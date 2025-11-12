「アンタは浮気されても仕方がない」と思われる男性の特徴９パターン
浮気は、浮気をした本人が悪いはず。なのに女性が浮気した場合、浮気された彼氏側が悪者になってしまうことがあります。なぜそんな理屈が通るのか？ 10代から30代の独身女性209名に取ったアンケート結果から「女性から見て『そんなんじゃ彼女に浮気されても仕方がない』と思われる男性の特徴９パターン」をご紹介します。
【１】彼女に対する関心や愛情を言葉や態度で表現しない
「たまには『好き』とか『愛してる』って言われないと心が折れます」（20代女性）というように彼女への関心や愛情を示さないパターンです。今さら面と向かって言えない場合でも、彼女のやることに一緒にチャレンジしたり、特別なデートを企画するなどして思いを表現しましょう。
【２】会話やデートがワンパターンすぎて変化がない
「やっぱり刺激がなさすぎて、他にいっちゃう」（10代女性）というように会話やデートがワンパターンすぎて飽きられるパターンです。彼女が持ちかけてくる「今度○○に行こうよー」というリクエストを聞くだけで解決したりもするので、たまには重い腰をあげましょう。
【３】女性関係にだらしなく浮気癖がある
「あなたが浮気するなら、私がしても文句ないよねって思う」（20代女性）というように浮気癖があるために自分も同じ目にあうパターンです。これは浮気されても仕方がないともいえるので、女遊びを控えるしかないでしょう。
【４】自信過剰で何事にもダメ出しするのに自分は努力しない
「大きな口叩いてるのに無職だったり。自分に甘い男性には将来性を感じない」（30代女性）というように自信過剰なのに努力しないため、他の男性に持っていかれるパターンです。将来の夢や目標があるならば、それに向かって少しでも努力を続けている姿を彼女に見せるようにしましょう。
【５】優柔不断で何も決められずリードできない
「料理も洋服も自分では何にも選べないし、引っ張ってくれないからドキドキしない」（20代女性）というように優柔不断で女性をリードできないパターンです。「穏やかでいつも私の好きにさせてくれるから好き」と言われている人は鵜呑みにしないよう注意しましょう。
【６】「メールの返信がない」「送り迎えがない」など、マメでなくなる
「他の男がマメにアタックしたときに負けちゃいますからね」（20代女性）というように「メールの返信がない」「送り迎えがない」など彼女に対してマメでなくなるパターンです。「あー、めんどくせえ」と思った時ほど誰かに付け入る隙を与えていると思って、手抜きしないように頑張りましょう。
【７】彼女の行動や趣味に対してまったく興味を示さない
「髪型を変えても気づかれなかったのが、決定的なキッカケでしたね」（20代女性）というように彼女にまったく興味を示さないパターンです。ファッションやメイクはもちろん、新しく始めた趣味や仕事など、彼女が話したいことを察知できるよう注意は払いましょう。
【８】付き合ってから身だしなみをケアしなくなる
「だらしない格好が増えたり、鼻毛が出てたり…」（20代女性）というように身だしなみをケアしないため彼女に愛想を尽かされるパターンです。平気でおならをしたり、痰を吐いたりするのも同じですので慣れすぎないよう注意しましょう。
【９】彼女のことを放置し仕事や友達を優先する
「ほったらかしにされたら、そりゃあ、かまってくれる男性にいっちゃいますよね」（20代女性）というように彼女を放置するパターンです。忙しすぎて会う時間がはなくても、そういう時こそ「自分から」メールをするなど前向きな姿勢を常に見せましょう。
浮気してしまう女性が求めているのは、付き合いはじめのドキドキや大事に扱われている感ともいえます。ノーケアでは他の男に取られるかもという危機感を常に抱いて彼女に接したいものです。（熊山 准）
【調査概要】
期間：2013年7月21日（日）から7月28日（日）まで
対象：合計209名（10代、20代、30代の独身女性）
地域：全国
方法：インターネット調査
【１】彼女に対する関心や愛情を言葉や態度で表現しない
「たまには『好き』とか『愛してる』って言われないと心が折れます」（20代女性）というように彼女への関心や愛情を示さないパターンです。今さら面と向かって言えない場合でも、彼女のやることに一緒にチャレンジしたり、特別なデートを企画するなどして思いを表現しましょう。
「やっぱり刺激がなさすぎて、他にいっちゃう」（10代女性）というように会話やデートがワンパターンすぎて飽きられるパターンです。彼女が持ちかけてくる「今度○○に行こうよー」というリクエストを聞くだけで解決したりもするので、たまには重い腰をあげましょう。
【３】女性関係にだらしなく浮気癖がある
「あなたが浮気するなら、私がしても文句ないよねって思う」（20代女性）というように浮気癖があるために自分も同じ目にあうパターンです。これは浮気されても仕方がないともいえるので、女遊びを控えるしかないでしょう。
【４】自信過剰で何事にもダメ出しするのに自分は努力しない
「大きな口叩いてるのに無職だったり。自分に甘い男性には将来性を感じない」（30代女性）というように自信過剰なのに努力しないため、他の男性に持っていかれるパターンです。将来の夢や目標があるならば、それに向かって少しでも努力を続けている姿を彼女に見せるようにしましょう。
【５】優柔不断で何も決められずリードできない
「料理も洋服も自分では何にも選べないし、引っ張ってくれないからドキドキしない」（20代女性）というように優柔不断で女性をリードできないパターンです。「穏やかでいつも私の好きにさせてくれるから好き」と言われている人は鵜呑みにしないよう注意しましょう。
【６】「メールの返信がない」「送り迎えがない」など、マメでなくなる
「他の男がマメにアタックしたときに負けちゃいますからね」（20代女性）というように「メールの返信がない」「送り迎えがない」など彼女に対してマメでなくなるパターンです。「あー、めんどくせえ」と思った時ほど誰かに付け入る隙を与えていると思って、手抜きしないように頑張りましょう。
【７】彼女の行動や趣味に対してまったく興味を示さない
「髪型を変えても気づかれなかったのが、決定的なキッカケでしたね」（20代女性）というように彼女にまったく興味を示さないパターンです。ファッションやメイクはもちろん、新しく始めた趣味や仕事など、彼女が話したいことを察知できるよう注意は払いましょう。
【８】付き合ってから身だしなみをケアしなくなる
「だらしない格好が増えたり、鼻毛が出てたり…」（20代女性）というように身だしなみをケアしないため彼女に愛想を尽かされるパターンです。平気でおならをしたり、痰を吐いたりするのも同じですので慣れすぎないよう注意しましょう。
【９】彼女のことを放置し仕事や友達を優先する
「ほったらかしにされたら、そりゃあ、かまってくれる男性にいっちゃいますよね」（20代女性）というように彼女を放置するパターンです。忙しすぎて会う時間がはなくても、そういう時こそ「自分から」メールをするなど前向きな姿勢を常に見せましょう。
浮気してしまう女性が求めているのは、付き合いはじめのドキドキや大事に扱われている感ともいえます。ノーケアでは他の男に取られるかもという危機感を常に抱いて彼女に接したいものです。（熊山 准）
【調査概要】
期間：2013年7月21日（日）から7月28日（日）まで
対象：合計209名（10代、20代、30代の独身女性）
地域：全国
方法：インターネット調査