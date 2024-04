成功するダイエット〜有酸素運動のトリセツ〜

5. いつやるの?(林先生風)

有酸素運動もHIITも行う場合は、筋トレと別の日に行う事をオススメします。



筋トレをすると、筋肉を作ろうとするスイッチが入ります。



しかし、直後に有酸素運動を行うと今度はミトコンドリアを増やそうとする別のスイッチが入ります。



すると、筋肉を作ろうとするスイッチは切れてしまいます。



大げさに言うと効果を台無しにします。



HIITも身体への疲労やダメージを考えると、別の日に行いたいところです。



〜研究〜

被験者 : 健全な男性と女性 (18〜40歳)

期間 : 24週間



筋トレと有酸素運動を、



・別々の日



・有酸素→筋トレ



・筋トレ→有酸素



(運動量は全てのグループで統一)



の3つのグループに分けて行った研究。



結果は、「別々の日」のみ体脂肪率とお腹の体脂肪量が減った。



体力 (最大酸素摂取量) は全てのグループで向上したが、「別々の日」がもっとも向上した。



メタ分析でも同じ日に行う事は、筋トレにおける筋肥大や筋力向上にも悪影響をもたらす事が分かっています。



(参考文献「Fitness, body composition and blood lipids following 3 concurrent strength and endurance training modes.」

「Concurrent training: a meta-analysis examining interference of aerobic and resistance exercises.」)



〜例外〜

筋トレ前のウォームアップとして、10分程度の有酸素運動を行うのは良いです。



それにより、体温 (筋肉の温度) が上がる事でパワーの向上やスムーズな神経伝達、より大きなエネルギーが出せる様になります。

6. どのくらいやるの?

週に2日、1日に合計30〜50分も行えばいいでしょう。



例えば、朝は家から駅まで10分歩き、ジムで10分バイクを漕ぎ、帰りに駅から家まで10分歩く。



これでOKです。



連続で30分やった場合と脂肪を燃やす効果は変わりません。



HIITなら10分程度で大丈夫です。

7. 運動のしすぎで代謝が落ちる?

〜研究〜

被験者 : 60歳〜74歳の女性 72名

期間 : 16週間



・週1の有酸素運動+週1の筋トレ



・週2の有酸素運動+週2の筋トレ



・週3の有酸素運動+週3の筋トレ



(有酸素運動は、そこそこきついペースで40分間。筋トレは10回2セットを10種目)



3つのグループに分けて行った研究。



結果は、運動していない時の代謝は「週2の有酸素+週2の筋トレ」が1番高くなった。



1日に200kcalの増加です。



驚く事に、運動していない時の代謝が1番低かったのは「週3の有酸素+週3の筋トレ」。



1日に150kcalの減少。



(参考文献「Combined aerobic and strength training and energy expenditure in older women.」)



疲労から少しでも回復させる為、エネルギー消費を抑えようとする防御反応なのでしょうか。



やり過ぎは良くない。



これが結論なんですが、私は現在週6回 筋トレを行っています。

(いきなり自分の話…)



22歳という若さもあり(悪意はありません)、疲労感もさほどです。



1回のトレーニングは1時間以内にしていますが。



有酸素の有無や年齢に加え、食事や睡眠など様々な要素が関係してくるでしょう。



抽象的ですが…、ダイエットの為にトレーニングをしていて「もう嫌だ!」と投げ出してしまう様であれば、それは明らかにやり過ぎでしょう。

(あれ、代謝から逸れました?)

■まとめ

●ジョギング < 早歩き

サイクリング < エアロバイク



●HIITは脂肪燃焼に効果的

40秒全力→60〜90秒流す を繰り返す



●筋トレと別の日に行う方が良い

(ウォームアップでの有酸素はOK)



●週2日、1日に30〜50分でいい

HIITなら10分程度



●運動のしすぎで代謝が落ちる場合もある



以上です。

[文:shibuya sankak パーソナル・トレーナー]

