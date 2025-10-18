女子ウケ間違いなし？手土産にすると喜ばれる秋スイーツ９パターン
秋は「収穫の秋」であり、「食欲の秋」でもあります。当然、女子の食い気もマックスゆえに、手土産に秋ならではの旬のスイーツを持参すれば、おのずとあなたの評価も上がることでしょう。そこで今回は、10代から20代の独身女性に聞いたアンケートを参考に「女子ウケ間違いなし？手土産にすると喜ばれる秋スイーツ」をご紹介します。
【１】大玉の品種をたっぷり使った「ぶどうパフェ」
「瑞々しいぶどうがたくさん入ったパフェは最高」（20代女性）というように、贅沢気分を味わえるぶどうパフェは、女子ウケ間違いなしの秋スイーツのようです。好評を得たなら「今度ぶどう狩りに行こうよ」などと誘ってみてもよいかもしれません。
【２】肌寒くなると濃密な甘さが嬉しい「キャラメルアイス」
「秋は濃厚なキャラメル味の限定スイーツが増えますからね」（10代女性）というように、寒くなり始めると妙に恋しくなるキャラメルアイスは、女子ウケ間違いなしの秋スイーツのようです。アイスだけでは体が冷えてしまうかもしれないので、温かい飲みものもセットで手土産にするとよいでしょう。
【３】サクサクの生地と果実の甘み「洋なしタルト」
「梨も旬の味覚ですよねー」（10代女性）というように、旬のフルーツを楽しめる洋なしタルトは、女子ウケ間違いなしの秋スイーツのようです。さらに変化球として「梨のピザ」といった変わり種に挑戦しても面白いかもしれません。
【４】おばあちゃん家を思い出す「干し柿」
「懐かしい味でほっこりします」（20代女性）というように、ノスタルジックな気分を味わえる干し柿は、女子ウケ間違いなしの秋スイーツのようです。いくら美味しく仕上がっていても、あなたのおばあちゃんが作った干し柿や干し芋では、他人が食べるのに抵抗があるので、パッケージ化された商品にしておいたほうが無難でしょう。
【５】そろそろハロウィンだしね！「かぼちゃプリン」
「女は芋栗南京に弱いんです」（20代女性）というように、芋栗南京の一角を担うかぼちゃプリンは、女子ウケ間違いなしの秋スイーツのようです。ただし、ハロウィンが終わったあとだと「なんで今さら？」と思われてしまうので、タイミングは考えましょう。
【６】初モノが出回るのは実は秋「抹茶ロールケーキ」
「春かと思ったら、抹茶の旬は秋でした」（20代女性）というように、香ばしさがたまらない抹茶ロールケーキは、女子ウケ間違いなしの秋スイーツのようです。ロールケーキは比較的リーズナブルなので、インパクトを与えるために、１本まるごと持参したいところです。
【７】カリカリ食感と甘辛さがたまらない「大学芋」
「たっぷりかかった蜜と、ゴマの香ばしさが最高です」（20代女性）というように、親しみやすい和スイーツの定番・大学芋は、女子ウケ間違いなしの秋スイーツのようです。いくつか名店の大学芋を買って、食べ比べを促すのも喜ばれるかもしれません。
【８】旬の栗をたっぷり使ったケーキ「モンブラン」
「秋のケーキといったらこれですよ」（10代女性）というように、「秋といえば栗」を連想させるモンブランは、女子ウケ間違いなしの秋スイーツのようです。近ごろは栗以外を使ったモンブランもあるので、栗が苦手な女子のためにアナザーチョイスも用意しておくとよいでしょう。
【９】屋台で買うもよしオーブンで作るもよし「焼き芋」
「太るのがわかってても食べたい…」（20代女性）というように、「秋」を象徴する素材そのものである焼き芋は、女子ウケ間違いなしの秋スイーツのようです。特に寒い日を狙って熱々の焼き芋を持参すると、わっと歓声が上がることでしょう。
いずれにしても、人によっては苦手な食材があるかもしれません。手土産の前に、相手が好きな秋スイーツをそれとなくリサーチしたいものです。（熊山 准）
【１】大玉の品種をたっぷり使った「ぶどうパフェ」
「瑞々しいぶどうがたくさん入ったパフェは最高」（20代女性）というように、贅沢気分を味わえるぶどうパフェは、女子ウケ間違いなしの秋スイーツのようです。好評を得たなら「今度ぶどう狩りに行こうよ」などと誘ってみてもよいかもしれません。
「秋は濃厚なキャラメル味の限定スイーツが増えますからね」（10代女性）というように、寒くなり始めると妙に恋しくなるキャラメルアイスは、女子ウケ間違いなしの秋スイーツのようです。アイスだけでは体が冷えてしまうかもしれないので、温かい飲みものもセットで手土産にするとよいでしょう。
【３】サクサクの生地と果実の甘み「洋なしタルト」
「梨も旬の味覚ですよねー」（10代女性）というように、旬のフルーツを楽しめる洋なしタルトは、女子ウケ間違いなしの秋スイーツのようです。さらに変化球として「梨のピザ」といった変わり種に挑戦しても面白いかもしれません。
【４】おばあちゃん家を思い出す「干し柿」
「懐かしい味でほっこりします」（20代女性）というように、ノスタルジックな気分を味わえる干し柿は、女子ウケ間違いなしの秋スイーツのようです。いくら美味しく仕上がっていても、あなたのおばあちゃんが作った干し柿や干し芋では、他人が食べるのに抵抗があるので、パッケージ化された商品にしておいたほうが無難でしょう。
【５】そろそろハロウィンだしね！「かぼちゃプリン」
「女は芋栗南京に弱いんです」（20代女性）というように、芋栗南京の一角を担うかぼちゃプリンは、女子ウケ間違いなしの秋スイーツのようです。ただし、ハロウィンが終わったあとだと「なんで今さら？」と思われてしまうので、タイミングは考えましょう。
【６】初モノが出回るのは実は秋「抹茶ロールケーキ」
「春かと思ったら、抹茶の旬は秋でした」（20代女性）というように、香ばしさがたまらない抹茶ロールケーキは、女子ウケ間違いなしの秋スイーツのようです。ロールケーキは比較的リーズナブルなので、インパクトを与えるために、１本まるごと持参したいところです。
【７】カリカリ食感と甘辛さがたまらない「大学芋」
「たっぷりかかった蜜と、ゴマの香ばしさが最高です」（20代女性）というように、親しみやすい和スイーツの定番・大学芋は、女子ウケ間違いなしの秋スイーツのようです。いくつか名店の大学芋を買って、食べ比べを促すのも喜ばれるかもしれません。
【８】旬の栗をたっぷり使ったケーキ「モンブラン」
「秋のケーキといったらこれですよ」（10代女性）というように、「秋といえば栗」を連想させるモンブランは、女子ウケ間違いなしの秋スイーツのようです。近ごろは栗以外を使ったモンブランもあるので、栗が苦手な女子のためにアナザーチョイスも用意しておくとよいでしょう。
【９】屋台で買うもよしオーブンで作るもよし「焼き芋」
「太るのがわかってても食べたい…」（20代女性）というように、「秋」を象徴する素材そのものである焼き芋は、女子ウケ間違いなしの秋スイーツのようです。特に寒い日を狙って熱々の焼き芋を持参すると、わっと歓声が上がることでしょう。
いずれにしても、人によっては苦手な食材があるかもしれません。手土産の前に、相手が好きな秋スイーツをそれとなくリサーチしたいものです。（熊山 准）