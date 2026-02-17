貼る場所が肝心！ぽかぽかカイロで快適に



寒い時期には「貼るカイロが手放せない」という人も多いのでは？長時間にわたって体を温めてくれるカイロには、効果的な貼り場所があるのです。ぜひ参考にしてください。

【関連記事】ダイエットの効果アップは冷え性改善から

●効果的なカイロスポットその1：背中

首の後ろ側、中央に骨が飛び出ているところからやや下に「風門」とよばれる場所があります。ここにカイロを縦に貼ると全身が温まりやすいといわれています。イメージとしては左右の肩甲骨の間です。ここに貼ると肩こりの軽減にもなるのだとか。



●効果的なカイロスポットその2：おへその下

おへその下、「関元」と呼ばれる下腹部のあたりにカイロを貼ると内臓が温まって、体温も上がりやすくなるそうです。じんわりと温まって気持ちがいいです。



●効果的なカイロスポットその3：腰

お尻の少し上、骨が出っ張っている「仙骨」辺りを温めると、全身が温まりやすくなります。貼るときは縦ではなく、横にして貼ると腰回り全体が温められます。



これらのスポットを押さえておけば、身体がグンと温かくなるはず。どこが一番温かいかは人によって感覚が違うので、ぜひ試してみてください。寒い日は、2箇所、3箇所と貼るのもおすすめです。また、足が冷えて辛い方は、靴用のカイロを使うのもいいですね。