付き合う前に早めに見分けたい！「マザコン男」と診断を下すべきセリフ９パターン
多かれ少なかれマザコン的な部分を持つ男性は多いものですが、自分の彼氏となると話は別です。あまりに度を越していると、交際や結婚にも差しさわりがありそうなので、早い段階で見極めが必要かもしれません。そこで今回は、10代から20代の独身女性120名に聞いたアンケートを参考に「付き合う前に早めに見分けたい！『マザコン男』と診断を下すべきセリフ」をご紹介します。
【１】会話の７割に母が登場する「あの美術館なら、おふくろがこの前行ってきたってさ」
「『この人の彼女はお母さんなのね』ってすぐにわかった」（20代女性）というように、トークに占める「ママネタ」の割合からも、ベッタリぶりは伝わりそうです。母親の話題が出るたびにカウントしておくと、精神的依存度を把握できるでしょう。
【２】過保護ぶりを疑問にすら思っていない「魚の骨はいつも母さんが外してくれる」
「巨峰も一粒一粒、皮を剥いてもらってから食べるそうです」（20代女性）など、幼児並みに世話を焼かれていることを自然に受け入れているパターンです。食事中にぽろっと正体を見せた場合は、ツッコミを入れてみましょう。
【３】毎朝起こしてもらっている可能性大！「母さんが寝坊したせいで遅刻した」
「親のせいにしてしまう時点で半人前ですよね」（10代女性）というように、平気で母親に責任をなすりつける男性は、まだ親から自立できていないのかもしれません。彼氏が実家暮らしなら、どこまで母親任せかを見極めたほうがよさそうです。
【４】デート中でも電話に出てしまう「もしもし母さん？」
「『取り込んでるからあとでいい？』と言うかと思いきや、楽しそうにしゃべり出した！」（20代女性）など、何を差し置いても母親を優先しようとする態度からも、マザコン度合いが測れそうです。あとから「急ぎの用事だったの？」と尋ねて、緊急度を確かめておきましょう。
【５】いちいち引き合いに出すなんて…「これなら母のカレーのほうがおいしい」
「結婚したら姑にみっちり仕込まれそうで怖い」（20代女性）というように、「おふくろの味」を自慢する男性には、いくら心を込めて手料理を作っても、比較されてしまいそうです。彼氏が料理の感想を言うときは、注意深く耳をそばだてましょう。
【６】気持ちはわかるけど公言しちゃうの!?「結婚相手は母を大事にしてくれる人」
「心の中で思っている分には構わないけど、わざわざ言うところに違和感…」（20代女性）など、マザコンであることを正面から言い切ってしまう姿勢も、将来の不安材料になりそうです。それとなく結婚相手の条件を聞いてみると、本音がわかるかもしれません。
【７】一人じゃ買い物もできない証拠かも…「このシャツは母と選んだんだ」
「服を褒めたらまさかの『母さんのチョイス』とは…」（20代女性）というように、母親のセンスに全幅の信頼を置く男性も、よく観察したほうがよさそうです。ワンアイテムならまだしも、全身のコーデを母任せにしているようなら黄信号でしょう。
【８】いい年してその呼び方!?「明日はママが来るから」
「本人、まったく違和感なく口にしているので、これは筋金入りだなと（笑）」（20代女性）など、母親の呼び方から判断することもできそうです。「ママ」に限らず、「けいこちゃん」「ゆみっち」など、「ちゃん付け」やあだ名で呼ぶ男性にも警戒が必要でしょう。
【９】決断を下す前に承認を得たがる「…ちょっと母さんに聞いてみる」
「いつもお母さんの意見に従うだけなので、自分では何も決められないんでしょうね」（20代女性）というように、決断力のなさから「マザコン」を察知するパターンです。「車の購入」などの大きなことならともかく、日常的に母親の指示を仰ぐ男性には問題があるかもしれません。
母親に感謝して親孝行するタイプのマザコンならまだ許容できるとしても、依存して自立できていないタイプのマザコンには問題が多いと心得ましょう。（倉田さとみ）
【調査概要】
期間：2015年5月7日から14日まで
対象：合計120名（10代、20代の独身女性）
地域：全国
方法：インターネット調査
