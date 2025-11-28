彼女が絶句するプレゼント９パターン
気持ちを込めた彼女へのプレゼント。しかし、なかには彼女をドン引きさせてしまうようなプレゼントを贈ってしまう男性もいるようです。では一体、どのようなプレゼントが、彼女をドン引きさせるのでしょうか。今回は、プレゼント選びに失敗しないように「彼女が絶句するプレゼント９パターン」を紹介させて頂きます。
【１】母親が編んだマフラー
男性の手編みのマフラーでもドン引きですが、それを超えるケースです。「お母さんが編んでくれたんだ、大切にしてね。」などと伝えた場合、マザコンだと気付かれる可能性があります。
【２】値引きの値札が貼りっぱなしのハンカチ
値引き商品だった場合、一気に興ざめさせてしまうでしょう。値札は、しっかりと外して渡しましょう。
【３】自分好みのワンピース
彼女の好みではない可能性があります。さらにサイズが合わないリスクもあります。もし、洋服を贈る場合には、一緒に選んだ方が良さそうです。
【４】自分好みの下着
こっそりと下着を購入したいと思っている女性もいるので、控えた方が良さそうです。
【５】キス
「目をつぶって。」と頼み、そっとキスするパターンです。目を開けたとき、目の前にプレゼントがあるのでは・・・と期待させてしまうシチュエーションです。キスだけで何もなかった場合、彼女のテンションを急降下させるでしょう。
【６】二人きりの時間
これはプレゼントとは言えないでしょう。記念に残るようなプレゼントをあげた方が、彼女も喜ぶでしょう。
【７】巨大なぬいぐるみ
持ち帰るのが大変です。しかも、自宅での置き場所に困ります。さらには、捨てる際にも困るでしょう。
【８】過去に書いた日記
今までの自分を知ってほしいために、これまでの日記をプレゼントするパターンです。 「過去の自分」よりも、「これからの自分」を知ってもらうように心がけた方が良さそうです。
【９】自作の詩、歌
ドン引きプレゼントの定番でしょう。プロとして活躍していない限り、このタイプのプレゼントは避けた方が賢明でしょう。
他には、どのようなプレゼントが、彼女を絶句させてしまうのでしょうか。みなさんのご意見をお待ちしております。
