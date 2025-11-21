世の男性が「女性のすっぴん」を見たがる理由９パターン
他人にすっぴんを披露するのは、女性としては勇気がいるものですが、「どうしても見てみたい」と思っている男性は意外と多いようです。それは一体、なぜなのでしょうか。そこで今回は、『スゴレン』男性読者へのアンケートを参考に「世の男性が『女性のすっぴん』を見たがる理由」をご紹介します。
【１】飾らない自然体の表情が見られるから
「すっぴんだといつもより肩の力が抜けた表情になる」（20代男性）というように、女性の飾らない表情を見るためには、すっぴんが不可欠だと考えているパターンです。素の表情にガッカリされてはもったいないので、「口角をあげて笑顔を絶やさない」など、表情美を研究する必要がありそうです。
【２】ぐっと親密になれる気がするから
「すっぴんを見せるのは心を許した証拠でしょ？」（20男性）など、「女性がすっぴんを見せる相手は特別」と考える男性は多いようです。すっぴんで好きな男性に会うときは、いつも以上に積極的なスキンシップを試みると、一気に関係が進展するかもしれません。
【３】素肌の美しさを確認したいから
「肌がキレイだと、きちんとした子だなと思う」（20代男性）というように、素肌の美しさには、見た目だけにとどまらない付加価値があるようです。思い切ってすっぴんを公開するなら、プリップリの肌を見せて男性を驚かせてみてはいかがでしょうか。
【４】素顔を見ることで、ほっとできるから
「厚化粧な子は作り物って感じがして、一緒にいても安心できない」（20代男性）というように、そもそもばっちりメイクを受け付けない男性もいるようです。素顔を見ることでほっとするタイプの男性には、家デートなどでくつろぎながら、すっぴんを披露してみるのもいいでしょう。
【５】メイクの工程に興味があるから
「女の子の化粧に興味がある」（20代男性）など、すっぴんそのものというよりは、メイクをした普段の顔への変身過程に興味を抱いているパターンです。この手の男性には、一度メイク完成までのプロセスを隣で見せてあげると、互いに「秘密」を共有した気分になり、精神的な距離が近づくかもしれません。
【６】素の部分が見られる気がするから
「生まれたままの顔の状態だと、心も裸になるのでは？」（20代男性）というように、すっぴんの状態では、女性の「素」が見られると考える男性もいるようです。すっぴんで男性と向き合うときは、いつもよりちょっと素直な態度を心がけると、より打ち解けた雰囲気で会話を楽しめそうです。
【７】すっぴんの幼い雰囲気が好きだから
「普段は大人っぽい彼女がガラッと変わるのがたまらないです（笑）」（20代男性）というように、メイクしているときと雰囲気が変わることにときめきを覚えているケースです。旅行などで彼氏にすっぴんを見せる機会があったら、かわいらしいパジャマを用意していつもと違う魅力を演出してはいかがでしょうか。
【８】素顔と化粧をした顔を比べてみたいから
「メイクでどれくらい変わるのか興味がある」（20代男性）など、単純な好奇心からすっぴんを見たがる男性もいるようです。勇気を出して見せてあげたのに、「化粧した顔と全然違う！」とからかわれるようなら、「そんなに変わらないでしょ（笑）」と華麗に流してしまいましょう。
【９】すっぴんでもかわいいかどうかを見極めたいから
「メイクってやっぱり騙しが入ってると思うので（笑）」（20代男性）など、顔を作り込む前の状態こそが「女性の真の美しさを測る指標」ととらえているパターンです。もともとの素材に自信のある人は、あえてありのままの姿をさらけだすと、一気に評価が上がるかもしれません。
ほかにも「男性はこんな理由ですっぴんが見たいらしい」というエピソードがあれば教えてください。皆さんのご意見をお待ちしています。（大高志帆）
