女性がキュンとする「強引な男の態度」９パターン
普段は「優しい人がいい」と言っている女性も、ときとして男性の強引な態度に魅力を感じるもの。でも、「強引」と「乱暴」をはき違えたり、「強引」と「自己中」をはき違えたりすると大変なことに・・・。そこで今回は、女性からのアンケートをもとに「女性がキュンとする『強引な男の態度』９パターン」をご紹介します。
【１】「日曜日、オレとデートね」など、強引な誘い方をする。
「日曜日、オレとデートね」など、強引なアプローチをする男性に、ときとして女性は弱いようです。「女子の顔色をうかがってばかりの男性が多いなか、強引に誘われたりするとドキッとする」（２０代女性）という意見もあるように、「珍しいタイプの男性だな」という驚きと、恋のはじまりを予感させるドキドキが相乗効果を生むようです。ただし、まったく脈のない相手にこういう態度をとると、悪い意味で「強引な男！」と思われ、嫌われてしまう可能性もあるので気を付けましょう。
【２】人前でも急に抱き寄せてキスをする。
人前で急に抱き寄せてキスをする、という強引な男性の態度に、キュンとする女性もいるようです。「一度は人前で強引にキスされてみたい！！」（１０代女性）というような意見が多く、どうやら一部の女性は、映画や少女マンガの主人公になったかのようなシチュエーションに憧れを抱いているよう。実際に体験したことがある、という人はかなりレアなようです。当然ながら、この行動はかなりの賭け。ここぞというときの切り札として、心に留めておく程度にした方が賢明かもしれません。
【３】ついて来いと言わんばかりに、腕を引き寄せたり、肩を抱き寄せたりする。
強引に腕を引き寄せたり、肩を抱き寄せたりする男性の態度に、キュンとする女性もいるようです。「有無を言わせない感じで私をグイッと引っ張ってほしい」（１０代女性）という意見からもわかるように、「引っ張る」という具体的な行動が、そのまま精神的な意味での「リード」と結びつき、女性に頼もしさを感じさせるようです。ただし、いつでもどこでもそんな態度をとるのは避けた方がいいでしょう。彼女はキュンとしてくれても、まわりから「なんて横暴な男！」と反感を買ってしまう恐れがあります。
【４】「○○しろよ」など、Ｓっぽい発言をする。
ときとして、「お前」と呼んだり、「○○しろよ」など命令形で話したりする、いわゆる「Ｓっぽい言動」が、女性の心をつかむこともあるようです。「ちょっと乱暴な話し方をされると、ドキッとしちゃう」（１０代女性）という声もあるように、ぶっきらぼうな話し方が男性のワイルドさや男らしさを強調し、魅力的に見せるのだと考えられます。ただし、そういった話し方の男性を怖がったり、逆に「偉そうに！」と反感を覚える女性もいるので、最初からＳっぽい発言を連発するのは危険かもしれません。
【５】飲食店で女性がメニューを見て迷っているとき、注文する料理を決めてくれる。
食事のとき、なかなか食べたいものが決められない女性は多いもの。そんな女性にとって、「これにしなよ」と料理を決めてくれる男性は、魅力的にうつるようです。「好きな人が決めてくれたら、何でも嬉しい。頼りがいがあるなって思います」（１０代女性）という声からもわかるように、決めることが苦手な女性にとっては、「注文する料理を決めてくれる＝私を助けてくれた」という図式が成り立つようです。ただし、何でも自分で決めたい女性もいるので、相手の性格を把握する必要はあるでしょう。
【６】何のためらいもなく、突然、手をつないでくる。
まだ付き合いはじめの頃は、どんなカップルもお互いに遠慮しがちなもの。そんなとき、何のためらいもなく、突然手をつながれると、女性はドキッとするようです。「『手、つないでいい？』なんて聞かれると冷める。これくらい当然って態度にグッときます」（１０代女性）という声からもわかるように、ためらいなく手をつなぐ、堂々とした態度が胸キュンポイントになっているよう。もちろん、これはお互いの好意を確認し合っているのが前提。付き合ってもいないのにこんな態度をとるのは、ちょっと冒険的すぎるかもしれません。
【７】デートの行き先などを女性の意見を聞かずに決める。
デートの行き先を勝手に決める男性に、女性はときとして魅力を感じるようです。「『今日はここ行くから、ついてきて』とリードされると、『どこ行きたい？』と聞かれるより嬉しい」（２０代女性）という声も。女性の意見をまったく聞かず、自分の行きたいところに連れて行こうとする態度に、男らしさや頼もしさを感じるのだと考えられます。とはいえ、毎回毎回「ついてきて」では、ただの「自分勝手な人」ということにもなりかねません。たまには女性の意見も取り入れるようなバランス感覚は必要でしょう。
【８】付き合ってもないのに「君に似合うと思って」と一方的にプレゼントを渡す。
付き合ってもいない男性から、「君に似合うと思って」など一方的にプレゼントを渡されると、キュンとする女性もいるようです。「付き合ってもないのに『君に似合う』なんて言われると、どうしてそんなことがわかるの？と思いつつ、運命感じちゃう（笑）」（１０代女性）という見逃せない声も。出会って間もない段階で強引な態度をとられると、「こんなに自信満々なのだから、もしかしてこの人は・・・」と、運命を感じてしまうのかもしれません。ただし、強引すぎるプレゼント攻撃は、女性から「思い込みの激しい人」と反感を買う場合もあるので、注意しましょう。
【９】初対面で呼び捨てにしたり、勝手にあだ名をつけたりする。
初対面なのに呼び捨てにしたり、勝手にあだ名をつけたりする男性に、好意を感じる女性もいるようです。「強引だなぁと思いつつ、急に親しくなったような気がして嬉しい」（１０代女性）という声も。どうやら女性は多少身勝手な態度から少年っぽさを感じとり、キュンとしてしまうようです。親しみを感じさせることができれば成功ですが、「馴れ馴れしい男」と思われてしまうと悪印象を与えてしまいます。さじ加減が難しい行動であることを覚えておきたいものです。
女性は男性のどんな「強引な態度」にキュンとするのか、参考になったでしょうか。ほかにも「こんな態度にキュンとする」というご意見があれば、ぜひ教えてください。みなさんからのご意見をお待ちしています。（大高志帆）
