好きな子に聞かれたら最悪！ドン引きされる男同士の会話９パターン
男同士でするバカ話は最高に楽しいもの。とはいえ、盛り上がりすぎて不適切なテーマに話が及んでしまうと、周囲の女性に「最低…」と白い目で見られてしまうかもしれません。そこで今回は、10代から20代の独身女性に聞いたアンケートを参考に「好きな子に聞かれたら最悪！ドン引きされる男同士の会話」をご紹介します。
【１】「たしかに…あれはたまらん！」とAV談義に花を咲かせる
「デリカシーなさすぎ。自分の体験とかも自慢げに話していそう」（20代女性）というように、AVの話題ほど、女性に聞かれて気まずいものはなさそうです。情報交換するのであれば、男性オンリーのグループLINEなどクローズドな場所でやりましょう。
【２】「いやいや、寸止め入れれば俺のほうが多いから」と関係した女性の数を競う
「汚らわしいというか、くだらなすぎて軽蔑します」（20代女性）というように、これまでに口説き落とした人数を競い合う姿は、女性の目には限りなくバカバカしく映ってしまうようです。誇らしげに経験の多さを自慢しても、「見栄っ張り？」などと邪推されるのがオチでしょう。
【３】「顔だけならあの子が上だろ」と身近な女子をランクづけする
「顔とか胸とかとにかく男目線で判定を下してて、イラッとした」（10代女性）というように、男性本位の視点で女性を論じ、さらに順位づけまでするのは、下品だと思われても仕方がないかもしれません。たとえ性格を加味したとしても、女性からの反感は免れないでしょう。
【４】「あの体型はさすがにないよな？」と女子の容姿をネタにする
「女子の結束は意外に強いので、本人に聞かれていなくても全員から睨まれますよ」（20代女性）というように、女性をあざわらうと、巡り巡って自分が痛い目に遭いそうです。男友達がうっかりほかの女性に口を滑らせる可能性もあるので、油断は禁物でしょう。
【５】「頼む！今度こそ絶対返すから！」と友達にお金を無心する
「相手もウンザリした顔をしていて、この人には気をつけようと思った」（20代女性）というように、情けない実態を知られると、「要注意人物」に認定されるおそれもあります。やむなく借金話を切り出すときは、時と場所を選んでのぞんだほうがよさそうです。
【６】「あそこの女は尻軽が多い」と合コン相手について情報交換する
「『簡単に落とせる！』と盛り上がっていて、チャラい…とドン引きした」（20代女性）というように、合コンの裏事情を女性に聞かれるのもまずいかもしれません。特に「お持ち帰り目的？」と疑われそうな発言は、口にしないほうが賢明でしょう。
【７】「あいつマジ死んでほしいんだけど」とそこにいない人の陰口を叩く
「愛のない本気の悪口は、聞いていて不愉快」（20代女性）というように、本人に隠れてコソコソ文句を言うと、自らの評価を下げてしまいそうです。うっかり漏らしてしまったら、「いい所もあるけどね」などとフォローしておきたいところです。
【８】「俺のほうがモテる！なぜなら…」と不毛な議論に明け暮れる
「そこにいた女子全員が『どっちもモテてないし』と思ってたはず」（10代女性）というように、自分達にとっては大事でも、女性には「机上の空論」としか思えない話もあるようです。「くだらない」と呆れられたくなければ、場をわきまえたほうがよさそうです。
【９】「お前の妹、胸でかいよな」と友達の姉妹を性的な目で見る
「友達本人に言うなんて、友やめされてもいいレベル」（20代女性）というように、友達の身内をセクハラまがいの視線で見ているのがバレると、それを聞いてしまった女子には心の底から幻滅されそうです。友情にヒビが入るおそれもあるので、思っていても口に出すのは控えましょう。
「この話はマズい」と分かっていても、その場の空気に流されることもありそうです。雲行きが怪しくなってきたら、友達のためにも早急に無難な話題にシフトしましょう。（安藤美穂）
