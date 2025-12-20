Îø¤¬±ó¤Î¤¯¡ªÃËÀ¿Ø¤ò¥É¥ó°ú¤¤µ¤»¤ëËºÇ¯²ñ¤Ç¤Î°û¤ß¤Ã¤×¤ê£¹¥Ñ¥¿¡¼¥ó
¤¤¤¯¤é¡ÖÇ¯¤òËº¤ì¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È¡×¤À¤«¤é¤È¤¤¤Ã¤Æ¡¢ËºÇ¯²ñ¤Ç¥Ï¥á¤ò³°¤·¤¹¤®¤ë¤Î¤Ï¹Í¤¨Êª¤Ç¤¹¡£¤¿¤Ã¤¿°ìÅÙ¤Î¥ß¥¹¤Ç¿¦¾ì¤ÎÃËÀ¿Ø¤«¤é¤Î¸«¤ëÌÜ¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤é¡¢¼è¤êÊÖ¤·¤¬¤Ä¤«¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤½¤³¤Çº£²ó¤Ï¡¢20Âå¤«¤é30Âå¤ÎÆÈ¿ÈÃËÀ¤ËÊ¹¤¤¤¿¥¢¥ó¥±¡¼¥È¤ò»²¹Í¤Ë¡ÖÎø¤¬±ó¤Î¤¯¡ªÃËÀ¿Ø¤ò¥É¥ó°ú¤¤µ¤»¤ëËºÇ¯²ñ¤Ç¤Î°û¤ß¤Ã¤×¤ê¡×¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú£±¡Û¶õµ¤¤òÆÉ¤Þ¤º¤Ë¡Ö¥¤¥Ã¥¡×¤ò»Å³Ý¤±¤Þ¤¯¤ë
¡Öº£¤É¤¡¢¥¤¥Ã¥¤Ê¤ó¤Æ»à¸ì¤À¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤¬¡Ä¡×¡Ê20ÂåÃËÀ¡Ë¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ë¡¢¾ì¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢ÌµÍýÌðÍýÂ¾¿Í¤Ë¤ª¼ò¤ò°û¤Þ¤»¤è¤¦¤È¤·¤Æ¸¸ÌÇ¤µ¤ì¤ë¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤Ç¤¹¡£¤ª¼ò¤¬¶¯¤¤¤Ê¤é¡¢¿Í¤Ë°û¤Þ¤»¤ë¤è¤ê¡¢ÌµÃã°û¤ß¤ò»ß¤á¤ë¤Û¤¦¤ËÎ©¤Á¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡Ú£²¡Û¤ª¼ò¤Ç¥¹¥¤¥Ã¥Á¤¬Æþ¤ê¡¢¤¤¤ä¤Ê¤³¤È¤ò»×¤¤½Ð¤·¤Æ¤·¤¯¤·¤¯µã¤½Ð¤¹
¡Ö°Å¤¹¤®¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤³¤ó¤Ê¤Î¤ÈÉÕ¤¹ç¤Ã¤¿¤éÂçÊÑ¤½¤¦¤Ã¤Æ»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¡Ê20ÂåÃËÀ¡Ë¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ë¡¢¿ì¤¦¤Èµã¤¾å¸Í¤Ë¤Ê¤ë¿Í¤â¡¢ÌÂÏÇ¶Ë¤Þ¤ê¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ç¤¹¡£²¿¤«·ù¤Ê¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤ª¼ò¤ò°û¤ó¤À¤é¥¹¥¤¥Ã¥Á¤¬Æþ¤ê¤½¤¦¤ÊÍ½´¶¤¬¤¹¤ë¾ì¹ç¤Ï¡¢ºÇ½é¤Î°ìÇÕ¤Ç¤ä¤á¤Æ¤ª¤¤¤¿¤Û¤¦¤¬¤è¤µ¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¡Ú£³¡Û¡Ö²áµîºÇ¹â¤Ëµ¤»ý¤Á¤è¤«¤Ã¤¿¥¨¥Ã¥Á¤Ï¡Ä¡×¤È¥Ç¥£¡¼¥×¤Ê²¼¥Í¥¿¤ò¥¬¥ó¥¬¥óÏÃ¤¹
¡ÖÀ¶Á¿·Ï¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤Ë¥·¥ç¥Ã¥¯¤Ç¤·¤¿¡×¡Ê30ÂåÃËÀ¡Ë¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ë¡¢¤¿¤È¤¨ÌµÎé¹Ö¤Ç¤â¡¢²á·ã¤¹¤®¤ë²¼¥Í¥¿¤Ï³§¤Ë¾×·â¤òÍ¿¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¦¤è¤¦¤Ç¤¹¡£ÍâÇ¯¤âÃËÀ¤Î´Ö¤Ç¥Í¥¿¤Ë¤µ¤ì¤ë¤Î¤¬¥ª¥Á¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤½¤½¤Î¤«¤µ¤ì¤Æ¤â¸ý¤òÊÄ¤¶¤¹¤Î¤¬µÈ¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡Ú£´¡Û¡Ö»ä¤Î¼ò¡¢°û¤á¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤«¡¼?¡×¤È¸À¤¤¤Ê¤¬¤é²¼¸Í¤Ë¤âÍÆ¼Ï¤Ê¤¯´«¤á¤ë
¡Ö°ì¸ý°û¤à¤À¤±¤Çµ¤»ý¤Á°¤¯¤Ê¤ëÂÎ¼Á¡£ÆÇ¤ÈÆ±¤¸¤Ê¤Î¤Ë¡×¡Ê20ÂåÃËÀ¡Ë¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ë¡¢°û¤á¤Ê¤¤¿Í¤Ë¶¯°ú¤Ë¤ª¼ò¤òÃí¤°¤Î¤â¤Þ¤º¤½¤¦¤Ç¤¹¡£²¼¸Í¤Ë¥¢¥ë¥³¡¼¥ë¤ò´«¤á¤ë¤Î¤ÏË½ÎÏ¤ÈÆ±¤¸¤Ç¤¢¤ë¤È¿´ÆÀ¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡Ú£µ¡Û¤ä¤¿¤é¤ÈÁû¤®¡¢ÀÅ¤«¤Ë°û¤ó¤Ç¤¤¤ë¿Í¤ò¡Ö¥·¥é¤±¤ë¡¼¡×¤ÈÀÕ¤á¤ë
¡Ö¤ª¤È¤Ê¤·¤¯¤·¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Ç¥À¥á½Ð¤·¤µ¤ì¤ë¤Ê¤ó¤Æ¡Ä¡×¡Ê20ÂåÃËÀ¡Ë¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ë¡¢¹µ¤¨¤á¤Ë°û¤ó¤Ç¤¤¤ëÃËÀ¤òÈóÆñ¤·¤Æ¡¢µ¤¤Þ¤º¤¤¥à¡¼¥É¤ò¾·¤¯¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤Ç¤¹¡£¤ª¼ò¤ò°û¤à¤È¡¢¤È¤Ë¤«¤¯³Ú¤·¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¿Í¤Û¤É¡¢Ãí°Õ¤·¤¿¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¡Ú£¶¡Û¥Ó¥ó¤Ë¸ý¤òÉÕ¤±¤Æ¤ª¼ò¤ò¥é¥Ã¥Ñ°û¤ß¤¹¤ë
¡Ö¥ª¥Ã¥µ¥ó¤«¤è¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¡Ê20ÂåÃËÀ¡Ë¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ë¡¢¹ë²÷¤Ë¥é¥Ã¥Ñ°û¤ß¤¹¤ë»Ñ¤âÃËÀ¤ò¥É¥ó°ú¤¤µ¤»¤Æ¤·¤Þ¤¦¤è¤¦¤Ç¤¹¡£¤¿¤È¤¨µ¤¿´¤ÎÃÎ¤ì¤¿Ãç´Ö¤Ð¤«¤ê¤ÎËºÇ¯²ñ¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢ÀáÅÙ¤ÏÊÝ¤Á¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡Ú£·¡Û¡Ö¤®¤ã¤Ï¤Ï¤Ï¡×¤È²¼ÉÊ¤Ë¾Ð¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢¿Í¤ÎÂÎ¤ò¤ª¤Ð¤Á¤ã¤ó¤Î¤è¤¦¤ËÃ¡¤¯
¡Ö»×¤Ã¤¿¤è¤êÎÏ¶¯¤¯¤ÆÄË¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡Ä¡×¡Ê20ÂåÃËÀ¡Ë¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ë¡¢¤ª¤Ð¤µ¤ó¤Ã¤Ý¤¤¥ê¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤â¡¢ÃËÀ¤ò¶½¤¶¤á¤µ¤»¤Æ¤·¤Þ¤¦¤è¤¦¤Ç¤¹¡£¡Ö¥É¥¥Ã¡×¤È¤µ¤»¤ë¥¹¥¥ó¥·¥Ã¥×¤òÌÜ»Ø¤·¤¿¤±¤ì¤Ð¡¢Í¥¤·¤¯¿¨¤ì¤ëÄøÅÙ¤ËÎ±¤á¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡Ú£¸¡ÛÂç¸Ô³«¤¤Î¤¢¤é¤ì¤â¤Ê¤¤»ÑÀª¤Ç¤À¤é¤·¤Ê¤¯¿ì¤¦
¡ÖÌÜ¤Î¤ä¤ê¾ì¤Ëº¤¤ë¤È¤¤¤¦¤«¡¢¤¢¤ì¤¬¼«Ê¬¤ÎÈà½÷¤À¤Ã¤¿¤é·ù¤À¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¡Ê20ÂåÃËÀ¡Ë¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ë¡¢¤Ï¤·¤¿¤Ê¤¤»Ñ¤ò¤µ¤é¤·¤Æ¡¢¸«¤ë¿Í¤ò¸¸ÌÇ¤µ¤»¤ë¥±¡¼¥¹¤Ç¤¹¡£¤ª¼ò¤Ë°û¤Þ¤ì¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¡¢ºÇ¸å¤Þ¤Ç¼þ°Ï¤Î»ëÀþ¤ò°Õ¼±¤·¤Æ¤ª¤¤¿¤¤¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¡Ú£¹¡Û¸åÇÚ¤Ë±ä¡¹¤È¥À¥á½Ð¤·¤¹¤ë¤Ê¤ÉÀâ¶µ¤ò»Ï¤á¤ë
¡Ö³°ÌÌ¤¤¤¤¤±¤É¡¢º¬¤Ã¤³¤Ï·ù¤Ê½÷¤Ê¤ó¤À¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¡Ê30ÂåÃËÀ¡Ë¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ë¡¢¿ì¤¦¤ÈÀâ¶µËâ¤Ë¤Ê¤ë½÷À¤â¹¥°õ¾Ý¤È¤Ï¤¤¤¨¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ç¤¹¡£¡ÖÇ¯¤òËº¤ì¤ë¡×¤È¤¤¤¦¤¯¤é¤¤¤Ê¤Î¤Ç¡¢¸åÇÚ¤Î»ê¤é¤Ê¤¤¤È¤³¤í¤âËº¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¢¤²¤Æ¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¤ª¼ò¤Î¾ì¤¬¹¥¤¤Ê¿Í¤ä¡¢ÃæÅÓÈ¾Ã¼¤Ë°û¤á¤ë¿Í¤¬¡¢¼ºÂÖ¤ò¸«¤»¤Æ¤·¤Þ¤¦¥±¡¼¥¹¤¬Â¿¤¤¤è¤¦¤Ç¤¹¡£¾×·âÅª¤Ê°û¤ß¤Ã¤×¤ê¤È¤¤¤¦¤Î¤ÏËº¤ì¤Æ¤â¤é¤¨¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢»×¤¤Åö¤¿¤ëÀá¤¬¤¢¤ë¿Í¤Ïµ¤¤òÉÕ¤±¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¡Ê³°»³Éð»Ë¡Ë
