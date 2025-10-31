いいムードが台無しになるプロポーズの言葉９パターン
プロポーズシーンでは、幸せな気持ちを長く味わいたいというのが女性の本音でしょう。しかし、その余韻をぶち壊すような無神経発言で、女性を怒らせてしまう男性も少なくないようです。そこで今回は、『オトメスゴレン』の女性読者に聞いた、「いいムードが台無しになるプロポーズの言葉９パターン」をご紹介します。
【１】「一度は結婚してみたかったんだ」と、憧れだけを語られる。
「理想だけを思い描いていて、結婚後すぐに『こんなもんか』と離婚を切り出されそう」（２０代女性）というように、現実が見えていない男性は、女性を不安にさせてしまいます。女性がプロポーズの返事をちゅうちょしているようなら、何を迷っているのかしっかり耳を傾けましょう。
【２】「最近結婚ラッシュだし、オレらもそろそろしようか」と、周りに流されて結婚を切り出す。
「妥協されている感じ」（３０代女性）というように、周りに流されてしか結婚を決意できない男性に嫌気がさすようです。照れ隠しだとしても「親に『そろそろ結婚しろ』って言われた」などの言葉も、女性にとっては「余計なひとこと」なので注意しましょう。
【３】プロポーズの言葉がないのに、いきなり「いつにする？」などと話を進め出す。
「省略されるとは思わなかった…」（２０代女性）というように、プロポーズを飛ばしていきなり結婚話を進める男性も、まれに存在するようです。プロポーズの言葉を口にするのが恥ずかしいとしても、女性にとっては人生の一大事なので、きちんと伝えましょう。
【４】「結婚式とかハネムーンはなしでいい？」と、節目の行事をないがしろにする。
女性にとって、結婚式や新婚旅行はプロポーズと同様に大事なイベント。それを適当に扱われることに、「一生に一度の夢をぶち壊さないで！」（３０代女性）と、憤慨する女性も多いようです。「式はこじんまりと」などの希望があれば、プロポーズとは別に、きちんと話し合ったほうがいいかもしれません。
【５】「結婚したらお姫様扱いできないから」と宣言される。
「今も交際当初より冷たいのに、もっとひどい扱いをされるのかと耳を疑った」（２０代女性）というように、結婚後の待遇を想像して、女性は恐怖心を抱くようです。心の中で思っていても、口を滑らせないように注意しましょう。
【６】「忙しいから子育ては任せるよ」と、結婚前から育児放棄を宣言される。
「結婚を考え直したくなる」（３０代女性）というように、結婚後の生活に不安を感じさせる発言は、なるべく控えたほうがいいでしょう。「子育てはふたりで頑張ろう」などと協力する姿勢を見せると、女性は喜んでプロポーズを受け入れてくれるかもしれません。
【７】「俺のこと好きじゃなくてもいいから結婚して」と、懇願される。
「なんのための結婚かわからない」（２０代女性）というように、女性の気持ちを二の次にして結婚をうったえる男性に疑問を感じるようです。気持ちを押しつけすぎると、女性にしつこいと思われ、結婚を思いとどまってしまう可能性もあるので注意しましょう。
【８】「君は貧乏を知ってるし、散財しそうにないから」と、金銭感覚だけをほめられる。
「素直に喜べなかった…」（３０代女性） というように、愛情よりも金銭感覚のほうが重要なのかと寂しい気持ちにさせてしまうパターンです。経済感覚の一致も大事なことですが、それだけを強調すると女性を興ざめさせると覚えておきましょう。
【９】「一緒になったほうがお金が浮くよ」と、経済的なメリットを強調される。
「一緒にいたいからじゃないんだ…」 （２０代女性）というように、現実的すぎる考え方に女性はガッカリするようです。「ふたりで貯金して、いろんな思い出作ろう」などと言い方を変えて、愛情の深さを示すと女性に喜ばれるかもしれません。
ほかにも、「幸せな気持ちだったのに…」と女性に憤慨されたプロポーズシーンでの言葉があれば、ぜひ教えてください。皆さんのご意見をお待ちしております。（宮平なつき）
