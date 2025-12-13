¡Ö¥«¥ï¥¤¥¤¤±¤ÉÀ³Ê¤Ï°¤¤¡×¤È»×¤ï¤ì¤ë½÷À¤Î¸ÀÆ°£¹¥Ñ¥¿¡¼¥ó
¥ë¥Ã¥¯¥¹¤¬ÎÉ¤¤¡Ê¤È»×¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡Ë¿Í¤Ï¡¢¤¿¤À¤Ç¤µ¤¨¼þ°Ï¤ËÃíÌÜ¤µ¤ì¤ëÂ¸ºß¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿¸ÀÆ°¤Ç¸í²ò¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤âÂ¿¤¤¤è¤¦¤Ç¤¹¡£µ¤¤ò¤Ä¤±¤Ê¤¤¤È¡¢Ìµ°Õ¼±¤Î¤¦¤Á¤ËÅ¨¤òÁý¤ä¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤â¡Ä¡£¤½¤³¤Çº£²ó¤Ï¡¢¡Ö¥¹¥´¥ì¥ó¡×¤ÎÃËÀÆÉ¼Ô¤Ë¹Ô¤Ã¤¿Ä´ºº¤Î·ë²Ì¤ò»²¹Í¤Ë¡Ö¡Ø¥«¥ï¥¤¥¤¤±¤ÉÀ³Ê¤Ï°¤¤¡Ù¤È»×¤ï¤ì¤ë½÷À¤Î¸ÀÆ°£¹¥Ñ¥¿¡¼¥ó¡×¤ò¤´¾Ò²ð¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú£±¡Û¡ÖÇ¯¼ý£±£°£°£°Ëü±ß°Ê²¼¤ÎÃË¤Ï¤¢¤ê¤¨¤Ê¤¤¤è¤Í¡×¤È¡¢ÃËÀ¤ò¸«²¼¤·¤¿È¯¸À¤ò¤¹¤ë¡£
¡Ö¥«¥ï¥¤¥¤¿Í¤Ë¸À¤ï¤ì¤ë¤È¡¢Í¾·×¤ËÊ¢¤¬Î©¤Ä¡×¡Ê£²£°ÂåÃËÀ¡Ë¤È¡¢ÃËÀ¤ËÂÐ¤¹¤ëÉ¾²Á¤¬¸·¤·¤¤¤È¡Ö¸«²¼¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È»×¤ï¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤è¤¦¤Ç¤¹¡£¥¬¡¼¥ë¥º¥È¡¼¥¯¤Ç¤Ö¤Ã¤Á¤ã¤±ÏÃ¤ò¤¹¤ë¤È¤¤â¡¢ÃËÀ¤¬Ê¹¤¼ª¤òÎ©¤Æ¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤«³ÎÇ§¤·¤Æ¤ª¤¤¤¿Êý¤¬ÎÉ¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡Ú£²¡Û»Ò¶¡¤Ã¤Ý¤¤¥ï¥¬¥Þ¥Þ¤òÄÌ¤½¤¦¤È¤¹¤ë¡£
¡Ö¥ë¥Ã¥¯¥¹¤Ç²¿¤Ç¤âµö¤µ¤ì¤Æ¤¤¿´Å¤¤½÷¤Ã¤Ý¤¤¡×¡Ê£³£°ÂåÃËÀ¡Ë¤Ê¤É¡¢ÅÙ¤ò²á¤®¤¿¥ï¥¬¥Þ¥Þ¤ò¸À¤¦¤ÈÃËÀ¤Ë¡Ö¥«¥ï¥¤¤µ¤òÍøÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È»×¤ï¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£²áµî¤Ë¥ï¥¬¥Þ¥Þ¤òÊ¹¤¤¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¼ÂÀÓ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢ÅÙ¤ò²á¤®¤¿¥ï¥¬¥Þ¥Þ¤Ï¸À¤ï¤Ê¤¤Êý¤¬ÎÉ¤µ¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¡Ú£³¡Û¡Ö»ä¡¢¥Ö¥¹¤À¤·¡¼¡×¤È¡¢»×¤Ã¤Æ¤â¤¤¤Ê¤¤¤³¤È¤ò¸À¤¦¡£
¡Ö¡Ø¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤Ê¤¤¤è¡ª¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤ï¤»¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¥ß¥¨¥ß¥¨¡×¡Ê£±£°ÂåÃËÀ¡Ë¤Ê¤É¡¢¼«Ê¬¤òÈÜ²¼¤¹¤ë¤è¤¦¤ÊÈ¯¸À¤âÀ³Ê¤¬°¤¤¤È»×¤ï¤ì¤ë¸¶°ø¤Ë¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£ÁÇÄ¾¤Ë¼õ¤±¼è¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤Ê¤¤²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¤Î¤Ç¡¢Æâ¿´¡Ö¼«Ê¬¤Ï¥«¥ï¥¤¥¤¡×¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Ï¼«¸ÊÉ¾²Á¤ò¸ý¤Ë¤·¤Ê¤¤Êý¤¬ÎÉ¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¡Ú£´¡ÛÈ±¤ÎÀè¤ò»Ø¤Ç¤¯¤ë¤¯¤ë´¬¤¯¤Ê¤É¡¢µ¤¼è¤Ã¤¿ÂÖÅÙ¤ò¤È¤ë¡£
¡Ö¼«Ê¬¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¸«¤»¤Ä¤±¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤ë¡×¡Ê£²£°ÂåÃËÀ¡Ë¤Ê¤É¡¢¥«¥ï¥¤¥¤½÷À¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿»ÅÁð¤Ç¤â¡ÖÉ¡¤Ë¤Ä¤¯¡×¤È»×¤ï¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£ÊÊ¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤«¡¢²þ¤á¤Æ¼«Ê¬¤ò¾Ê¤ß¤Æ¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¡Ú£µ¡Û¼«Ê¬¤Î¤³¤È¤ò¡Ö»ä¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¼«Ê¬¤ÎÌ¾Á°¤Ç¸Æ¤Ö¡£
¡Ö¼«°Õ¼±²á¾ê¤Ê¿Í¤Ë¸«¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¦¡×¡Ê£±£°ÂåÃËÀ¡Ë¤È¡¢¥«¥ï¥¤¥¤½÷À¤¬¼«Ê¬¤Î¤³¤È¤òÌ¾Á°¤Ç¸Æ¤Ö¤³¤È¤ËÄñ¹³¤¬¤¢¤ëÃËÀ¤â¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£¥Ö¥ê¤Ã»Ò¤Î¥ì¥Ã¥Æ¥ë¤òÅ½¤é¤ì¤ë¤Î¤¬·ù¤Ê¤é¤Ð¡¢¤Ò¤È¤Þ¤º½éÂÐÌÌ¤Î¿Í¤Ë¤Ï¡Ö»ä¡×¤ò»È¤Ã¤¿Êý¤¬ÎÉ¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡Ú£¶¡Û¡Ö¿©»ö¤ÏÔú¤é¤ì¤ë¤Î¤¬ÅöÁ³¡×¤È¤¤¤¦ÂÖÅÙ¤ò¤È¤ë¡£
¡ÖÆÃÊÌ°·¤¤¤Ë´·¤ì²á¤®¤Æ¤¤¤ëµ¤¤¬¤·¤Æ·ù¤À¡×¡Ê£²£°ÂåÃËÀ¡Ë¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ë¡¢¿©»ö¤òÔú¤é¤ì¤ë¤È¤¤ÎÂÖÅÙ¤Ç½÷À¤ÎËÜÀ¤òÈ½ÃÇ¤¹¤ëÃËÀ¤â¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£¤¿¤È¤¨Áê¼ê¤ÎÃËÀ¤ËÍ¶¤ï¤ì¤¿¿©»ö¤Ç¤â¡¢²ñ·×¤Î¤È¤¤ËºâÉÛ¤ò½Ð¤½¤¦¤È¤¹¤ë¸¬µõ¤µ¤òËº¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¤¤¤È¤³¤í¤Ç¤¹¡£
¡Ú£·¡Û¾åÌÜ¸¯¤¤¤ä¥¢¥Ò¥ë¸ý¤òÃÑ¤º¤«¤·¤²¤â¤Ê¤¯¼Â¹Ô¤¹¤ë¡£
¡Ö·×»»¹â¤¤½÷¤Ë¸«¤¨¤ë¡×¡Ê£³£°ÂåÃËÀ¡Ë¤Ê¤É¡¢¤ï¤¶¤È¤é¤·¤¤É½¾ð¤ò¸«¤»¤ë¤È¸í²ò¤òÀ¸¤ó¤Ç¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£É¬»¦µ»¤À¤«¤é¤È¤¤¤Ã¤Æ¾åÌÜ¸¯¤¤¤ÎÍðÍÑ¤Ï¤»¤º¡¢¹¥¤¤Ê¿Í¤ÎÁ°¤Ç¡Ö¤³¤³¤¾¡ª¡×¤È¤¤¤¦½Ö´Ö¤À¤±¤Ë»È¤Ã¤¿Êý¤¬ÎÉ¤µ¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¡Ú£¸¡ÛËèÆü¤Î¤è¤¦¤Ë¥Ê¥ó¥Ñ¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤¹¤ë¡£
¡ÖÃ±¤Ê¤ë¼«Ëý¤ËÊ¹¤³¤¨¤ë¡×¡Ê£±£°ÂåÃËÀ¡Ë¤È¡¢¥Ê¥ó¥ÑÈï³²¤ÎÊó¹ð¤Ï¥ë¥Ã¥¯¥¹¼«Ëý¤À¤È¼õ¤±¼è¤é¤ì¤ë¥ê¥¹¥¯¤¬¤¢¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£¤¿¤È¤¨¥Ê¥ó¥ÑÈï³²¤Ëº¤¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤â¡¢¿®Íê¤Ç¤¤ë¿Í¤Ë¤·¤«¸À¤ï¤Ê¤¤Êý¤¬ÎÉ¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡Ú£¹¡Û¤ª¶â»ý¤Á¤ÎÃËÍ§Ã£¤¬Â¿¤¤¤³¤È¤ò¼«Ëý¤¹¤ë¡£
¡Ö¡Ø»ä¤ÏÊÌ³Ê¤Ê¤Î¤è¡Ù¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤ÇÊ¢¤¬Î©¤Ä¡×¡Ê£²£°ÂåÃËÀ¡Ë¤Ê¤É¡¢¡ÖÈþ¿Í¤È¤ª¶â»ý¤Á¤ÎÃËÀ¤È¤Î·Ò¤¬¤ê¡×¤ò²÷¤¯»×¤ï¤Ê¤¤ÃËÀ¤¬Â¿¤¤¤è¤¦¤Ç¤¹¡£Í§Ã£¤ËÅÊ¤Þ¤ì¤ë¼ï¤ò¤Þ¤«¤Ê¤¤¤¿¤á¤Ë¤â¡¢¥»¥ì¥Ö¤È¤Î¸òÍ§´Ø·¸¤ò¥¢¥Ô¡¼¥ë¤¹¤ë¤Î¤Ï¹µ¤¨¤¿Êý¤¬ÎÉ¤µ¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
Â¾¤Ë¤Ï¡¢¤É¤ó¤Ê¸ÀÆ°¤¬¡Ö¥«¥ï¥¤¥¤¤±¤ÉÀ³Ê¤Ï°¤¤¡×¤È»×¤ï¤ì¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£³§¤µ¤ó¤Î¤´°Õ¸«¤ò¤ªÂÔ¤Á¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¡ÊÀõ¸¶¡¡Áï¡Ë
¡Ú£±¡Û¡ÖÇ¯¼ý£±£°£°£°Ëü±ß°Ê²¼¤ÎÃË¤Ï¤¢¤ê¤¨¤Ê¤¤¤è¤Í¡×¤È¡¢ÃËÀ¤ò¸«²¼¤·¤¿È¯¸À¤ò¤¹¤ë¡£
¡Ö¥«¥ï¥¤¥¤¿Í¤Ë¸À¤ï¤ì¤ë¤È¡¢Í¾·×¤ËÊ¢¤¬Î©¤Ä¡×¡Ê£²£°ÂåÃËÀ¡Ë¤È¡¢ÃËÀ¤ËÂÐ¤¹¤ëÉ¾²Á¤¬¸·¤·¤¤¤È¡Ö¸«²¼¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È»×¤ï¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤è¤¦¤Ç¤¹¡£¥¬¡¼¥ë¥º¥È¡¼¥¯¤Ç¤Ö¤Ã¤Á¤ã¤±ÏÃ¤ò¤¹¤ë¤È¤¤â¡¢ÃËÀ¤¬Ê¹¤¼ª¤òÎ©¤Æ¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤«³ÎÇ§¤·¤Æ¤ª¤¤¤¿Êý¤¬ÎÉ¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡Ö¥ë¥Ã¥¯¥¹¤Ç²¿¤Ç¤âµö¤µ¤ì¤Æ¤¤¿´Å¤¤½÷¤Ã¤Ý¤¤¡×¡Ê£³£°ÂåÃËÀ¡Ë¤Ê¤É¡¢ÅÙ¤ò²á¤®¤¿¥ï¥¬¥Þ¥Þ¤ò¸À¤¦¤ÈÃËÀ¤Ë¡Ö¥«¥ï¥¤¤µ¤òÍøÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È»×¤ï¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£²áµî¤Ë¥ï¥¬¥Þ¥Þ¤òÊ¹¤¤¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¼ÂÀÓ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢ÅÙ¤ò²á¤®¤¿¥ï¥¬¥Þ¥Þ¤Ï¸À¤ï¤Ê¤¤Êý¤¬ÎÉ¤µ¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¡Ú£³¡Û¡Ö»ä¡¢¥Ö¥¹¤À¤·¡¼¡×¤È¡¢»×¤Ã¤Æ¤â¤¤¤Ê¤¤¤³¤È¤ò¸À¤¦¡£
¡Ö¡Ø¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤Ê¤¤¤è¡ª¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤ï¤»¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¥ß¥¨¥ß¥¨¡×¡Ê£±£°ÂåÃËÀ¡Ë¤Ê¤É¡¢¼«Ê¬¤òÈÜ²¼¤¹¤ë¤è¤¦¤ÊÈ¯¸À¤âÀ³Ê¤¬°¤¤¤È»×¤ï¤ì¤ë¸¶°ø¤Ë¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£ÁÇÄ¾¤Ë¼õ¤±¼è¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤Ê¤¤²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¤Î¤Ç¡¢Æâ¿´¡Ö¼«Ê¬¤Ï¥«¥ï¥¤¥¤¡×¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Ï¼«¸ÊÉ¾²Á¤ò¸ý¤Ë¤·¤Ê¤¤Êý¤¬ÎÉ¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¡Ú£´¡ÛÈ±¤ÎÀè¤ò»Ø¤Ç¤¯¤ë¤¯¤ë´¬¤¯¤Ê¤É¡¢µ¤¼è¤Ã¤¿ÂÖÅÙ¤ò¤È¤ë¡£
¡Ö¼«Ê¬¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¸«¤»¤Ä¤±¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤ë¡×¡Ê£²£°ÂåÃËÀ¡Ë¤Ê¤É¡¢¥«¥ï¥¤¥¤½÷À¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿»ÅÁð¤Ç¤â¡ÖÉ¡¤Ë¤Ä¤¯¡×¤È»×¤ï¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£ÊÊ¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤«¡¢²þ¤á¤Æ¼«Ê¬¤ò¾Ê¤ß¤Æ¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¡Ú£µ¡Û¼«Ê¬¤Î¤³¤È¤ò¡Ö»ä¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¼«Ê¬¤ÎÌ¾Á°¤Ç¸Æ¤Ö¡£
¡Ö¼«°Õ¼±²á¾ê¤Ê¿Í¤Ë¸«¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¦¡×¡Ê£±£°ÂåÃËÀ¡Ë¤È¡¢¥«¥ï¥¤¥¤½÷À¤¬¼«Ê¬¤Î¤³¤È¤òÌ¾Á°¤Ç¸Æ¤Ö¤³¤È¤ËÄñ¹³¤¬¤¢¤ëÃËÀ¤â¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£¥Ö¥ê¤Ã»Ò¤Î¥ì¥Ã¥Æ¥ë¤òÅ½¤é¤ì¤ë¤Î¤¬·ù¤Ê¤é¤Ð¡¢¤Ò¤È¤Þ¤º½éÂÐÌÌ¤Î¿Í¤Ë¤Ï¡Ö»ä¡×¤ò»È¤Ã¤¿Êý¤¬ÎÉ¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡Ú£¶¡Û¡Ö¿©»ö¤ÏÔú¤é¤ì¤ë¤Î¤¬ÅöÁ³¡×¤È¤¤¤¦ÂÖÅÙ¤ò¤È¤ë¡£
¡ÖÆÃÊÌ°·¤¤¤Ë´·¤ì²á¤®¤Æ¤¤¤ëµ¤¤¬¤·¤Æ·ù¤À¡×¡Ê£²£°ÂåÃËÀ¡Ë¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ë¡¢¿©»ö¤òÔú¤é¤ì¤ë¤È¤¤ÎÂÖÅÙ¤Ç½÷À¤ÎËÜÀ¤òÈ½ÃÇ¤¹¤ëÃËÀ¤â¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£¤¿¤È¤¨Áê¼ê¤ÎÃËÀ¤ËÍ¶¤ï¤ì¤¿¿©»ö¤Ç¤â¡¢²ñ·×¤Î¤È¤¤ËºâÉÛ¤ò½Ð¤½¤¦¤È¤¹¤ë¸¬µõ¤µ¤òËº¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¤¤¤È¤³¤í¤Ç¤¹¡£
¡Ú£·¡Û¾åÌÜ¸¯¤¤¤ä¥¢¥Ò¥ë¸ý¤òÃÑ¤º¤«¤·¤²¤â¤Ê¤¯¼Â¹Ô¤¹¤ë¡£
¡Ö·×»»¹â¤¤½÷¤Ë¸«¤¨¤ë¡×¡Ê£³£°ÂåÃËÀ¡Ë¤Ê¤É¡¢¤ï¤¶¤È¤é¤·¤¤É½¾ð¤ò¸«¤»¤ë¤È¸í²ò¤òÀ¸¤ó¤Ç¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£É¬»¦µ»¤À¤«¤é¤È¤¤¤Ã¤Æ¾åÌÜ¸¯¤¤¤ÎÍðÍÑ¤Ï¤»¤º¡¢¹¥¤¤Ê¿Í¤ÎÁ°¤Ç¡Ö¤³¤³¤¾¡ª¡×¤È¤¤¤¦½Ö´Ö¤À¤±¤Ë»È¤Ã¤¿Êý¤¬ÎÉ¤µ¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¡Ú£¸¡ÛËèÆü¤Î¤è¤¦¤Ë¥Ê¥ó¥Ñ¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤¹¤ë¡£
¡ÖÃ±¤Ê¤ë¼«Ëý¤ËÊ¹¤³¤¨¤ë¡×¡Ê£±£°ÂåÃËÀ¡Ë¤È¡¢¥Ê¥ó¥ÑÈï³²¤ÎÊó¹ð¤Ï¥ë¥Ã¥¯¥¹¼«Ëý¤À¤È¼õ¤±¼è¤é¤ì¤ë¥ê¥¹¥¯¤¬¤¢¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£¤¿¤È¤¨¥Ê¥ó¥ÑÈï³²¤Ëº¤¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤â¡¢¿®Íê¤Ç¤¤ë¿Í¤Ë¤·¤«¸À¤ï¤Ê¤¤Êý¤¬ÎÉ¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡Ú£¹¡Û¤ª¶â»ý¤Á¤ÎÃËÍ§Ã£¤¬Â¿¤¤¤³¤È¤ò¼«Ëý¤¹¤ë¡£
¡Ö¡Ø»ä¤ÏÊÌ³Ê¤Ê¤Î¤è¡Ù¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤ÇÊ¢¤¬Î©¤Ä¡×¡Ê£²£°ÂåÃËÀ¡Ë¤Ê¤É¡¢¡ÖÈþ¿Í¤È¤ª¶â»ý¤Á¤ÎÃËÀ¤È¤Î·Ò¤¬¤ê¡×¤ò²÷¤¯»×¤ï¤Ê¤¤ÃËÀ¤¬Â¿¤¤¤è¤¦¤Ç¤¹¡£Í§Ã£¤ËÅÊ¤Þ¤ì¤ë¼ï¤ò¤Þ¤«¤Ê¤¤¤¿¤á¤Ë¤â¡¢¥»¥ì¥Ö¤È¤Î¸òÍ§´Ø·¸¤ò¥¢¥Ô¡¼¥ë¤¹¤ë¤Î¤Ï¹µ¤¨¤¿Êý¤¬ÎÉ¤µ¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
Â¾¤Ë¤Ï¡¢¤É¤ó¤Ê¸ÀÆ°¤¬¡Ö¥«¥ï¥¤¥¤¤±¤ÉÀ³Ê¤Ï°¤¤¡×¤È»×¤ï¤ì¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£³§¤µ¤ó¤Î¤´°Õ¸«¤ò¤ªÂÔ¤Á¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¡ÊÀõ¸¶¡¡Áï¡Ë