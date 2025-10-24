女子が「バツイチ男性もいいかも」と思う理由９パターン
いろいろな理由があるにせよ、男性から「バツイチ」と聞くとためらう女性も多いもの。ですが、逆にバツイチ男性に対して好意的な視点を持つ女性もいるようです。そこで今回は、『オトメスゴレン』女性読者へのアンケートを参考に「女子が『バツイチ男性もいいかも』と思う理由」をご紹介します。
【１】女子に対してがっついていなさそうだから
「ガツガツしてなさそうで安心」（２０代女性）など、肉食系のアプローチが苦手な女性は、「落ち着いた恋愛をしそう」という点でバツイチ男性を評価するようです。紳士的で落ち着いたアプローチを心がけたほうが好印象かもしれません。
【２】離婚を経験したぶん、人としての器が大きそうだから
「離婚ってすごく大変そうだし、人間的に成長できそう」（２０代女性）など、離婚がその人に何かしら良い影響を与えたのではないかと考える女性もいるようです。「小さなことに動じなくなった」などと言うと、「期待どおり！」と思われるでしょう。
【３】女子に対する理解度が高そうだから
「女子に変な理想もなさそうだし、仕事にも理解がありそう」（２０代女性）など、女性の人生に対する理解度の高さを期待するケースです。仕事や子育てに対する意識が離婚の原因だった場合はまったくの期待はずれなので、早めに自分の考えやその論拠を伝え、話し合いましょう。
【４】他人と生活していたぶん、忍耐強そうだから
「これから先、一緒に生活しやすそう」（２０代女性）など、多少のガマンを含む結婚生活を送っていたという点で、バツイチ男性に魅力を感じる女性もいるようです。ただし、結婚生活があまりに短ければ、こらえ性がない人として逆にマイナス評価になってしまうでしょう。
【５】結婚に対して変な理想がなさそうだから
「一度結婚してたら現実が見えてるはず」（２０代女性）など、女性に不慣れな男性にありがちな「結婚に対する妄想」を危険視する女性は多いもの。そのため、結婚の現実を知るバツイチ男性が魅力的に見えるようです。「女はみんな料理上手」など偏った理想がないか、一度自分を見直してみましょう。
【６】結婚での失敗を恋愛に生かしていそうだから
「同じ失敗をしないようによく考えてるんじゃないかな」（２０代女性）など、過去に大きな失敗があるために、次の恋愛はスムーズなのではないかと考える女性もいるようです。離婚原因を明らかにし、そうならないための自分なりの解決策を提示すると、安心感が増すかもしれません。
【７】恋愛に慎重なぶん、本気の恋愛しかしなさそうだから
「軽々しい気持ちで付き合ったりはしなさそう」（２０代女性）など、恋愛に慎重な男性が付き合うとしたら、きっと本気の恋だろうと考える女性もいるようです。女遊びのウワサがたつとガッカリされてしまうので、責任ある行動を心がけましょう。
【８】一度は女性から「一生添い遂げたい」と思われた人だから
「結婚したってことは、前にも魅力を感じた女性がいるってこと」（２０代女性）など、「誰かに一生の決断をさせたほどの好人物である」という点を評価する女性もいるようです。ただし、離婚の原因によっては相殺されてしまうことを覚えておきましょう。
【９】結婚することにためらいがなさそうだから
「一度結婚したんだから、結婚懐疑主義者でないはず（笑）」（２０代女性）など、結婚に対して前向きであろう点に魅力を感じる女性もいるようです。「もう結婚生活はこりごり」など後ろ向きな発言をすると、魅力が半減してしまうので気をつけましょう。
ほかにも「バツイチ男性にはこんな魅力がある」というエピソードがあれば教えてください。皆さんのご意見をお待ちしています。（小倉志郎）
