã¤¦¡×¾õ¶·¤Ç¥Ç¡¼¥È¤·¤Æ¤âÎÉ¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£Îã¤¨¤Ð¡¢¼«Á³¤È¿¨¤ì¹ç¤¦¤Ê¤É¤Î¡ÖÈóÆü¾ïÅª¤Ê¶õ´Ö¡×¤Ç¥Ç¡¼¥È¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÁÇÅ¨¤Ê»×¤¤½Ð¤Ë¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡Ú£¸¡ÛÈà¤¬¾¡¼ê¤ËÏ¢¤ì¤Þ¤ï¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¥Ç¡¼¥È
Èà½÷¤¬¤¤¤Ä¤â¥Ç¡¼¥È¥×¥é¥ó¤Ê¤É¤òÎý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤Ë¤ÏÍ¸ú¤Ê¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤Ç¤¹¡£Èà½÷¤òÏ¢¤ì¤Þ¤ï¤¹ÀÑ¶ËÅª¤Ê¥Ç¡¼¥È¤òÄó¶¡¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Èà½÷¤ò´î¤Ð¤»¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£¤¿¤À¤·¡¢Ã±¤Ë¼«Ê¬¤Î¹Ô¤¤¿¤¤¾ì½ê¤ØÏ¢¤ì¤Þ¤ï¤·¤Æ¤â¡¢Èà½÷¤Ï´î¤Ð¤Ê¤¤²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Èà½÷¤¬´î¤Ó¤½¤¦¤Ê¾ì½ê¤ØÏ¢¤ì¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤¬½ÅÍ×¤Ê¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡Ú£¹¡Û¤Õ¤¿¤ê¤Ç¡Ö¸ß¤¤¤ÎÌ´¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤ê¹ç¤¦¥Ç¡¼¥È
»Å»ö¤ä·ëº§´Ñ¤Ê¤É¡¢¾ÍèÅª¤ÊÌ´¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤ê¹ç¤¦¥±¡¼¥¹¤Ç¤¹¡£¾ì½ê¤òÁª¤Ð¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢¤ª¶â¤ò¤«¤±¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¡¢À¹¤ê¾å¤¬¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤¿¤À¤·¡¢¡Ö¾Íè¡¢·ëº§¤¹¤ëµ¤¤Ï¤Ê¤¤¡ª¡×¤Ê¤É¡¢Èà½÷¤È¤Î·ëº§¤Î²ÄÇ½À¤òÈÝÄê¤¹¤ë¤è¤¦¤ÊÏÃ¤ò¤·¤¿¾ì¹ç¡¢ÊÌ¤ì¤òÀÚ¤ê½Ð¤µ¤ì¤ë¥¥Ã¥«¥±¤È¤Ê¤ë¤Î¤Ç¡¢Ãí°Õ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
Â¾¤Ë¤Ï¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤ÊÊýË¡¤Ç¡¢¤ª¶â¤ò¤«¤±¤º¤ËÈà½÷¤ò´î¤Ð¤»¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Î¤´°Õ¸«¤ò¤ªÂÔ¤Á¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ú£±¡ÛÌë·Ê¤Î¥¥ì¥¤¤Ê¤È¤³¤í¤Ç¤®¤å¤Ã¤ÈÊú¤¤·¤á¤ë¥Ç¡¼¥È
Åµ·¿Åª¤Ê¥í¥Þ¥ó¥Á¥Ã¥¯¤Ê¥à¡¼¥É¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¢¤²¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¤¿¤À¤·¡¢¼þ¤ê¤ÎÌÜ¤òµ¤¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¡¢Êú¤¤·¤á¤Æ¤¢¤²¤ëÍ¦µ¤¤¬É¬Í×¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢Ìë·Ê¤¬¥¥ì¥¤¤Ê¤È¤³¤í¤ËÏ¢¤ì¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¤¢¤²¤è¤¦¤È¤¹¤ëµ¤»ý¤Á¤¬¡¢Èà½÷¤ò´î¤Ð¤»¤ë¤³¤È¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¥é¥Ö¥é¥Ö¤Ê¥«¥Ã¥×¥ë¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¥Ç¡¼¥È¤ÎÊÌ¤ìºÝ¤Ï¤¤¤Ä¤Ç¤â¼ä¤·¤¤¤â¤Î¡£¤½¤ó¤ÊÈà½÷¤Î¼ä¤·¤µ¤òÏÂ¤é¤²¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢¤ªÊÌ¤ì¤Î¥¥¹¤ò¤¹¤ë¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£±Ø¤Î¥Û¡¼¥à¤Ê¤É¡¢¸ø½°¤ÎÌÌÁ°¤Ç¤Ï¡¢Èà½÷¤âÃÑ¤º¤«¤·¤¬¤ê¡¢¼þ°Ï¤Ë¤âÌÂÏÇ¤ò¤«¤±¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¿Í¤Ë¸«¤é¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¡¢¥³¥Ã¥½¥ê¤È¼Â¹Ô¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡Ú£³¡ÛÊ¢¤¬¸º¤Ã¤¿¤é»×¤¦Â¸Ê¬¿©¤Ù¡¢Ì²¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤é¤¯¤Ã¤Ä¤¤¤Æ¿²¤ë¥Ç¡¼¥È
ÍßË¾¤Î¤Þ¤Þ¤Ë¹ÔÆ°¤¹¤ë¥Ç¡¼¥È¤Ç¤¹¡£¥à¡¼¥É¤è¤ê¤â¡¢¼«Ê¬¼«¿È¤Î´¶¾ð¤äÍßË¾¤òÂ¨ºÂ¤ËËþ¤¿¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¥Ç¡¼¥È¤ËÆ´¤ì¤ë½÷À¤â¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£½÷À¤Î¥¿¥¤¥×¤Ë±þ¤¸¤Æ¡¢Æ´¤ì¤ë¥Ç¡¼¥È¤Ï°Û¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
¡Ú£´¡ÛÏÃÂê¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿½Ö´Ö¤Ë¡¢¡Ö¤¸¤ã¡¢º£¤«¤é¹Ô¤³¤¦¤«¡ª¡×¤È¹ÔÆ°ÎÏÈ´·²¤Î¥Ç¡¼¥È
¹ÔÆ°ÎÏ¤ò¸«¤»¤Ä¤±¤ë¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤Ç¤¹¡£¡Öº£ÅÙ¡¢¹Ô¤³¤¦¤«¡×¤È¤¤¤¦¸ýÌóÂ«¤À¤±¤Ç¤Ï¡¢¼Â¸½¤·¤Ê¤¤¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤â¤Î¡£¤½¤Î¾ì¤Ç¡¢¡Ö¤¸¤ã¡¢º£¤«¤é¹Ô¤³¤¦¤«¡ª¡×¤ÈÈà½÷¤ò°ú¤ÃÄ¥¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÃË¤é¤·¤µ¤ò¥¢¥Ô¡¼¥ë¤Ç¤¤ë¤³¤È¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡Ú£µ¡ÛÈà¤¬Î¨Àè¤·¤Æ¥¨¥¹¥³¡¼¥È¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¥Ç¡¼¥È
Î¨Àè¤·¤Æ¥¨¥¹¥³¡¼¥È¤¹¤ë¤³¤È¤ÇÈà½÷¤ò´î¤Ð¤»¤ë¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤Ç¤¹¡£Èà½÷¤Ë¤ªÉ±ÍÍµ¤Ê¬¤òÌ£¤ï¤Ã¤Æ¤â¤é¤¦¤³¤È¤Ç¡¢Èà½÷¤Î¥Æ¥ó¥·¥ç¥ó¤â¾å¤¬¤ë¤³¤È¤Ç¤·¤ç¤¦¡£Í½»»¤ËÍ¾Íµ¤¬¤¢¤ì¤Ð¡¢ÁÇÅ¨¤Ê¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤Ë°ÆÆâ¤·¤Æ¤âÎÉ¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡Ú£¶¡ÛµÇ°Æü¤Ç¤â¤Ê¤¤¤Î¤Ë¥µ¥×¥é¥¤¥º¤¬ÍÑ°Õ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥Ç¡¼¥È
µÇ°Æü¤Ç¤Î¡Ö¥µ¥×¥é¥¤¥º¥¤¥Ù¥ó¥È¡×¤ÏÈà½÷¤âÍ½ÁÛ¤·¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¡£¤¢¤¨¤ÆµÇ°Æü¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¥Ç¡¼¥È¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¡Ö¥µ¥×¥é¥¤¥º¥¤¥Ù¥ó¥È¡×¤òÍÑ°Õ¤·¤Æ¡¢Èà½÷¤ò´î¤Ð¤»¤Æ¤âÎÉ¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¡Ú£·¡Û¤Õ¤¿¤ê¤ÇÀ±¤ò¤ß¤ë¤Ê¤É¡¢¼«Á³¤ò³èÍÑ¤·¤¿¥Ç¡¼¥È
ÈË²Ú³¹¤Ç¿©»ö¥Ç¡¼¥È¤¬Â¿¤¤¥«¥Ã¥×¥ë¤Ë¤Ï¡¢¤È¤¤Ë¤Ï¡Ö¤¤¤Ä¤â¤È°ã¤¦¡×¾õ¶·¤Ç¥Ç¡¼¥È¤·¤Æ¤âÎÉ¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£Îã¤¨¤Ð¡¢¼«Á³¤È¿¨¤ì¹ç¤¦¤Ê¤É¤Î¡ÖÈóÆü¾ïÅª¤Ê¶õ´Ö¡×¤Ç¥Ç¡¼¥È¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÁÇÅ¨¤Ê»×¤¤½Ð¤Ë¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡Ú£¸¡ÛÈà¤¬¾¡¼ê¤ËÏ¢¤ì¤Þ¤ï¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¥Ç¡¼¥È
Èà½÷¤¬¤¤¤Ä¤â¥Ç¡¼¥È¥×¥é¥ó¤Ê¤É¤òÎý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤Ë¤ÏÍ¸ú¤Ê¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤Ç¤¹¡£Èà½÷¤òÏ¢¤ì¤Þ¤ï¤¹ÀÑ¶ËÅª¤Ê¥Ç¡¼¥È¤òÄó¶¡¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Èà½÷¤ò´î¤Ð¤»¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£¤¿¤À¤·¡¢Ã±¤Ë¼«Ê¬¤Î¹Ô¤¤¿¤¤¾ì½ê¤ØÏ¢¤ì¤Þ¤ï¤·¤Æ¤â¡¢Èà½÷¤Ï´î¤Ð¤Ê¤¤²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Èà½÷¤¬´î¤Ó¤½¤¦¤Ê¾ì½ê¤ØÏ¢¤ì¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤¬½ÅÍ×¤Ê¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡Ú£¹¡Û¤Õ¤¿¤ê¤Ç¡Ö¸ß¤¤¤ÎÌ´¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤ê¹ç¤¦¥Ç¡¼¥È
»Å»ö¤ä·ëº§´Ñ¤Ê¤É¡¢¾ÍèÅª¤ÊÌ´¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤ê¹ç¤¦¥±¡¼¥¹¤Ç¤¹¡£¾ì½ê¤òÁª¤Ð¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢¤ª¶â¤ò¤«¤±¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¡¢À¹¤ê¾å¤¬¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤¿¤À¤·¡¢¡Ö¾Íè¡¢·ëº§¤¹¤ëµ¤¤Ï¤Ê¤¤¡ª¡×¤Ê¤É¡¢Èà½÷¤È¤Î·ëº§¤Î²ÄÇ½À¤òÈÝÄê¤¹¤ë¤è¤¦¤ÊÏÃ¤ò¤·¤¿¾ì¹ç¡¢ÊÌ¤ì¤òÀÚ¤ê½Ð¤µ¤ì¤ë¥¥Ã¥«¥±¤È¤Ê¤ë¤Î¤Ç¡¢Ãí°Õ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
Â¾¤Ë¤Ï¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤ÊÊýË¡¤Ç¡¢¤ª¶â¤ò¤«¤±¤º¤ËÈà½÷¤ò´î¤Ð¤»¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Î¤´°Õ¸«¤ò¤ªÂÔ¤Á¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£