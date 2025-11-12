彼女が「抱き締めてほしい」と思うタイミング９パターン
男性にとって、なかなか理解できない女心。付き合っている彼女も、実は「抱き締めてほしい」と思っているのかもしれません。では一体、どのようなタイミングで、彼女は「抱き締めてほしい！」と思うのでしょうか。今回は、然るべきタイミングで抱き締められるように「彼女が『抱き締めてほしい』と思うタイミング９パターン」を紹介させていただきます。
【１】久しぶりに会えたとき
久しぶりに会えた喜びを思いっきり抱き締めることで表現しましょう。
【２】悲しい映画を観たとき
映画やドラマを観て、悲しい気分になったとき、彼女を抱き締め、気持ちを受け止めてあげましょう。
【３】彼女が酔っ払ったとき
酔っ払っているため、本能のまま「抱き締めてほしい！」と思っていることもあるようです。彼女の要望に的確に応えましょう。
【４】キレイな夜景を見ているとき
ムードを利用して、後ろからそっと抱き締めてあげましょう。
【５】遠距離恋愛でバイバイする直前
しばらく会えない分、気持ちをこめてギュッと抱き締めてあげましょう。
【６】デート後、お別れするとき
別れ際、温もりや匂いを彼女に残すため抱き締めましょう。これで彼女も寂しくないでしょう。
【７】寒いとき。人肌恋しいとき
肌寒い季節は、彼女を抱き締め、温めてあげましょう。
【８】仕事や勉強を頑張ったあと
頑張った彼女に対するご褒美として、抱き締めてあげましょう。
【９】仕事などで落ち込んでいるとき
慰めるように、優しく抱き締めてあげましょう。
他にはどんなときに、彼女は「抱き締めてほしい」と思うのでしょうか。みなさんのご意見をお待ちしております。
