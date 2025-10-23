男性も顔・髪型は褒められたい！男がアガる「外見の褒め方」９パターン
多くの男性は、女性から外見を褒められることは格別嬉しいものです。では、どんな部分を褒められると特に嬉しいのでしょうか。今回は『スゴレン』男性読者へのアンケートから、「女性に言われると心の中でガッツポーズをしてしまう『外見への褒め言葉』９パターン」を紹介します。
【１】コンプレックスに感じることもあるので嬉しい「身長高いんだねー」
「あまり褒められない」（２０代男性）と、目立つほど高すぎる身長は、かえって指摘されることが少なく、男性の喜びにつながるようです。ただ、自分にとっては高身長でも、男性自身がそう思っていないと嫌味になることもあるので、１８０ｃｍ以上あるような男性に限定したほうがいいかもしれません。
【２】男ながら化粧水をこまめに使っていてよかったと思える「お肌スベスベ！」
「陰ながらの努力が認められて嬉しい」（２０代男性）など、お肌の手入れに気を使う男性も意外に多く、喜ばれるようです。ただ、「手入れはどうしてる？」など同性と同じ感覚で興味を示すと、「オレは女じゃない」と思って機嫌を損ねる男性もいるので、褒め言葉だけにとどめておきましょう。
【３】太らないように気をつけている努力が報われた気がする「スマートですね」
「スタイルを褒められて嬉しいのは男も一緒」（２０代男性）と、体のラインやスタイル維持を心がけている男性は多くいるようです。さらに「私よりも足細いかもー」などと可愛く言えば、相手の心を一気に掴めるかもしれません。
【４】アピールしたくてもなかなか気づいてもらえない「真っ白な歯だね」
「気づかれたことが嬉しい」（２０代男性）と、あまり気づかれにくい部分を見てくれたことを喜ぶ男性が多いようです。白い歯に限らず、「指がキレイ」など細かい部分を積極的に見つけて褒めれば、思いのほか男性に好印象を与えられそうです。
【５】センスの良さを認められた気がする「オシャレだよね」
「最高の褒め言葉」（１０代男性）のように、ファッションを評価されると多くの男性はいい気分になるようです。「私の趣味と近いかも」などと続ければ、相手が「この子と相性がいいかも」と思ってくれ、一気に距離を縮められるかもしれません。
【６】強くて男らしい印象を与えられたと感じる「がっちりしててたくましい」
「鍛えているのが報われる」（２０代男性）と、しっかり筋肉がついた体格を褒められると喜ぶ男性は多いようです。ただ、筋肉ばかりに注目してしまうと、「外見ばかりで内面を見ていない」と思われる可能性もあるので、「スポーツマンらしくてステキ」などと添えるといいでしょう。
【７】セットにかけた時間が報われる「髪型カッコイイね」
「一番見てほしいところだから」（１０代男性）など、男性の多くがこだわりを見せるヘアスタイルも、褒められて嬉しいポイントのようです。男性により好印象を与えるには、襟足や前髪など、具体的な部分を指摘して褒めるといいかもしれません。
【８】なんだかんだ言っても、最大のステータス「イケメンですねー」
「顔を褒められて喜ばない男はいないと思う」（１０代男性）のように、外見の褒め言葉の定番「イケメン」は、男性には嬉しい言葉のようです。ただ、芸能人などに例えて褒めた場合、男性がその芸能人にいいイメージを持っていないと逆効果になるので注意しましょう。
【９】女性を見つめる自信がつく「キレイな目だね」
「自分の内面も認められたと思える」（２０代男性）と、心を映すとも言われる「目」は、特に褒められて喜ぶ男性が多いようです。自分の目を女性がきちんと見てくれていたことを嬉しく感じる男性もいるので、相手の目を見つめながら褒めるとより効果的でしょう。
ほかに、女性に言われると男性が喜びそうな外見への褒め言葉は何があるでしょうか。ご意見をお待ちしています。（鼠入昌史／Ｏｆｆｉｃｅ Ｔｉ＋）
