兄がいる女性のよさって？付き合って分かった魅力９パタ−ン
人の性格は家族構成に大きく影響を受けるもの。恋愛がうまくいくかどうかも、どんな環境で育ったかが少なからず影響しているでしょう。そこで今回は、お兄さんがいる女性と交際したことのある『スゴレン』男性読者へのアンケートをもとに「付き合って分かった、兄のいる女の子の魅力」をご紹介します。
【１】思ったことを隠さずにはっきり言ってくれるところ
「この子と付き合ってから、『言わなきゃ分からないよ』というセリフを吐いた記憶がない」（２０代男性）など、男兄弟と暮らしてきた経験から、「男は鈍感だから口にしないと伝わらない」と考える女性もいるようです。「言わなくても察して」が苦手な男性にとっては、理想的な性格と言えるでしょう。
【２】年下男性に興味がなさそうなところ
「同級生は子どもっぽいと一蹴してた（笑）」（２０代男性）など、男性の基準が兄のため、同年代より年上に魅力を感じやすいという特徴もあるようです。女性に「オジさんっぽい」ではなく「成熟している」と思ってもらえるところに喜びを感じられるのでしょう。
【３】適度に自立していて、むやみに寄りかかってこないところ
「年下特有の面倒臭さがない」（３０代男性）など、男兄弟のいる女子の中には、精神的に大人な人も少なくないようです。恋人からは、甘えられるより刺激を受けたいと考える男性にとっては、自分を高めてくれる非常に魅力的な相手と言えそうです。
【４】年上男性が好きな話題についてこられるところ
「年下の女の子と音楽やスポーツの話で盛り上がれるのが嬉しい！」（３０代男性）など、共通の話題を楽しめることも魅力的なようです。兄の影響を強く受けて育つと同世代の男子と価値観にギャップが生まれやすいので、彼女たちにとっても年上男性は魅力的な話し相手に映るのではないでしょうか。
【５】人前ではしっかり者を演じるが、自分には思いっきり甘えるツンデレなところ
「『俺だけのもの感』がハンパない！」（２０代男性）など、兄のいる女の子のハードなツンデレ具合にキュンとなる男性も多いようです。何かと世話の焼ける男兄弟と一緒に育った女の子はしっかり者になるためか、恋人の前でだけ見せる態度との差が一層大きくなるのかもしれません。
【６】少々だらしない姿を見せても動じない
「まあ、見慣れているんでしょうね（笑）」（２０代男性）など、男性のズボラな生活習慣に対する許容レベルも高そうです。自分が悪くても、だらしなさを注意されたら「モノには言いかたがあるのでは？」と不満を感じてしまうのが男性のさが。そんな自分勝手な希望を満たしてくれる部分も男兄弟がいる女の子にはあるようです。
【７】年上男性の気持ちを理解できる
「こっちの提案をすんなり受け入れてくれることが多い」（３０代男性）など、年上男性の考え方に寄り添えるという特徴もあるようです。「ワガママは言うけど、相手のワガママも聞く」といったギブアンドテイクを徹底する姿勢が、年上男性の心をわしづかみにしているのではないでしょうか。
【８】サバサバした性格であまり気遣いをしなくてよいところ
「良い意味で自分に似たような部分があって波長が合うんです」（３０代男性）など、男兄弟が身近にいる影響でどことなくサッパリした性格が養われているようです。繊細で傷つきやすいなど、女性っぽすぎる性格が得意でない人には、うってつけの相手なのかもしれません。
【９】男性を頼るのが上手なところ
「何でも言うこと聞いちゃうんですよね（笑）」（２０代男性）など、甘えかたが抜群に可愛いという意見が多数ありました。「この子にお願いされたら許せちゃう」と思えるようなアプローチのうまさが兄がいる女の子の特徴のひとつのようです。
ほかにも「付き合って分かった、兄のいる女の子の魅力」はあるでしょうか。皆さんのご意見をお待ちしております。（ＢＬＯＣＫＢＵＳＴＥＲ）
