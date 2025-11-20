ドタキャンしても男性のショックを軽減する言い訳９パターン
あまり興味のない男性から誘われたときに、なかなか断れず、当日になってしまうということがあります。そんなときに有効な「ドタキャンしても男性を傷つけない言い訳」はないものでしょうか。そこで、『オトメスゴレン』の女性読者に聞いた、効果的な言い訳を紹介いたします。
【１】「どうしても仕事を抜け出せなくて」
仕事を言い訳にするパターンです。「自分の都合ではなく周りの都合だから、『仕事なら無理だね』ってなるはず」（２０代女性）という意見があるように、男性に「仕事なら、しょうがないな」と納得してもらう狙いがあるといえます。仕事の後に会う約束をしているときなどに、使える言い訳だといえそうです。ただし、同じ職場の場合は、バレてしまう恐れがあるので注意しましょう。
【２】「今度から働こうと思ってる会社の面接が入っちゃって」
会社やバイトの面接を設定し、言い訳するパターンです。面接と言えば、「絶対に日程をずらせない予定だ」と感じてくれるはずです。当日言うよりも、１？２日前くらいに言うといいかもしれません。男性が「どんな会社？」と聞いてくるかもしれないので、「受からなかったら恥ずかしいから内緒」など、あらかじめ答えを用意しておくといいでしょう。
【３】「今月、ちょっとお金キツくなっちゃって」
金欠を言い訳にするパターンです。お金がないことを行けない理由とすれば、「じゃあドコも行けないね」と諦めてくれるかもしれません。「急に友達の結婚式の二次会が入っちゃって」など、理由があると説得力が増すでしょう。ただ、男性が「じゃあ俺がおごるよ」と言ってくる場合もあるので、その場合の言い訳も必要かもしれません。
【４】「今日、親と出かける約束してたの忘れてて」
親との約束があったことに気付いたと、とぼけるパターンです。「今日、親が病院行く日で、連れていかなきゃ」など、出かける内容が重大事であればあるだけ、男性も納得しやすいでしょう。この言い訳をした場合、友達と出かけるところなどを見られないよう、注意しましょう。
【５】「急におばあちゃんが家に来ちゃって」
祖父母の訪問を言い訳に使うパターンです。「『急に』って部分を強調すると、より効果的かも」（１０代女性）という意見から、「突然来た」と主張することで、男性に「本当に急だったんだ」と納得してもらえる効果があるといえそうです。特に、一人暮らしの場合に有効な言い訳といえます。実家住まいの場合は、言い訳にするには難しいかもしれません。
【６】「姉の子ども、預かることになっちゃって」
兄弟や親せきの子どもの面倒を、お願いされたことにするパターンです。「兄弟の子どもを預かるから、家を空けられなくなった」と言えば、「それならしょうがないね」と納得してくれるでしょう。ただ、男性が「俺も子守り手伝おうか？」と提案してくる場合があるかもしれません。「ウチ遠いから大丈夫」など、回避できる方法も考えておく方がいいでしょう。
【７】「ペットの具合が悪くて、病院に連れていかなきゃいけなくって」
ペットの病気を言い訳にするパターンです。「ペットの突然のケガや病気なら、自分ではどうしようもないから、男性も納得してくれる」（２０代女性）という意見から、出かけられない理由にして、男性に納得してもらう狙いがあるようです。ペットを飼っていない場合は使えませんが、「一緒に住んでる妹の具合が悪くて」などのように応用が可能でしょう。
【８】「今日、女の子の日が来ちゃって、体調良くなくて」
生理の日だということを、それとなく伝えるパターンです。生理が来たことをほのめかし、「思いのほか体調悪くって」といえば、男性は強引には誘えなくなるはずです。女性にしか使えない言い訳なので、男性に対して効果があるでしょう。あまりに直接的に「生理が来た」と伝えると、相手が引いてしまう恐れがあるので、ほのめかす程度にしましょう。
【９】「風邪ひいて、今日熱出ちゃって」
急病を言い訳にするパターンです。「病気ならやむを得ないし、気を使って『今日はやめようか』って言ってくれると思う」（２０代女性）など、病気を言い訳にして、男性から「中止にしよう」と言ってもらう女性も少なくないようです。病気を言い訳にした場合は、その後、期間を空けずに会うと、「病気平気なの？」と深く聞かれる可能性があるので、一定期間は会わない方が賢明でしょう。
実際に使えそうな言い訳はあったでしょうか。ほかにも、「ドタキャンしても男性を傷つけない言い訳」があったら教えてください。皆さんのご意見をお待ちしております。（有田アキコ／ｖｅｒｂ）
