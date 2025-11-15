男性が理解に苦しむ女の子の習性９パターン
白昼堂々と下ネタでバカ騒ぎをしている男性を見て、ドン引きしたことはありませんか？ 異性の文化や習性は理解しづらいものです。女の子同士では普通だと思っていても、男性には「あり得ない！」と思われていることがあるかもしれません。そこで今回は、「スゴレン」の男性読者にアンケートを実施。「男性が理解に苦しむ女の子の習性」について、調査した結果をご紹介いたします。
【１】友達同士で手を繋ぐ
女の子が友達同士で仲良くスキンシップしている光景を、男性は気色が悪いと感じることがあるようです。「友情を通り越して、アブない関係に見える」（１０代男性）と、友達と仲良く手を繋いでいるだけで男性に違和感を持たれるかもしれません。余計な疑いを持たれたくない場合は、男性の前では女友達とベタベタしない方が良いでしょう。
【２】デート中にInstagram用の写真を撮ることに熱中する
自撮りに熱中するなど、自分を実際以上にかわいく写そうとする女性の感覚がわからない男性もいるようです。「プリクラに並んでいる女の子たちを見ると、『どんだけ自分が好きなんだよ！』と思う」（１０代男性）など、ナルシスト疑惑をかけられるかもしれません。デート中にプリクラや写真の撮り方にこだわりすぎると、「ついていけない」と思われることもあるので注意が必要です。
【３】恋人と別れてもすぐ好きな人ができるなど、恋愛の切り替えが速い
失恋を引きずりがちな男性は、「女性は恋愛の切り替えが速い」というイメージを持っているようです。「別れた後にすぐ次の恋人を作る女は薄情だと思う」（２０代男性）という意見もあるので、恋人と別れた後はしばらく充電期間を設けるか、すぐ恋人ができても周りには秘密にしておいた方が良いかもしれません。
【４】噂話で盛り上がり、テンションが上がる
ゴシップで会話に花を咲かせる女性の習性を、下品だと思う男性もいるようです。「他人の噂話ではしゃいでいる姿を見ると、女性はみんな腹黒いのかと思う」（１０代男性）というように、男性を幻滅させてしまう恐れがあります。噂話や「ぶっちゃけトーク」は女子会の場だけにするなど、男性に聞かれないようにしたいところです。
【５】デート中に短時間でコロコロ機嫌が変わる
その時の気分によってコロコロと態度を変えることも、男性にとっては意味不明のようです。「デート中に、理由も言わず急に不機嫌になられると対応できない」（１０代男性）など、男性をお手上げ状態にさせてしまうこともあります。ケンカをするよりはマシだと考えて、生理的な理由があって機嫌が悪くなりそうなときは、前もって告げておくと男性に理解してもらえるでしょう。
【６】人前で化粧をする
電車や教室での化粧は、男性が理解できない女性の行為の代表格でもあります。「いくら他人でも、化粧中の姿を見られて恥ずかしくないのかと思う」（２０代男性）と、男性は目の前で着替えを堂々とされているような気分になるようです。朝に時間がなかった日も、できる限り場所に配慮し、特に男性の前では化粧をするのを避けた方が良いでしょう。
【７】バーゲンで必要以上に洋服を買いあさる
バーゲンに群がる女性の習性を、男性は「女はムダ遣いばかりする」と認識している場合があるようです。「バーゲン品を買いあさっていると『買い物上手』ではなく『誘惑に弱い人間』に見える」（２０代男性）など、男性に厳しい視線を向けられる可能性があります。普段は節制を心がけるなど、意志の強い一面も見せておくと良いでしょう。
【８】友達同士の持ち物をひたすら「かわいい」と言う
友達の持ち物を条件反射的に「かわいい」と言う女性を、男性は嘘を言っているように感じることがあるようです。「適当な発言を言い合っている感じがして理解できない」（２０代男性）という意見もあったので、男性の前では「かわいい」以外の褒め言葉も使ってみた方が良いでしょう。
【９】太っていないのに痩せたいと言う
「痩せたい」という女性特有の口癖を疑問に思う男性もいるようです。「すでにガリガリの女性が痩せたいと言っていると、アホに見える」（２０代男性）というように、異性のためではなくオシャレのために痩せたいという気持ちを理解できない男性は少なくありません。むやみに「痩せたい」と口にするのではなく、「憧れのブランドのドレスを着たいから痩せたい」など、目標を言えば応援してもらえるかもしれません。
男性の前で気をつけようと思ったことはありましたか？ 男性に引かれるような習性を控えることができれば、今より素敵な女性に見られるかもしれません。また、他にはどんな女性の習性を男性は理解できないと思うのでしょうか。皆さんのご意見をお待ちしております。（浅原 聡）
