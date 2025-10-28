彼氏の「浮気」に気づいたきっかけ５パターン
悲しいことですが、どんなに愛し合って交際を開始したカップルであっても、浮気の可能性はゼロではありません。世の女性たちは、いったいどんなことがきっかけで彼氏の浮気に気づくのでしょうか。そこで今回は、10代から20代の独身女性に聞いたアンケート調査を参考に、「この違和感はひょっとして!?彼氏の『浮気』に気づいたきっかけ」をご紹介します。
【１】デートでお金をケチるようになった
「私と過ごすときにお金を出し惜しむようになったので、もしかして別の人とのデートで出費してる？とピンときた」（20代女性）など、彼氏が急にケチになったため、浮気に気づいたパターンです。「最近、金欠気味みたいだけど、何かあった？」と探りを入れて、目が泳ぐようなら厳しく監視する必要がありそうです。
【２】平日の夜に連絡が取りにくくなった
「平日の夜なら、ほかの女と会っていても全部残業ってことにできるので、これは怪しいな、と」（20代女性）など、以前ならすぐに連絡が取れた「平日の夜」が埋まるようになり、浮気に気づいたパターンです。「最近忙しそうだから、体のことが心配で…」などとしおらしい言葉を掛けてみて、反応を試したほうがいいでしょう。
【３】スマホの画面を隠すようになった
「前は『こんなLINEきたよー』と気軽に見せてくれたのに、急に画面を隠すようになり…」（10代女性）など、こそこそとスマホを扱うようになり、浮気に気づいたパターンです。スマホを置くときに、今まで画面を上に向けていた人が、なぜか下に向けるようになるのも怪しいので、注意深く観察したほうがよさそうです。
【４】「少し先の約束」を避けるようになった
「『冬休みどうする？』みたいな、ちょっと先の予定を話そうとすると露骨に避けるようになってきたので、変だと思った」（10代女性）など、「先の約束」をしたがらなくなり、浮気に気づいたパターンです。「来年の誕生日は何がほしい？」などと切り口を少しずつ変えてつついてみると、疑惑が確信に変わるかもしれません。
【５】急に優しくなった
「不自然なくらい私に気を使い始めたので、何かあるのでは？と疑い始めました」（20代女性）など、特に理由も思い当たらないのに親切にされるようになり、浮気に気づいたパターンです。浮気に限らず、やましいことがあるときに限って優しくなる男性は一定数いるので、態度の急変は何かのサインと心得ましょう。
怪しい芽は早めに摘むに越したことはないので、彼氏の様子はしっかり観察したほうがいいでしょう。（紺野竜平）
