女子が思う「彼女いない歴＝年齢」の男性の意外な長所９パターン
女性との交際経験がない男性は、恋愛においてとかくマイナスイメージを持たれがちですが、遊んでいないからこそ培われた「強み」もあるのではないでしょうか。そこで今回は、『オトメスゴレン』女性読者へのアンケートをもとに「女子が思う『年齢＝彼女いない歴』の男性の意外な長所」をご紹介します。
【１】どこか達観していて忍耐強い
「ちょっとやそっとのワガママを言っても動じないのは尊敬する」（２０代女性）など、交際経験のない男性の中には精神的に非常に大人の人もいるようです。モテた経験が少ないため女性に多くを求めない姿勢が、交際する上でプラスに働くこともあるようです。
【２】男性の過去に対して、嫉妬心を抱く心配がない
「昔の恋人がいないとかマジで爽快」（２０代女性）など、聞きたくない話を聞かずに済むことに魅力を感じる女の子もいるようです。ただし、嫉妬はしたくないけど、されるのは好きという女性は少なくありません。そんな不公平を強い精神力で乗り切れば、女性からの愛情はますます強くなるのではないでしょうか。
【３】人生の多くを勉強や仕事に費やしていて、尊敬できる
「何を聞いても答えられるところとかすごい！」（２０代女性）など、自分にないものを持つ男性に惹かれるパターンです。また、「一見目立たないのに仕事場ではかなり優秀な人とか、すごくカッコいい！」（２０代女性）など、女性に普段とのギャップを感じさせられると、魅力的な男性として意識してもらえるようです。
【４】駆け引きなどがなく、常に本音で話せる
「背伸びする恋愛は疲れる…」（２０代女性）など、交際経験がない男性に等身大でいられる価値を感じる女性もいるようです。女性をドキドキさせるようなテクニックがないなどと悲観せず、むしろ女性を居心地良くさせるのが自分の長所だと前向きにとらえましょう。
【５】自分の恋愛観を当たり前のものとして教え込める
「恋人と価値観を合わせるのって本当に大変だから…」（２０代女性）など、一般的なカップルが経験する苦労を回避できることも好感度が高いようです。女性の意思を尊重しようと真摯な姿勢で接していれば、自然と相手の恋愛観を受け入れることにつながり、女性の満足度も高まるでしょう。
【６】浮気などの道徳観にかける行為を毛嫌いしている
「浮気された経験のある身としてはすごく助かる」（３０代女性）など、恋愛経験がない男性の「恋愛は美しいもの」という考え方は女性に大きな安心感を与えるようです。交際経験がないことを逆手に取り、「遊んでいる男とは違う！」というアピールは女性に響くのではないでしょうか。
【７】恋愛マニュアルから情報を仕入れすぎているせいか、常にレディーファースト
「思い込みもこういう方向に出ると良いですね（笑）」（３０代女性）など、ドラマの主人公かホストの人しかやらないぐらいのお姫様扱いを徹底してくれるパターンです。口ばかりで行動しない男性とは違って、たとえマニュアル通りでも、女性を喜ばせようと積極的に行動する男性は女性から高い評価を受けるようです。
【８】どんなデートでも喜んでくれる
「行きたいところを選べるのが嬉しい」（２０代女性）など、自分好みのデートを組めることに喜びを感じる女の子もいるようです。ただし、彼女の意見を優先するにしても、事前に雑誌などを見てデート先の候補を提案するなど、リードする姿勢は見せましょう。
【９】子どものように純粋な心を持っている
「ちょっと触れるだけで顔が真っ赤になるとか超可愛い」（２０代女性）など、男性のウブな反応を喜ぶ女の子もいるようです。下手にカッコつけたりせず、素直な感情を出すことが女の子にとって高ポイントといえそうです。
ほかにも「『彼女いない歴＝年齢』の男性の意外な長所」はあるでしょうか。皆さんのご意見をお待ちしております。（ＢＬＯＣＫＢＵＳＴＥＲ）
